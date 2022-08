Mitrināta āda - laimīga āda. Skaistumkopšanas knifi, ko aizņemties no slavenām sievietēm

Mitrināt dabīgi

Optimālu mitruma līmeni ādā palīdz noturēt dabiskais mitrinošais faktors (NMF), ko veido dažādas ūdenī šķīstošas vielas, kas atrodas ādas raga slānī. Ja āda ir sausa, dehidrēta, raupja kā smilšpapīrs, sāpīga, niez, tas liecina, ka dabiskais mitrinošais faktors un ādas hidrolipīdā barjera nepilda savas funkcjas. Lai tā nenotiktu (un ja tā jau ir noticis), āda ir intensīvi jāmitrina. To veiksmīgi var izdarīt ar dabiskajiem ādas mitrinātājiem – humektantiem, daļa no tiem ir arī ādā esošajā dabiskajā mitrinošajā faktorā, kas ir pievienoti kopjošajai kosmētikai. Pēc aplicēšanas uz ādas tie palīdz ādas raga slānim piesaistīt un uzsūkt ūdeni no apkārtējās vides, kā arī noturēt mitrumu ādā.

NMF un mitrinātāji

Viens no biežāk izmantotajiem humektantiem jeb dabiskajiem mitrinātājiem kopjošajā kosmētikā ir glicerīns. Tam piemīt izteiktas ūdeni piesaistošas īpašības – gan uzsūc, gan uztur to ādā. Vēl viens izcils mitrinātājs ir urīnviela (UREA). Vēl pavisam nesen to izmantoja tikai kā sastāvdaļu intensīvas mitrināšanas līdzekļos ļoti sausai roku un pēdu ādai, bet šobrīd jau ir pieejama arī sejas kopjošā kosmētika, kuras sastāvā ir urīnviela. Tā ir brīnišķīga mitrinošo līdzekļu papildinātāja, jo ne tikai mitrina ādu, bet arī to mīkstina un palielina ādas raga slāņa elastību.

Izcils humektants ir arī pantenols. Tas stimulē epidermas augšanu, mitrina un aizkavē novecošanās procesus. Ja papētītu krēmu, serumu, želeju un citu kopjošo kosmētikas līdzekļu sastāvu, daudzos no tiem varētu atrast tieši pantenolu. Turklāt vasarā tas ir izcils palīgs arī tad, ja āda ir apdegusi saulē – krēms ar šo sastāvdaļu ne tikai mitrinās un atjaunos, bet arī nomierinās ādu. Labi mitruma piesaistītāji ir arī alfa-hidroksilskābes, piemēram, pienskābe, turklāt tā palīdz arī uzturēt un normalizēt ādas hidrolipīdās barjeras funkciju. Pašlaik arī aktīvo vielu ampulās tieši pienskābe tiek iekļauta kā viens no mitrinošajiem komponentiem. Nevar nepieminēt arī hialuronskābi – vienu no iedarbīgākajiem ādas mitrinātājiem, kas piesaista ūdeni no apkārtējās vides un palīdz noturēt mitrumu gan ādas dziļākajos slāņos, gan tās virskārtā.

Lipīdi un vitamīni

Ļoti lielu lomu ādas mitrināšanā spēlē lipīdi, jo tie kopā ar dabisko mitrinošo faktoru veido ādas lipīdo barjeru, turklāt tie arī atjauno dabisko mitrinošo faktoru, tā nodrošinot ādai pietiekošu mitruma piesaisti un novēršot tā izgarošanu. Ādas mitrināšanā ļoti vērtīgas ir dažādas eļļas, piemēram, olīvu, mandeļu un sezama, kā arī linolskābe, Omega-3 un Omega-6 taukskābes.

Līdzekļos, kurus paredzēts lietot pēc saules apdegumiem un pēc sauļošanās, tiek pievienots arī alantoīns – dabiskas izcelsmes sastāvdaļa, kas ir dzīvnieku un augu šūnās. Alantoīns kopā ar pantenolu palīdz aizsargāt ādu no kaitīgās ārējās vides ietekmes, atjauno šūnas, nomierina un mitrina. Vēl viens sens, bet lielisks mitrinātājs ir alveja. Ne velti to izmanto ādas kopšanā un mitrināšanā jau gadsimtiem ilgi.

Izvēloties mitrinošo līdzekli, ir vērts apskatīt, vai tā sastāvā ir arī A, E un C vitamīni. Tie ir brīnišķīgi mitrinošie komponenti, kuri ādu labi aizsargā gan no iekšējiem, gan ārējiem faktoriem, piemēram, no brīvajiem radikāļiem. Tiem piemīt antioksidatīva iedarbība, un tie lieliski sadarbojas ar citiem mitrinātājiem, bet tikai kā papildinātāji.

Pie humektantiem ir pieskaitāmi arī retionīdi, tai skaitā retinols (A vitamīns), kas labi stimulē ādā esošo kolagēnu un piedalās hialuronskābes ražošanā, bet to nevar lietot aktīvajā saules periodā – pavasarī un vasarā.

Ja dod priekšroku inovācijām

Pašlaik aktuāla ir nano kosmētika, kuras sastāvā esošās aktīvās vielas ir pildītas liposomās vai polimēros. Tās ir transdermālas un var nokļūt ādas dziļākajos slāņos, tā nodrošinot ideālu mitrināšanu. Ir pieejami arī mitrinošie līdzekļi, kuru sastāvā ir augu cilmes šūnas. Pēc savas uzbūves cilvēku un augu šūnas ir samērā līdzīgas, tāpēc āda tās ļoti labi saprot un pieņem. Var izvēlēties arī aktīvās ampulas ar kādu no mitrinošajām sastāvdaļām, piemēram, ar kolagēnu vai ar peptīdiem.

Saules aizsargfiltrs un mitrināšana

Pavasarī un vasarā bez saules aizsargfiltra neiztikt. Izvēloties pievērs uzmanību ne tikai tekstūrai un filtru stiprumam, bet arī tam, kāds ir tā sastāvs! Saules aizsarglīdzekļi ar sintētiskajiem filtriem noteikti nebūs labākā izvēle, toties, ja sastāvā ir cinka oksīds un titāna oksīds, tāds ādai nāks tikai par labu. Abi šie filtri veido uz ādas aizsargkārtiņu, kas atstaro gan UVB, gan UVA filtrus. Lai arī mūsdienās saules aizsarglīdzekļi ir viegli, gaisīgi, ļoti patīkami un vairs nav tik smagnēji kā agrāk, kad daži, uzklāti uz ādas, to iekrāsoja baltu vai zilganu, tie tomēr pārsvarā pilda tikai savu pamatfunkciju – aizsargāt. Ja uz ādas tiek likts tikai saules aizsarglīdzeklis, āda netiek mitrināta, tāpēc pirms došanās ārā no mājas vispirms uz ādas ir jāuzklāj mitrinošs līdzeklis, kura sastāvā ir kāds no humektantiem, un virs tā jāliek saules aizsarglīdzeklis ar SPF 50. Mitrinošais līdzeklis pasargās ādu un neļaus tai iztvaikot.

Ko ievēro slavenības?

Vienkāršas skaistumkopšanas idejas, ko vērts aizņemties.

Ja tev patīk staigāt basām kājām

Lai kāju pēdas vienmēr būtu maigas, amerikāņu TV personība Lorēna Konrāda (36) veic vienkāršu, bet iedarbīgu ikvakara rituālu. Pēc mazgāšanās un pēdu apstrādes ar skrubi viņa tajās bagātīgi iemasē mitrinošu losjonu vai krēmu un uzvelk kokvilnas zeķes. No rīta pēdas esot tik maigas kā pēc pedikīra apmeklējuma. Īpaši šī metode noderēs tām, kurām patīk staigāt basām kājām.

Izsmidzināms mitrinātājs

Jo mazāk grima, jo labāk, taču, ja tas nav iespējams un karstā vasaras dienā jāklāj tonālais krēms, amerikāņu modes blogere Olīvija Kulpo (29) iesaka turēt pa rokai izsmidzināmu mitrinošu līdzekli. “Nebaidies izsmidzināt mitrinātāju uz grima – karstā laikā tas ir īsts glābiņš,” viņa apgalvo. Olīvija iecienījusi zīmola Evian produkciju.

Parūpējies par matiem!

Vasarā mati ir pakļauti saules, vēja un arī jūras sāļā vai baseinu hlorētā ūdens negatīvajai iedarbībai. Angļu modele un aktrise Rozija Hantingtona-Vitlija (35) pirms peldes baseinā matos ieziež eļļu (parasti Moroccan oil) – viņa novērojusi, ka tā darbojas kā hlora sūklis un aizsargā matus no mitruma zuduma.

Amerikāņu aktrise Bleika Laivlija (34) izmanto citu metodi – lieto kondicionieri pirms matu mazgāšanas ar šampūnu. “Šāda pieeja palīdz ne tikai saglabāt matos mitruma līmeni, bet arī izvairīties no misiņa nokrāsas,” viņa skaidro.

Neaizmirsti par rokām!

Nevienam nav noslēpums – tieši roku āda nereti nodod mūsu patieso vecumu, tāpēc nevajadzētu aizmirst par tām atbilstoši parūpēties arī vasarā. Amerikāņu realitātes šovu zvaigzne Hloja Kardašjana (37) atgādina, ka saules aizsargkrēms jāklāj arī uz rokām. “Katram gadījumam man mašīnā vienmēr ir krēms ar SPF. Ja esmu to piemirsusi uzklāt mājās, izdaru to pirms sēšanās pie stūres, kur rokas ir pakļautas tiešiem saules stariem.”

Lūpu balzams ar SPF

Arī lūpas var apdegt saulē. Lai no tā izvairītos un lūpas vienmēr būtu labi mitrinātas, realitātes šovu zvaigzne un uzņēmēja Kima Kardašjana iesaka iegādāties lūpu balzamu ar SPF. “Es zinu, ka tam ir grūti noticēt, bet, uzturoties tiešos saules staros, lūpas patiešām var apdegt. Lūpu balzams ar SPF 15 ir katrā manā somā.”