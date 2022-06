Mēness dienu, svinamdienu, latvisko ticējumu un Saules rita kalendārs no 20.06. līdz 26.06.

Pirmdiena, 20. jūnijs

Vārdadienu svin Rasma, Rasa, Maira

Dilstošs mēness Zivju zvaigznājā

Labvēlīgs laiks ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks pīlingam, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām, manikīram un pedikīram.

Lunārā mēneša 21. diena no pulksten 1:55 – DRAUDZĪBAS DIENA. Enerģētika modina aktivitāti, sniedz drosmi. Ļoti labvēlīga diena, lai iekārtotos jaunā darbā. Tas nodrošinās veiksmīgu karjeru un izaugsmi. Diena, kas jāvelta draudzībai, savstarpējai atklātībai, apvienībai. Laba diena masu pasākumiem, pirkšanai, pārdošanai, īpaši, ja darījumi saistīti ar risku. Ja kaut ko pazaudē, tas drīz atradīsies. Esiet godīgi un taisnīgi pat sīkumos.

Pašsajūta. Ievērojiet ķermeņa tīrību. Izvēlieties fiziskas aktivitātes brīvā dabā. Īpaši ieteicamas auksta ūdens procedūras. Jutīgs jostas un krustu apvidus. Nepārslogojiet aknas.

Pirtij labvēlīga diena

Saule lec pulksten 4:38

Saule riet pulksten 22:12

Otrdiena, 21. jūnijs

Pulksten 12:13 Saule pāriet Vēža zīmē, vasaras sākums.

Vasaras saulgrieži

Papīra lidmašīnu diena

21. jūnijs saujiņai amerikāņu ir diena, kurā viņi izbauda spēļu lidmašīnu burvību. Šo svētku laikā parasti notiek no papīra veidotu lidmašīnu sacīkstes, kurās noskaidro lidaparātu, kas spējīgs noturēties gaisā visilgāk un aizlidot vistālāk.

Vārdadienu svin Emīls, Egita, Monvīds

Dilstošs mēness Auna zvaigznājā

Pēdējais ceturksnis, kulminācija pulksten 6:11

Labvēlīgs laiks pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Nelabvēlīgs laiks vaksācijai, pīlingam, solārijam, ausu caurduršanai, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 22. diena no pulksten 2:02 – IZGLĪTĪBAS DIENA. Laiks, lai uzkrātu zināšanas, apgūtu amatu, pētītu savas dzimtas saknes, veidotu ciltskoku, padomātu par priekšgājējiem. Dalieties ar savu pieredzi un zināšanām. Esiet dāsni visās jomās. Ieteicama meditācija. Nerisiniet praktiskus jautājumus, nesāciet neko jaunu.

Pašsajūta. Neceliet smagumus, izvairieties no asām un straujām kustībām. Jutīga mugurkaula lejasdaļa, krusti, gūžas. Vēlams sātīgi paēst.

Dilstoša mēness 12 stundu mazā atslodze no pulksten 0:11 līdz pulksten 12:11.

Čika laiks: 6:11-6:37

Saule lec pulksten 4:38

Saule riet pulksten 22:12

Trešdiena 22. jūnijs

Varoņu piemiņas diena (Cēsu kauju atceres diena)

Cēsu kaujas bija svarīgs Latvijas vēstures pagrieziena punkts, kad 1919. gada jūnijā apvienotais latviešu un igauņu karaspēks sakāva baltvācu Baltijas landesvēru. Latvijas vēsturē šīs kaujas ir nozīmīgas arī ar to, ka aizstāvēt Latvijas tikko iegūto neatkarību kaujās devās Cēsu un Valmieras skolnieki. Kopā ar igauņu karavīriem pēc vairāku dienu smagām kaujām no 19. līdz 22. jūnijam, tika izcīnīta uzvara un landesvēra karaspēks bija spiests atkāpties līdz pat Jelgavai. Šo uzvaru ievadīja Cēsu Skolnieku rotas varonība 1919. gada 6. jūnijā. Ja kaujas pie Cēsīm tiktu zaudētas un Latvijas armija sakauta, tad vāciešiem būtu brīvs ceļš uz Igaunijas iekarošanu.

Vārdadienu svin Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Dilstošs mēness Auna zvaigznājā

Labvēlīgs laiks pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Nelabvēlīgs laiks vaksācijai, pīlingam, solārijam, ausu caurduršanai, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 23. diena no pulksten 2:08 – ZIEDOŠANĀS DIENA. Enerģētika ir smaga, tumša un ļoti spēcīga. Var provocēt cilvēkus uz agresiju. Periods, kas saistīts ar varmācību, vecā sagraušanu, izpostīšanu un jaunā veidošanu, reformām. Izvairieties no atriebības. Diena pieprasa piedošanu, ziedošanos un nožēlu. Neieslīgstiet naidā, dusmās, mazkustīgā dzīvesveidā. Tīriet māju, dedziniet sveces.

Pašsajūta. Spontāni pieaug seksuālā enerģija, var būt bīstama veselībai. Jutīgi dzimumorgāni, mugurkauls. Vingrojiet!

Saule lec pulksten 4:38

Saule riet pulksten 22:12

Ceturtdiena, 23. jūnijs

Līgo diena

Jauni puiši, jaunas meitas,

Nav vairs tālu Jāņa diena:

Šī dieniņa, rītdieniņa,

Parīt pati Jāņa diena.

Vārdadienu svin Līga

Dilstošs mēness Auna zvaigznājā

Labvēlīgs laiks pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Nelabvēlīgs laiks vaksācijai, pīlingam, solārijam, ausu caurduršanai, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 24. diena no pulksten 2:14 – AUGLĪBAS DIENA. Mostas dabas spēki, grūst vecais, top jaunais, ļaujot piedzīvot atklāsmes. Pamatu likšana jebkuram projektam sola veiksmi. Labs laiks bērna ieņemšanai. Neļaujieties vieglprātīgiem sakariem.

Pašsajūta. Dienu veltiet veselības nostiprināšanai, jo enerģijas rezerves izsīkst. Vārga nervu sistēma un asinsrite. Jutīgi dzimumorgāni. Uzmaniet kājas un acis.

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 11:02-14:58

Saule lec pulksten 4:38

Saule riet pulksten 22:12

Piektdiena, 24. jūnijs

Jāņu diena

Jāņu rītā zelta rasa,

Tad saulīte rotājās:

Drīzi zila, drīzi zaļa,

Drīz sarkana vizuļo.

Vārdadienu svin Jānis

Dilstošs mēness Vērša zvaigznājā

Labvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai, attīrošām sejas, ķermeņa maskām un procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks vaksācijai. mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 25. diena no pulksten 2:22 – PĀRDOMU DIENA. Ļaujieties pārdomām, nesteidzīgām pastaigām vienatnē. Ieklausieties savā iekšējā balsī, izvērtējiet citu padomus. Izvairieties no steigas, spriedzes, konfliktiem, pārsteigumiem, arī no smagumu celšanas. Veiksmīga diena braucieniem, tirdzniecībai, tieslietām.

Pašsajūta. Attīriet no sārņiem garu un organismu. Ieteicama ārstnieciskā badošanās, masāža. Vēlami vingrojumi, kas palīdz atbrīvoties no emocionālā sasprindzinājuma. Jutīgi dzirdes orgāni.

Saule lec pulksten 4:39

Saule riet pulksten 22:12

Sestdiena, 25. jūnijs

Vārdadienu svin Milija, Maiga

Dilstošs mēness Vērša zvaigznājā

Labvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai, attīrošām sejas, ķermeņa maskām un procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks vaksācijai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 26. diena no pulksten 2:31 – ATPŪTAS DIENA. Atturieties no aktivitātēm, neauglīgiem ķīviņiem un sarunām. Atpūtieties. Tiecieties tikai ar pašiem uzticamākajiem. Izvērtējot dzīvi, citu trūkumus, atšķiriet īstenību no šķietamības. Pastiprināta iespēja tikt apzagtam. Taupiet naudu. Nesāciet neko jaunu, radīsies tikai zaudējumi un kaitējumi.

Pašsajūta. Ieteicama badošanās, nomierinoša masāža. Atturieties no alkohola. Jutīgi krusti un āda.

Čika laiks: 22:02-24:00

Saule lec pulksten 4:39

Saule riet pulksten 22:12

Svētdiena, 26. jūnijs

Vārdadienu svin Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns, Ingūna

Dilstošs mēness Dvīņu zvaigznājā

Labvēlīgs laiks solārijam, pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 27. diena no 2:44 – MEDITĀCIJU DIENA. Šī diena var sniegt intuitīvas atklāsmes. Ieteicams meditēt, uzklausīt vecākus cilvēkus un atdot parādus.

Pašsajūta. Labvēlīga diena jebkurai darbībai, sevi pilnveidojot. Nelietojiet alkoholu. Nepārslogojiet kājas. Attīriet organismu, apmeklējiet baseinu.

Čika laiks: 0:00-2:13

Saule lec pulksten 4:40

Saule riet pulksten 22:12