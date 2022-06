Noskaidroti Latvijā populārākie ārstniecības augi

Piparmētras lieto 23% aptaujāto, kumelītes – 10%, liepziedus – 7%, pārējās sugas minēja niecīgs skaits, noskaidrots Latvijas faktu aptaujā.

Kumelītes (Foto: Shutterstock)

Iemesli, kādēļ ļaudis izvēlas lietot ārstniecības augus, ir dažādi, piemēram, 44% aptaujāto tie ir ikdienas labsajūtas garants. Tikpat daudziem ārstniecības augi nākot talkā saslimšanas gadījumā, bet trešā daļa aptaujāto augus lieto slimību profilaksei. Vēl 15% bez ārstniecības augu klātbūtnes nespēj iedomāties pirts rituālu, un 6% tos lieto visos minētajos gadījumos.

Liepziedi (Foto: Shutterstock)

Ārstniecības augus ikdienā lieto 71% aptaujāto, bet veselības uzlabošanas nolūkos 86% sieviešu un tikai puse vīriešu. Ārstniecības augus ikdienā izmanto 59% rīdzinieku un vairāk nekā 71% pārējo iedzīvotāju.

Piparmētras (Foto: Shutterstock)

Tos vairāk iecienījuši tie, kas dzīvo ciematos un laukos – 81%, kamēr pilsētnieku vidū – 72 procenti. No latviešiem tie ir 78%, kamēr krieviski runājošo vidū tikai puse.

Nodarbošanās un izglītība būtiski neietekmē ārstniecības augu lietošanas paradumus, lielāka nozīme ir dzīves videi. Lielākais lietotāju īpatsvars – 88% – ir starp cilvēkiem, kuri uzauguši vai pašlaik dzīvo viensētās.

No visiem aptaujātajiem 36% un puse no tiem, kuri ikdienā izmanto ārstniecības augus, tos vāc savvaļā, bet divas trešdaļas iegādājas. Vairāk nekā puse drogas pērk aptiekās, 24% – pārtikas veikalos, 16% – zemnieku tirgos un tikpat tieši no vācējiem un audzētājiem. Pirkto augu sarakstu veido pavisam 76 sugas.

Galvenais zināšanu avots par ārstniecības augu izmantošanu pārliecinoši ir ģimene – to min 71 procents. Uzziņai izmanto arī grāmatas, internetu, citus plašsaziņas līdzekļus.