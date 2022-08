Dabas vērotāja prognoze augustam siltummīļiem nav labvēlīga

“Atbilstoši pagājušā janvāra nozīmīgajām dienām un februārim, augusts siltuma ziņā rādās būt tuvu mēneša vidējiem rādījumiem, bet ar noslieci uz siltāku laiku. Nokrišņu sadalījums būs nevienmērīgs, bet kopumā to būs vairāk, nekā parasti. Uz nokrišņiem augustā norāda arī lietus mēneša pirmajā dienā,” teic Bukšs.

Mēneša pirmā puse soloties būt silta un saulaina, taču tam sekos stipras pērkona lietusgāzes ar brāzmainu vēju. Mēneša vidū gaidāmi mainīgi laikapstākļi. Laikā ap 15. augustu kļūs vēsāks, būs vairāk mākoņu un vējaināks, novērojis Bukšs. Gaisa temperatūra pārsvarā ap plus 18, 23 grādiem dienas laikā un 8 līdz 12 grādiem naktīs.

Vairāk saulainu dienu varam sagaidīt ap 24. augustu: “Mēneša beigās salīdzinoši silts, īslaicīgi nokrišņi un temperatūra dienas laikā plus 18, plus 24 grādiem. Skaidrās naktīs, vējam pierimstot, temperatūra var pazemināties zem plus 5 grādu atzīmes,” skaidro Bukšs.

Dabas vērotājs gan mierina, ka šogad postošas lietavas augustā izpaliks, bet ražas novākšanas laiks rādās būt smags.