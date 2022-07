Slavenas sievietes atklāj: arī viņas ir veikušas abortu

Dzīvības glābšanas jautājums

Viena no šādām slavenībām ir dziedātāja Halsija, kura stila žurnālā Vogue 1. jūlijā publicēja atklātu vēstuli par to, kā aborts ir izglābis pašas dzīvību. “Daudzi jautā, vai pēc tam, kad pēc ilgām pūlēm esmu iznēsājusi mazuli, es esmu pārskatījusi nostāju attiecībā uz abortiem. Mana atbilde ir – nē! Patiesībā vēl nekad par šo jautājumu neesmu jutusies tik pārliecināta. Aborts izglāba manu un nākamā dēla dzīvību.” Vienā no trīs neveiksmīgajām grūtniecībām viņai bija nepieciešams veikt abortu – “mans ķermenis pats nespēja pārtraukt grūtniecību, un bez medicīniskas iejaukšanās es riskētu ar nāvi. Katrs cilvēks ir pelnījis tiesības izvēlēties, kad, vai un kā. Turēšu bērnu vienā rokā, bet ar otru – ar visu spēku cīnīšos par šīm tiesībām.”

Foto: P&P / MEGA / Vida Press

Dzīves smagākais lēmums

Jau 2021. gada septembrī, kad Teksasā tika pieņemts likums, kas praktiski aizliedz abortu veikšanu, aktrise Uma Tūrmane izdevumā Washington Post iestājās pret to aizliegumu. Aktrise pastāstīja, ka viņai tīnes vecumā iestājās grūtniecība no gados daudz vecāka vīrieša un viņai tad bija vairāk ko zaudēt, nekā iegūt: “Es aplaudēju un atbalstu ikvienu sievieti, kura pieņem citādu izvēli. Aborts ir bijis manas dzīves smagākais lēmums, tas sagādāja ciešanas toreiz un skumdina arī tagad. Tomēr tas bija solis ceļā uz prieka un mīlestības pilnu dzīvi.”

Foto: /All Over Press/ Vida Press

Foto: ROGER WONG/INSTARimages.com/All / Vida Press

Drošība pirmajā vietā

Aktiera, nelaiķa Pola Volkera meita, modele Mīdova Volkere ir atklājusi savu pieredzes stāstu – 2020. gadā veiktu abortu: “Man paveicās ar lielisku ārstu, kurš visā procesā atbalstīja. Tagad, zinot, ka vēl biežāk nebūs iespējas veikt drošu abortu un likt savu ķermeni pirmajā vietā, ir šaušalīga sajūta. Abortu aizliegums nesamazina abortu skaitu, tas samazina drošu abortu daudzumu.”

Foto: HSC / BACKGRID/ Vida Press

Katra piektā

Savā TV šovā Busy Tonight par abortu 15 gadu vecumā ir stāstījusi arī aktrise Bizija Filipsa. Skaidrojusi, ka abortu veic katra piektā sieviete: “Varbūt jūs te sēžat un domājat, ka nepazīstat nevienu, kurai tas ir bijis. Nu, tagad jūs zināt mani.”

Foto: Broadimage/Shutterstock/ Vida Press

Foto: Coleman-Rayner/Vida Press/ Vida Press

Naids pret sievietēm

Sociālā aktīviste, aktrise Džamela Džamila Twitter 140 zīmēs ir centusies paskaidrot, ka viņas aborts esot labākais dzīvē pieņemtais lēmums – gan pašas, gan bērna labā, kuram viņa nav bijusi gatava “ne emocionāli, ne psiholoģiski, ne finansiāli”. Un izteica nožēlu par visiem bērniem, kuri spiesti dzīvot audžuģimenēs, un jauno likumu nodēvēja “par necilvēcisku un naidu pret sievietēm demonstrējošu. Tas ignorē mūsu tiesības uz ķermeņa un garīgo veselību.”

Foto: Image Press Agency/Sipa USA/ Vida Press

Neprātīgs dzīvesveids

Aktrise Vūpija Goldberga par abortu ir uzrakstījusi pat eseju Andželas Bonavoglijas grāmatā The Choices we made, kur skaidrojusi, ka 14 gadu vecumā ir lietojusi alkoholu lielos daudzumos un izdarījusi briesmīgas izvēles: “Mani vairāk biedēja, ka man aborts ir kādam jāpaskaidro, nekā pati aborta veikšana.”

Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms / Vida Press

Padoties nedrīkst

Instagram savu stāstu atklājusi arī aktrise Mila Jovoviča: “Tā bija viena no briesmīgākajām manas dzīves pieredzēm”, un nevienai to nevajadzētu piedzīvot – “taču mums ir jācīnās, lai panāktu tiesību ievērošanu – lai vajadzības gadījumā būtu pieejama droša medicīniskā aprūpe.”

Foto: Instagram, Vida Press

Mans ķermenis = mana izvēle

Aktrise un sociālā aktīviste Roza Makgovana, atbildot uz Twitter ierakstu, ka aborts ir “ierasts, normāls un drošs”, atbildēja: “Man ir bijis aborts, un es šo vēstījumu atbalstu. Nekaunos, un to nevajadzētu darīt arī tev.” Viņa skaidrojusi, ka, lai gan izsargājusies pret nevēlamu grūtniecību, reiz tā izrādījusies nedroša: “Es savu izvēli, lai gan tā nenāca viegli, nenožēloju. Ja nevēlies pārtraukt grūtniecību, nedari to. Mans ķermenis, mana izvēle, mana dzīve.”