Ekspertu padomi par skvalānu

Kas ir skvalāns?

Lai pilnībā izprastu skvalānu, vispirms ir jāizprot skvalēns — E. Skvalēns ir molekula, kuru, mums piedzimstot, ir pa pilnam, bet līdzīgi kā hialuronskābes molekula, skvalēna daudzums gadu gaitā mazinās. Tas ir galvenā sebuma sastāvdaļa; šo taukaino, vaskaino vielu ražo ķermeņa zemādas tauku dziedzeri, kas mitrina un aizsargā ādu. Sebums ir ļoti svarīgs ādas aizsargbarjerai, tas novērš ūdens zudumu un var arī nodrošināt pretiekaisuma, antibakteriālas un antioksidantu īpašības.

Tas ir kā pirmais mitrinošais līdzeklis mazuļiem. Varam novērot skvalēna sniegtos ieguvumus kopš dzimšanas un pakāpeniski visu dzīvi. Protams, tāpat kā citas lietas, skvalēns sāk mazināties (gadu gaitā).

Skvalāns — ar A. Skvalāns ir šī dabiski mīkstinošā līdzekļa stabilāka versija. Tas ir biomimētisks, tas nozīmē, ka tas atdarina dabiskās vielas (šajā gadījumā sebuma) funkciju. Šo vielu āda atpazīst, spēj ātri nolasīt un apstrādāt, kas nozīmē, ka skvalāna iedarbība ir ātra un efektīva.

No kurienes skvalāns rodas?

Skvalēnu un skvalānu var izstrādāt vairākos veidos. Vēsturiski skvalēnu ieguva no haizivju aknām. (Jā, tiešām.) Haizivis ir unikālas ar to, ka viņu aknās dabiski ir papildu tauki, lai saglabātu peldētspēju dziļos ūdeņos. Galvenā sastāvdaļa haizivju aknu eļļā? Skvalēns. Šobrīd gadā tiek nogalināti aptuveni seši miljoni haizivju to aknu dēļ; tonnu skvalēna iegūst no aptuveni 3000 haizivju. Šai metodei ir ietekme uz bioloģisko daudzveidību un acīmredzami ētiski izaicinājumi.

Par laimi, pastāv cits veids kā ražot skvalānu. Daži zīmoli izstrādā savu vegānisko skvalānu cukurniedru fermentācijas procesā Brazīlijā, kur tās audzē dziļi Amazones lietus mežos. Šis aizstājējs ļauj izglābt dzīvību diviem miljoniem haizivju gadā.

Šī alternatīva ir tikpat efektīva, uzsūcas 10 reizes ātrāk kā citas augu izcelsmes eļļas un labi sader ar citām sastāvdaļām. Tas ir lielisks nesējs, ko var izmantot formulā, jo tas ļauj citām sastāvdaļām darboties labāk un dziļāk iekļūt ādā.

No cukurniedrēm iegūtais ir īpaši stabila augu skvalāna forma, taču to var iegūt arī no olīveļļas, amaranta sēklām, rīsu klijām, kviešu asniem, dateļpalmām un pat dažām sēnēm.

Lai nodrošinātu ētisku ieguvi, meklējiet marķējumu, kas apliecina, ka skvalāns ir iegūts no augiem. Vērts arī pieminēt, ka dažas ražošanas metodes, kuru pamatā ir augu valsts izejvielas, ir ilgtspējīgākas nekā citas, ņemot vērā kultūraugu ražību, nodarbinātības prakses, ūdens irigāciju, atrašanās vietu un citus elementus.

Varat arī pārbaudīt zīmola sertifikācijas statusu, ja to ir sertificējusi organizācija, kas verificē uzņēmumu atbilstību ilgtspējīgām sociālajām, vides un novatorisma praksēm.

Kādi ir skvalāna radītie ieguvumi?

Skvalāns atdarina ķermenī esošā skvalēna ķīmisko struktūru un sniedz ļoti daudz ieguvumu - mitrina, nomierina, remdē un aizsargā ādas aizsargbarjeru.

Pateicoties mitrinošajām īpašībām, tas ir izcili piemērots sausākai ādai. Bet tam ir arī viegla un netaukaina tekstūra, kuras dēļ tā ir lieliska izvēle arī taukainai ādai vai ādai ar noslieci uz akni. Ir svarīgi pieminēt, ka skvalāns spēj mazināt tādus ādas stāvokļus kā ekzēmu un psoriāzi, nomierināt ādu pēc saules iedarbības un pat novērst matu pūkošanos.

Kādi ir labākie skvalāna produkti?

Skvalāns lieliski sader ar dažādām slavenām sastāvdaļām, uzlabojot to īpašības un palīdzot uzturēt mitrumu ilgāk. Tas ir matu kopšanas produktos, visu veidu ādas kopšanas produktos un pavisam nesen to sāka lietot arī dekoratīvajā kosmētikā. Tādiem produktiem kā skropstu tuša tas var būt “dzīvības glābējs”: pievienojiet nelielu skvalāna daudzumu skropstu tušas tūbiņā un sakratiet ‒ tas atsvaidzina tušu, īpaši, ja tā izžūst.

Skvalāns ir viena no sastāvdaļām, ko ir neiespējami lietot pārāk daudz.

MŪSU IECIENĪTĀKIE PRODUKTI AR SKVALĀNU

The Ordinary Squalane Cleanser (Kosmētikas noņemšanas līdzeklis)

Lowengrip The Cream - Facial Cream (24H krēms ar hialuronskābi)

REVOX Just Squalane Nourishing Oil (Sejas serums)

Kiehl's Ultra Facial Overnight Deeply Hydrating Face Mask (Sejas maska ar 10,5% skvalānu)

KORFF Complete Night Renew Cream Ampoules (Nakts krēms)

Jurlique Nutri Define Supreme Eye Contour Balm (Balzams ādai ap acīm)

Jurlique Herbal Recovery Signature Moisturising Cream (Mitrinošs krēms)

Joico HydraSplash Gelee Masque (Viegli mitrinoša maska)

Jane Iredale Smooth Affair Illuminating Glow Face Primer (Mirdzoša kosmētikas bāze)

Jane Iredale Liquid Minerals® Foundation (Mitrinošs tonālais fluīds)

Raksts tapis sadarbībā ar www.douglas.lv