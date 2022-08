Kaislība zūd jau otrajā kopdzīves gadā, izpētījuši eksperti. Taču, lūk, atbilde - ko darīt

Izrādās, ka augsts testosterona līmenis sieviešu asinīs veicina ambiciozitāti un palielina vēlmi riskēt, vienlaikus stiprinot arī dzimumtieksmi jeb libido. Un tas ir tikai viens no pārsteidzošajiem faktiem, kas pēdējo 10 gadu laikā noskaidrot, mēģinot (pagaidām gan neveiksmīgi) radīt sievišķo viagras analogu. Skaidrs ir tikai tas, ka seksuālais uzbudinājums sievietēm atšķirībā no vīriešiem ir sarežģīta un no daudziem aspektiem atkarīga parādība.

Ja vīrietis ir egoists, sliņķis vai vienkārši nepatīkams tips, vēlme mīlēties būs tuvu nullei

Starp citu, fakti par sieviešu libido saistību ar testosteronu it kā liecina, ka sieviešu seksuālās vēlmes ir atkarīgas no tiem pašiem faktoriem, kā vīriešu – respektīvi, no organisma bioķīmiskajām reakcijām. Taču psihologi tam kategoriski iebilst. Viņi uzskata, ka sieviešu seksualitāte ir atkarīga ne vien no organisma stāvokļa, bet arī no sociālajiem un emocionālajiem faktoriem, kā arī no attiecībām ar šābrīža partneri.

Sieviešu seksualitāte ir atkarīga ne vien no organisma stāvokļa, bet arī no attiecībām ar partneri.

“Ja savu izskatu vērtē zemu, ja esi audzis puritāniskā ģimenē, ja tava pirmā seksuālā pieredze ir bijusi neveiksmīga, ja tavs partneris ir egoists, sliņķis vai vienkārši nepatīkams cilvēks, tava vēlme mīlēties, visticamāk, būs tuvu nullei,” brīdina psihologi.

Taču šie paši psihologi arī uzsver, ka ir arī neizbēgami bioloģiski faktori. Pēdējā laikā seksologi daudz uzmanības pievērš hormonu pētījumiem. Tiek veidota jaunas paaudzes hormonu terapija, kuras uzdevums ir – nostiprināt libido un likvidēt intīmās dzīves problēmas. Daži eksperti jau paguvuši nosaukt šos preparātus par „sieviešu emancipācijas pēdējo fronti”.

Jo biežāk nodarbojies ar seksu, jo vairāk gribas to darīt

Taču vēl neviens precīzi nevar pateikt, kam ir lielāka nozīme – personībai un uzvedības stilam vai hormoniem, saka psihiatrs Kriss Simpsons (Chris Simpson). Visticamāk tomēr, ka cilvēka personība un uzvedības stils veicina vai bremzē attiecīgo hormonu veidošanos, nevis otrādi. Un lieliski zināms arī cits fakts – jo biežāk nodarbojies ar seksu, jo vairāk gribas.

Sievietes, kurām ir veiksmīga karjera, ir neatlaidīgākas, un tā ceļas testosterona līmenis asinīs.

No ilgākas dzīvošanas celibātā kaisle pamazām izplēn, saka Simpsons. Savukārt sievietes, kurām ir veiksmīga karjera un jo īpaši savs bizness, ir neatlaidīgākas, un tā ceļas testosterona līmenis asinīs.

Seksopatologs Džons Morans (John Moran) pozitīvi vērtē hormonu terapiju, taču apstiprina – reizēm sievietes dzimumtieksme palielinās nevis no hormonu injekcijām, bet tikai no komplimentiem.

Sievietes dzimumtieksme pieaug pēc 35 gadu vecuma

Turklāt sieviešu kaisles līmenis ar laiku mainās – bet tas notiek citādi nekā vīriešiem. Vīriešu libido augstāko punktu sasniedz pusaudžu gados, taču vairāki avoti apstiprina, ka sieviešu dzimumtieksme vislielākā ir 35 gadu vecumā un vēlāk. Jaunībā sievietēm seksuāli pievilcīgāki šķiet tādi partneri, kuri ir vispiemērotākie dzimtas turpināšanai.

Sieviešu kaisli veicina vīrieši ar labiem gēniem, kuros dāmas saskata labus tēvus un uzticamus partnerus.

Biologi uzskata, ka sieviete ir ieprogrammēta meklēt fiziski spēcīgu un izskatīgu vīrieti, kurš spēj arī uzturēt ģimeni. Savukārt psihologi piebilst, ka sieviešu kaisli veicina vīrieši ar labiem gēniem, kuros sievietes saskata labus tēvus un uzticamus partnerus.

Kuram gan gribas mīlēties ar brāli vai māsu?

Taču psiholoģiska tuvība ar cilvēku, kuru pazīsti jau daudzus gadus, erotisku noskaņojumu slāpē. “Kuram gan gribas mīlēties ar savu brāli vai māsu?” retoriski jautā evolūcijas psiholoģijas speciālists Kristofers Raiens (Christopher Ryan). Viņš apgalvo, ka otrajā kopdzīves gadā cilvēku savstarpējā kaislība pazūd.

Skan varbūt mazliet savādi, taču – vajag tik piespiesties un sākt, un aizies tā lieta.

Taču daži seksologi iesaka dāmām tomēr saņemties un mīlēties arī tad, ja negribas. Rosmarija Beisone no Kolumbijas universitātes (ASV) izpētījusi, ka intīmo attiecību sākumposmā sieviete bieži vien nejūt ne seksuālu pievilcību, ne arī nepatiku pret partneri, taču, uzbudinājumam pieaugot, rodas arvien lielāka vēlme mīlēties. Skan varbūt mazliet savādi, taču – vajag tik piespiesties un sākt, un aizies tā lieta.

“Tieši pats dzimumakts arī ir tas, kas attīsta sievietes libido,” ir pārliecināta Beisone.

Teju vienīgais, par ko zinātnieki un speciālisti ir vienisprātis, ir tēze, ka sieviešu seksuālo tieksmi saprast, visticamāk, ir tikpat sarežģīti, kā saprast pašas sievietes.