Liktenis ir nežēlīgs: Jurijs Šatunovs nomira no slimības, kas 29 gadu vecumā paņēma viņa mātes dzīvību

Vēsts par Šatunova nāvi viņa paziņas un fanus pārsteidza kā zibens no skaidrām debesīm. Izpildītājs bija pazīstams ar saviem muzikālajiem hitiem "Belije rozi", "Detstvo" un "Pismo", bez kuriem Šatunova koncerti nebija iedomājami.

Nu mūziķis jau guldīts zemes klēpī Trojekurovas kapsētā Maskavā, un, viņu pieminot, daudzi dalās atmiņās par piedzīvotajiem mirkļiem un to, kāda ir bijusi talantīgā vokālista dzīve.

Foto: Instagram

Zināms, ka Jura ir audzis Orenburgas bērnunamā: pašam dziedātājam nekad nav paticis stāstīt par savu bērnību un vecākiem. Taču no drošiem avotiem zināms, ka bērnunamā viņš nokļuvis 11 gadu vecumā, pēc mātes nāves. Tas noticis tāpēc, ka tēvs par dēlu nav izrādījis nekādu interesi.

Tā kā dziedātāja mamma aizgāja no dzīves agri, daudzi sāka vilkt paralēles ar paša Šatunova nāvi. Un tad arī atklājās pats interesantākais un reizē skumjākais — izrādījās, ka Vera Šatunova mirusi 1984. gadā 29 gadu vecumā no akūtas sirds mazspējas. Tas notika slimnīcā, kur viņa gaidīja sirds operāciju. Diemžēl ārsti neko nevarēja darīt. “Es labi atceros mammas bēres. Atceros kā šodien... mainījās viss un vienā brīdī - tas, kas bija tuvs un mīļš: tā pēkšņi vairs nebija. Precīzi nianses nezinu, bet drīz vien vajadzēja būt sirds operācijai," savulaik ar skumjām dalījās Jurijs Šatunovs.

Kad Vera Šatunova aizgāja no dzīves, Jurijam bija ļoti smagi. Toreiz pusaudzis visu nakti nosēdējis pie mammas zārka, un tikai nākamajā rītā kaimiņi to atklājuši, viņu apciemojot. Par to žurnālistiem stāstīja Andrejs Razins.

Nav noslēpums, ka nosliece uz sirds un asinsvadu slimībām ģimenē ir brīdinošs faktors par augstu risku veselībai. Cilvēkiem ar šādiem gēniem vismaz reizi gadā jāveic pilnīga medicīniskā izmeklēšana, lai novērstu iespējamo saslimšanu un tās sekas.

Jau ziņots, ka Jurijs Šatunovs piedzima 1973. gadā Baškīrijas APSR (Baškīrijas Autonomā Padomju Sociālistiskā Republika). Pusaudžu gadus mākslinieks pavadīja bērnunamā - viņa vecāki bija šķīrušies, māte nomira, kad Šatunovam bija 11 gadu. Bērnunamā viņš satika Sergeju Kuzņecovu, kurš bija amatieru pulciņa vadītājs, un tad aizsākās "Laskovij Mai" grupas vēsture.

Padomju zēnu grupu no Maskavas dibināja krievu dziesmu autors, komponists un mūziķis Sergejs Kuzņecovs. "Laskovij Mai" savulaik tika dēvēta par "80. – 90. gadu leģendām".

Foto: Instagram

Grupai bija vairāki solisti, tā sniedza vairākus desmitus koncertu mēnesī, reizēm uzstājoties vienlaikus vairākās pilsētās. 1992. gadā Šatunovs grupu pameta un uzsāka savu solo karjeru. Pēc Šatunova aiziešanas ne viņa bijusī grupa, ne viņš pats nevarēja sasniegt iepriekšējo popularitātes līmeni.

Mākslinieks ar mūziku nodarbojās līdz pat savai nāves dienai. 2019. gadā viņš izdeva albumu "Любимые песни", bet 2020. gadā prezentēja vēl trīs skaņdarbus - "Спасибо Тебе", "становиться не могу" un "Заметает листья снег".

Atvadīšanās no dziedātāja notika Trojekurovas kapsētā Maskavā.