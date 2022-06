Ko darīt, ja bērns neēd nemaz, vai ēd par daudz?

Dažādu apstākļu ietekmē bērni mēdz atteikties no ēdiena, konkrētiem produktiem, uzņemt lieko svaru vai arī svars var būt nepietiekams. Lai gan uztura paradumus ietekmē vairāki faktori, to skaitā stress, sociālā vide, cilvēka personība, un to mainīšana var prasīt laiku, ir vairāki paņēmieni, kā situāciju uzlabot.

Grāmatas “Veselīga uztura ceļvedis ģimenei” līdzautores, Bērnu slimnīcas uztura speciāliste Lizete Puga un psihoterapeite, psihiatre Ilze Mežraupe apkopojušas trīs izplatītas bērnu uztura problēmas un to risinājumus.

Bērnam ir liekais svars

Apzinoties, ka bērnam ir liekais svars, svarīgākais ir nenoliegt šo problēmu vai gaidīt, kad laika gaitā kas mainīsies pats no sevis. Kā skaidro uztura speciāliste, ir svarīgi apzināties, ka bērnam ievērojamus uzlabojumus sniedz arī mazas izmaiņas ikdienā. Liekā svara iemesls var būt, piemēram, pārmērīgs uzkodu daudzums, pārlieku lielas porcijas, ūdens tiek aizvietots ar kādu sulu vai pienu un varbūt ikdienā tiek lietots pārāk daudz saldumu. “Viens no svarīgākajiem faktoriem, saskaroties ar šo problēmu, ir sekot līdzi svaram – kāda ir tā dinamika, jo nereti, esot blakus, mēs nemaz neievērojam, cik lielas ir šīs izmaiņas,” uzsver uztura speciāliste Lizete Puga.



Tāpat ļoti liela nozīme ir ikdienas paradumiem, tieši tie, lielākoties pat nemanot, noved pie liekā svara. Pat kaut nedaudz pamainot ikdienas paradumus ir iespējams vērot pozitīvus uzlabojumus. Piemēram, plānot bērna uzkodas – dienas sakumā nolikt konkrētu daudzumu un izrunāt, ka šīs uzkodas ir visai dienai. Bērnam būs iespēja pašam izvelēties, kurā laikā tās ēst, un būs skaidri zināms apēstais apjoms. Bērniem ir jāmāca, ka viss jāēd ar mēru. Jāseko, lai bērns regulāri padzertos, jo bieži izsalkums tiek jaukts ar slāpju sajūtu.

Bērnam ir nepietiekams svars

Arī attiecībā uz nepietiekamu svaru ir ļoti svarīgi sekot līdzi svara dinamikai. Turklāt sava bērna auguma salīdzināšana ar citiem nav labākais veids, kā konstatēt problēmu, jo bērnu attīstība var noritēt dažādi. Viens no biežākajiem iemesliem no uztura puses pazeminātam svaram ir bieža našķēšanās, ēdienreižu izlaišana, kā rezultātā̄ ēdienkarte tiek balstīta tikai uz vienkāršajiem ogļhidrātiem jeb cukuriem. Lai risinātu nepietiekama svara problēmu, svarīgi darboties sistemātiski, veidot jaunus paradumus, ievērot režīmu. “Lai veidotu veselīgas attiecības ar ēdienu, jāpatur prātā̄, ka to sākums meklējams ģimenē. Ēšana ir sociālās komunikācijas daļa, kas ir īpaši svarīga bērniem. Tās rezultātā veidojas izpratne par veselīgu uzturu un ideālā gadījumā atbilstoši ēšanas paradumi,” skaidro psihoterapeite un psihiatre Ilze Mežraupe.



Viens no padomiem, kā veicināt veselīgu bērna svaru, ir nodrošināt regulāras ēdienreizes, nepieļaut, ka ēdienreizes tiek aizstātas ar kādām uzkodām. Vēl var dažādos veidos palielināt uzņemto kaloriju daudzumu, piemēram, pievienot pie putras riekstu sviestu, pusdienās pie dārzeņiem augstas kvalitātes majonēzi vai pesto launagā. Taču galvenais – nespiest ēst ar varu, bērns pats zina vislabāk, cik daudz un cik ātrā tempā viņš grib ēst.

Bērns atsakās ēst

Ir dažādi iemesli, kāpēc bērns atsakās ēst vispār vai neēd konkrētus produktus. Viens no tiem var būt bailes no jauna produkta, tā garšas vai vēlme ēst tikai saldus, sāļus vai treknus ēdienus, pēc kuriem bērniem ir dabiska tieksme. Neskatoties uz bērna pausto neapmierinātību, vecākiem ir svarīgi censties bērnam piedāvāt jaunas garšas. Tāpat svarīgi apzināties, ka bērna apetīte var būt mainīga, un tas ne vienmēr liecina par ko sliktu, bet tieši pretēji – tas ir normāli. “Jums nav jāspiež bērns ēst, ja viņš to nevēlas. Taču ir jāatceras, ka bērni ļoti labi apzinās savas iespējas. Pasakot “nē” šim produktam, jūs piedāvājat kaut ko citu, un, iespējams, tieši šādā veidā bērns kontrolē ēdienkarti un balsta to uz sev vēlamiem produktiem,” stāsta uztura speciāliste Lizete Puga.



Lai pārvarētu šķēršļus, kas bērnam liek atteikties no ēšanas, ir vairāki praktiski paņēmieni. Piemēram, rūpēties, lai ēdienreizes laikā ir patīkama un mierīga atmosfēra. Izvairīties ēst kopā ar dažādām viedierīcēm – planšetēm un telefoniem. Ļaut bērnam pašam saprast, kad viņš ir paēdis. Tāpat svarīgi sekot līdzi bērna apetītei, piemēram, 20–30 minūtes pirms ēdienreizes izvairoties no uzkodām. Nekad nevajadzētu teikt skaļi – izvēlīgs vai slikts ēdājs, mazēdājs, tu mums tik slikti ēd u. tml. Drīzāk uzslavēt par katru apēsto zirnīti no pusdienu šķīvja un ir vērts pievērst bērna uzmanību krāsām, kas atrodas uz tā. Tādejādi veicinot bērna interesi par dārzeņiem, kas nereti nav to pirmā izvēle!