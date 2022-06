“Tā pa sirdīm nemaz nerunājam.” Lauris Reiniks par kopīgo un atšķirīgo ar māsu Rūtu Reiniku-Preisu

Viņi viens otram ir dzīslās! To zina visi, kas kaut reiz dzirdējuši Laura Reinika un Rūtas Reinikas-Preisas jau pirms vairāk nekā desmit gadiem tapušo dziesmu “Es esmu tev dzīslās”. Un tomēr interviju ar māsu žurnālā OK! Lauris lasījis ar lielu interesi, jo, mūziķa vārdiem izsakoties, abi “tā, pa sirdīm” nemaz nerunājot. Viņi vienkārši zina, kad otrs jāpastutē, un dara to bez liekām runām.