Vai karstums šovasar ir galā? Dabas vērotājs Bukšs prognozē laiku jūlijā

“Ticējums saka, kāds janvāris, tāds jūlijs. Ja janvāris bijis sauss un auksts, tad jūlijs būs sauss un karsts. Ja puteņains un dziļš, tad vasara slapja,” teic Bukšs.

“Ja atskatās uz 2022. gada janvāri, tad janvāra pirmajā pusē pārsvarā piedzīvoti atkušņi un tikai 11. janvāra vakarā temperatūra sasniedza mīnus 15 grādus. Sniega sega bija neliela. Nepastāvīgi laikapstākļi bija arī janvāra otrajā pusē. Tas norāda, ka Liepu mēnesis jūlijs varētu būt bagāts ar nokrišņiem un mēreni silts. Uz viduvēju jūliju gan temperatūru, gan nokrišņu ziņā norādīja arī laika apstākļi nozīmīgajās 27. un 28. maija dienās,” turpina dabas vērotājs.

Ņemot vērā iepriekšminēto un to, ka janvārī izpalika stiprs sals un sniegputeņi, tad jūlijs rādās būt tuvu normai un iespējams, drusciņ siltāks, nekā parasti.

Nokrišņu gan būšot nedaudz vairāk par mēneša vidējo normu un tie pārsvarā īslaicīgi, bet nereti ar stiprām lietusgāzēm, teic Bukšs.

“Ja neņem vērā karstumu jūlija sākumā, tad tālāk, dienu, kad temperatūra sasniegs plus 30 un vairāk, varētu arī nebūt. Te jābūt uzmanīgam, jo aizejošā jūnija straujais karstuma vilnis mēneša nogalē kā atvilnis ar plus 33 un vairāk grādiem var atkārtoties arī jūlija otrajā pusē, laikā ap 20., 25. jūliju,” stāsta Vilis Bukšs.

Ja mēneša pirmajā pusē, laikā līdz Septiņu brāļu dienai (10. jūlijs), vēl varētu būt stipri nokrišņi, tad mēneša otrajā pusē to daudzums pakāpeniski samazināsies. Vairākas pazīmes pagājušajā ziemā un pavasarī norādīja uz to, ka vasara lielākoties būs mitra. Līdz ar to jūlijā dažviet augsnē var rasties liekais ūdens un pēc lietusgāzēm applūst zemākas vietas.