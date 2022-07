Speciālistu atzīta viena no trim vielām, kas kalpo sievietes veselībai un ādas skaistumam

Gaidot, kad mani pieņems uz procedūru, paņēmu palasīt neredzētu žurnālu skaistumkopšanas speciālistiem un atradu pārsteidzošu rakstu par trīs uztura bagātinātājiem, kas papildina mūsu ēdienkarti un tādējādi uztur veselu arī mūsu ādu, lai, gadiem ejot, tā būtu tvirta un gluda.

Kā vienu no nepieciešamajām vielām speciāliste minēja antioksidantu astaksantīnu. Es pirmo reizi lasīju šādu vārdu, bet pēc aprakstītā sapratu, ka tas ir absolūti nepieciešams ādas veselībai. Pirms mani aicināja uz procedūru, paspēju izlasīt, ka astaksantīns var pasargāt ādu no kaitīgā UV starojuma un arī jau esošiem šī starojuma bojājumiem. Rakstā bija minēts pētījums, ka pēc 3 mg astaksantīna lietošanas sešas nedēļas divas reizes dienā pētījuma dalībniekiem ievērojami samazinājušās vārnu kājiņas. “Es arī tā gribu,” nodomāju un prātā saglabāju vārdu astaksantīns, lai vēlāk pameklētu, kas tas tāds ir.

Pēc procedūras aši ķēros klāt savam telefonam, lai internetā atrastu vairāk informācijas par šo līdzekli, un uzgāju ļoti daudz saturīgas informācijas par to: piemēram, dabiskā astaksantīna avoti ir aļģes, lasis, forele, krils, garneles un vēži.

Turklāt, man par lielu pārsteigumu, astaksantīns Latvijā ir pieejams jau vairākus gadus. To piedāvā Latvijas farmācijas uzņēmums LYL love your life® ar nosaukumu LYL ASTAXANthin.

Lasīju, ka tas ir spēcīgākais un tīrākais dabā zināmais antioksidants, kas tiek iegūts no mikroaļģēm Haematococcus pluvialis. LYL ASTAXANthin ir 100% tīrs un dabisks produkts, jo tā iegūšanā netiek izmantoti nekādi ķīmiskie šķīdinātāji, bet gan ultraaugsta spiediena oglekļa dioksīda ekstrakcijas tehnoloģija DeepExtract. Šis astaksantīns nāk no Zviedrijas, ir iegūts pilnīgos bezskābekļa apstākļos un maigā temperatūrā, garantējot LYL ASTAXANthin maksimālo dabā paredzēto efektivitāti un koncentrāciju.

Turklāt internetā atradu informāciju, ka dabiskais astaksantīns un tā efektivitāte pasaulē zināma jau sen, īpaši Āzijas valstīs. Lielāku atpazīstamību astaksantīns ieguva un uzvaras gājienu sāka pēc tam, kad to pēc Opras Vinfrijas sarunu šova par pretnovecošanās brīnumlīdzekli atzina tādas zvaigznes kā Gvineta Paltrova, Madonna un Heidija Kluma. Dziedātāja Madonna ir vairākkārt apstiprinājusi, ka astaksantīna lietošana ikdienā ir palīdzējusi viņai pagriezt laiku atpakaļ par veseliem 12 gadiem!

Astaksantīna brīnumainās spējas slēpjas tajā, ka tas ir spēcīgs antioksidants un pasargā šūnas no bojājuma, ko izraisa nestabilās molekulas jeb brīvie radikāļi. Ja runājam par ādas novecošanos (un ne tikai), tad īsts bieds ir tieši brīvie radikāļi, kurus rada arī UV starojums.Pēc būtības brīvie radikāļi ir normāli organisma darbības blakusprodukti, un parasti organisms tos saražo tādā daudzumā, ar kādu pats tiek galā. Tomēr, tiklīdz pieslēdzas ikdienas stress, medikamenti, gaisa piesārņojums, jā, arī paaugstināta fiziskā slodze, brīvo radikāļu rodas pārāk daudz, organisms piedzīvo oksidatīvo stresu, un rezultāts ir redzams arī sejas ādā, kas vairs nav tik starojoša un veselīga. Lūk, tieši šeit palīgā nāk antioksidanti, kuru uzdevums ir neitralizēt brīvos radikāļus.

Astaksantīnu iesaka lietot fiziskās izturības paaugstināšanai, sāpju mazināšanai, grumbu mazināšanai, – kas īpaši svarīgi šobrīd – aizsardzībai pret saules apdegumiem, kā arī triglicerīdu jeb bīstamo tauku līmeņa pazemināšanai.

Atradu arī, ka Latvijā šis pats farmācijas uzņēmums piedāvā astaksantīna sejas – kakla, acu un roku krēmus, kurus ieteicams lietot kompleksi kopā ar kapsulām, lai palīdzētu izlīdzināt grumbas, samazināt pigmentācijas plankumus un uzturēt ādas mitruma līmeni gan vīriešiem, gan sievietēm.

LYL ASTAXANthin Age-Defying Antioxidant Crème dermokosmētikas efektivitāte ir pierādīta dermatoloģiskajos testos: 97% liftinga efekts, par 82% dziļāka mitrināšana, par 64% mazinās smalkās grumbiņas. Turklāt šī jaudīgo anti-aging vielu saturošā kosmētika radīta tieši Latvijā un pagaidām aptieku plauktos ir vienīgā, kas satur dabisko astaksantīnu.

Nolēmu, ka man obligāti ir jāpamēģina kapsulas, lai aizsargātu un palutinātu sevi šovasar, un ka no nākamās algas saņemšos arī krēmiem. Aptiekā ieraudzīju šo izsmalcināto tumšsarkano kastīti ar zelta burtiem LYL ASTAXANthin. Farmaceite man pastāstīja, ka šīm kapsulām 4 mg dabiskā astaksantīna deva ir papildināta ar ievērojamu daudzumu C un E vitamīna, lai pastiprinātu vēlamo iedarbību.

Šobrīd lietoju LYL ASTAXANthin kapsulas tikai otro nedēļu, bet jau redzu pirmos rezultātus. Atvaļinājums vēl nav sācies, bet sejas āda izskatās pamodusies, pazudušas noguruma pazīmes, ādas krāsa kļuvusi veselīgāka. Raugoties spogulī un priecājoties par panākumiem, pieķeru sevi pie domas, ka, iespējams, pēc tik īsa astaksantīna lietošanas laika redzu to, ko vēlos redzēt. Pati būtu kritiska, ja vien to nepamanītu arī kolēģi, kuri nu jau vairs ne tikai nopēta, bet arī tieši jautā, kas noticis, kas mainījies, ko es ēdu vai dzeru, ka mana seja burtiski staro: “Vai esi iemīlējusies?” Jā, esmu gan iemīlējusies – savā atklājumā un manāmi skaistākā sejas ādā.

Reklāmas raksts sadarbībā ar SIA Ozermedia