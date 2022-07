Smashbox izglāba Becca ikoniskākos produktus, tostarp Champagne Pop

Smashbox glābj divus no ikoniskākajiem Becca produktiem. Smashbox ne tikai saglabāja Shimmering Skin Perfector Pressed in Champagne Pop un Under Eye Brightening Corrector, bet vēl uzlaboja tos, piedāvājot paplašinātu toņu klāstu.