Kad meitenei bija septiņi gadi, mammas draugs viņu seksuāli izmantojis divu gadu garumā

Pagājušā gada augustā Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka kāda mazgadīga meitene Liepājā ir cietusi no seksuālas vardarbības no mammas bijušā drauga puses. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Sevišķi smagu un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļā tika uzsākts kriminālprocess un šobrīd izmeklēšana tajā ir pabeigta, un materiāli nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.