Mēness dienu, svinamdienu, latvisko ticējumu un Saules rita kalendārs no 27.06. līdz 3.07.

Pirmdiena, 27. jūnijs

Septiņu gulētāju diena

Ja šajā dienā spīdēs saule, tad tā spīdēšot vēl septiņas dienas pēc kārtas, taču, ja līs lietus, tad līšot vēl septiņas dienas. Turklāt, ja pēc septiņām dienām lietus nerimsies, līs vēl septiņas nedēļas – vēsta tautas ticējumi.

Tāpat ticējumi vēsta, ja Septiņu gulētāju dienā daudz guļ, tad visu gadu daudz gulēs.

Ja guļ ilgi no rīta, tad visu gadu no rītiem būs jācīnās ar miegu.

Pirms Gulētāju dienas vakarā, kad pilns Mēness, meitas ar dažādām rituālām izdarībām gājušas pieburt puišus. Tām, kas dikti cerējušas uz pesteļošanu, nākamajā rītā nācis miegs un, pēc seniem ticējumiem, viņas visu gadu bijušas miegainas. Kuram puisim gan tāda miegamice gan būtu vajadzīga?

Pasaules nedzirdīgi neredzīgo diena

Vārdadienu svin Malvīne, Malvis

Jauns mēness Dvīņu zvaigznājā, kulminācija 29. jūnijā

Labvēlīgs laiks solārijam.

Nelabvēlīgs laiks – pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 28. diena no pulksten 3:02 – APCERES DIENA. Viena no labvēlīgākajām dienām ar ļoti harmonisku enerģētiku. Iespējama garīga apskaidrība. Ļaujieties apcerei. Meditācija veicina atklāsmi, rada tieksmi uz gaišiem, cēliem darbiem. Uzturiet labu garastāvokli, ielūkojieties sevī, kontrolējiet emocijas. Praktiska diena – varat iegādāties vērtīgas lietas, pirkt nekustamo īpašumu, sākt mājas remontu. Diena labvēlīga riskantiem pasākumiem, jauniem iesākumiem.

Pašsajūta. Ievērot mērenību it visā. Visjutīgākās – acis.

Saule lec pulksten 4:40

Saule riet pulksten 22:12

Otrdiena, 28. jūnijs

Vārdadienu svin Viesturs, Viestards, Kitija

Lunārā mēneša 29. diena no pulksten 3:30 – TUMSĪBAS DIENA. Visbīstamākā Mēness diena. Kosmisko ilūziju laiks. Cilvēki kļūst gurdeni, enerģija izsīkst. Pareģojumi ir melīgi, nepatiesi. Grūti pretoties kārdinājumiem. Gavēņa, lūgšanu, grēku nožēlas laiks. Nesāciet, neplānojiet neko jaunu. Pārtrauciet virspusējus, ārišķīgus sakarus. Atbrīvojieties no uzmācīgiem, nekārtīgiem cilvēkiem, neķītrām domām, viltus draugiem. Šajā dienā ieteicams palikt mājās, aizdegt sveci. Izvairieties no tumšām telpām, duļķaina ūdens, netīrības un nekārtības apkārtējā vidē. Izvērtējiet mēneša laikā padarīto, izdariet secinājumus.

Pašsajūta. Veselības rezerves ierobežotas, īpaši vīriešiem. Attīriet organismu. Pirms gulētiešanas ieteicama duša. Jutīga taisnā un resnā zarna.

Jaunmēness 24 stundu lielā atslodze no 28. jūnija pulksten 17:52 līdz 29. jūnija pulksten 17:52.

Čika laiks: 5:38-14:53

Saule lec pulksten 4:41

Saule riet pulksten 22:12

Trešdiena 29. jūnijs

Pēteri, Pērkona diena Pēteri, Pērkona diena, Lapu diena

Pētera dienu svinēja kā Jāņu dienas atsvēti. Pētera dienā līgodami dodas pie kaimiņu Pēteriem. Pēc šīs dienas līgodziesmas vairs nedzied. Ar Pētera dienu sākas siena laiks, tāpēc lielas svinības nerīkoja – apēda pārpalikušo sieru un izdzēra atlikušo alu. Ap Pēterdienu apklust lakstīgala, beidzas ziedu laiks un sākas ogu laiks un īstais siena laiks. Ja Jāņos noskatītas līgavas, Pēteros jābrauc precībās. Tautas ticējumi vēsta:

Ja dzeguze beidz kūkot ap Pēteriem, būs silts rudens.

Ja Pētera dienā līst, līs līdz Annas dienai.

Ja Pētera dienā sīpolus šķin, tie vītīs.

Vārdadienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls, Paulis

Jauns mēness Vēža zvaigznājā, kulminācija pulksten 5:52

Labvēlīgs laiks vaksācijai, masāžai, vakuummasāžai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai.

Nelabvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, solārijam, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 30. diena no pulksten 04:11 – MĪLESTĪBAS diena līdz 5:52. Pēc tam Lunārā mēneša 1. diena – PLĀNOŠANAS DIENA. Līdz 5:52 – mīlestības, grēku nožēlas un piedošanas diena, gana harmoniska – atkarībā no tā, kā katrs pratis nodzīvot šo Mēness ciklu. Nopietni sagatavojieties jaunam ciklam – attīriet domas un jūtas, atbrīvojieties no visa ļaunā, nevajadzīgiem uzslāņojumiem. Atrodiet laiku pārdomām. Veltiet mīlestību, rūpes, uzmanību tuviem cilvēkiem. Centieties sagādāt prieku, pabeidziet sāktos darbus, atdodiet visus parādus – gan garīgos, gan materiālos. Rūpīgi, kārtīgi iztīriet māju, sakopiet vidi.

Pašsajūta. Cilvēka organisma rezerves uz viszemākās līknes. Izbrīvējiet laiku atpūtai, vairāk uzturieties svaigā gaisā. Upurēšanās, atteikšanās diena, notiek pāreja uz jaunu ciklu. Pēc pulksten 5:52 Lunārā mēneša 1. diena – PLĀNOŠANAS DIENA. Šajā dienā dzimušas idejas, sapņi un plāni ir ar lielu piepildīšanās potenciālu. Dienu veltiet tādām domām un plāniem, kas spēj apskaidrot garu un padarīt gaišāku dzīves ritmu. Pieskatiet domas un vēlmes – tās var piepildīties.

Pašsajūta. Nepārpūlieties! Dzīvības enerģija ir minimāla. Jo īpaši to izjūt vīrieši. Meditējiet, domas koncentrējiet uz gaismu. Pazemināta imunitāte. Jutīga galva, galvas smadzenes, seja, acis. Nelietojiet alkoholu un asus ēdienus!

Jaunmēness 24 stundu lielā atslodze no 28. jūnija pulksten 17:52 līdz 29. jūnija pulksten 17:52.

Saule lec pulksten 4:41

Saule riet pulksten 22:11

Ceturtdiena, 30. jūnijs

Vārdadienu svin Tālivaldis, Mareks

Lunārā mēneša 2. diena no pulksten 5:08 – PĀRBAUŽU DIENA. Laba diena pētījumiem, informācijas iegūšanai. Jaunus darbus nesāciet, pārdomājiet plānus un krājiet spēkus. Īpaša pārbaužu diena – varat pārbaudīt draugus, produktus. Kas izraisa nepatiku, tiem labāk neuzticieties. Varat lūgt žēlastību un piedošanu. Dāsnums sniegs augļus nākotnē. Nepiesavinieties otra īpašumu. Intuīcija nepievils. Neiesaistieties konfliktos, atturieties vētraini paust emocijas.

Pašsajūta. Nepārēdieties, neesiet skopi, alkatīgi. Varat sākt vingrošanas nodarbības.

Saule lec pulksten 4:42

Saule riet pulksten 22:11

Piektdiena, 1. jūlijs

Vārdadienu svin Imants, Rimants, Ingars, Intars

Lunārā mēneša 3. diena no pulksten 6:17 – AKTĪVAS CĪŅAS DIENA. Laiks rīkoties. Cilvēki ar vāju enerģētiku kļūst pasīvi, aizdomīgi, iegrimst stagnācijā. Nesāciet ko principiāli jaunu. Dienas enerģija laba tiem, kas aizstāv cildenus mērķus.

Pašsajūta. Labvēlīga diena lielai fiziskai slodzei, lai uzkrātā enerģija “nesarūgtu” pašos. Jutīgs kakls, pakausis, skausts, dzirdes orgāni, nervi.

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 0:00-3:39

Saule lec pulksten 4:43

Saule riet pulksten 22:11

Sestdiena, 2. jūlijs

Laidene. Vasaras Māra

Šajā dienā Saule sāk nolaisties zemāk. Laidenei turpinās ziedu laiks. Laidenē, līdzīgi kā Līgo naktī, senāk kurināja ugunskurus. Laidenē puiši bildina iecerētās, lai jau rudenī varētu precēties. Jaunas meitas laidenē zīlē ar vainagiem. Trīs vainagus met liepas zaros: ja kāds aizķeras, šogad meita precēsies, ja ne, jāgaida citu gadu.

Jāņos gāju puišus pirkt,

Pēteros izmainīt,

Jāņos gāju rādīties,

Laidenē solīties.

Vārdadienu svin Lauma, Ilvars, Halina

Lunārā mēneša 4. diena no pulksten 7:34 – PĀRDOMU DIENA. Pavadiet dienu vientulībā, izvairieties no būtisku lēmumu pieņemšanas. Katrs saņem pēc nopelniem. Esiet labi pret tuviem cilvēkiem. Labāk desmit reizes padomājiet, pirms izlemjat. Varat atrast pazudušas lietas, sastapt sen neredzētus, bet kādreiz tuvus cilvēkus.

Pašsajūta. Enerģētiski smaga diena, labāk to veltiet atpūtai. Pastaigājieties mežā. Nelietojiet alkoholu. Jutīga rīkle, kakls.

Saule lec pulksten 4:44

Saule riet pulksten 22:10

Svētdiena, 3. jūlijs

Starptautiskā apskāvienu diena.

Šos svētkus aizsāka kāds austrālietis, saprotot, cik ļoti ikdienas steigā un personiskajos pārdzīvojumos cilvēkam palīdz vienkāršs apskāviens. Šādu tradīciju viņš iesāka 2006. gadā, kad kādā lielveikalā izkāra plakātu “Bezmaksas apskāvieni”, zem kura samīļoja ikvienu grūtdieni. Austrālieša aktivitātes ātri iemantoja atzinību arī citviet pasaulē, un jau sesto gadu katra jūlija pirmajā sestdienā tiek atzīmēta Starptautiskā apskāvienu diena

Vārdadienu svin Benita, Everita, Emerita, Verita

Lunārā mēneša 5. diena no pulksten 8:54 – RADOŠAS AKTIVITĀTES DIENA. Viss izdosies, ja būsiet radoši aktīvs un tieksieties sasniegt mērķi. Padodas zināšanu apguve. Aktīvi izrādiet emocijas un jūtas – tam ir piemērots brīdis. Ja vajag, der paraudāt un ļaut asarām aizskalot rūgtumu. Konsekventi ievērojiet savus principus. Esiet gatavi aizsargāt, aizstāvēt, palīdzēt. Nesāciet ilglaicīgus darbus. Noziedznieki saņems pelnīto sodu. Pazaudētais neatradīsies, tas attiecas arī uz attiecībām.

Pašsajūta. Uzturieties svaigā gaisā. Vienīgā Mēness diena, kad uzņemto barību ķermenis izmanto gandrīz bez atlikuma. Ieteicami piena produkti.

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 12:59-15:31

Saule lec pulksten 4:45

Saule riet pulksten 22:09