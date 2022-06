Kā tagad izskatās Maikla Džeksona pieaugušie bērni?

20 Foto Parisa Džeksone un Prinss Maikls Džeksons “Tony 2022” balvu ceremonijas vakarā +16 Skatīties vairāk

Pagodinot balvu ceremonijas vakaru ar savu klātbūtni Parisa un Prinss Maikls pauduši savu un ģimenes atbalstu Brodvejas jaunajam muzikālajam šovam, kas stāsta par Maikla Džeksona dzīvi un darbu – “MJ: The Musical”. Jaunais mūzikls šajā vakarā bija nominēts desmit godalgām, to skaitā “Labākā mūzikla” kategorijā. Galvenās balvas saņemtas četrās no nominācijām, to skaitā Kristofers Vīldons tika atzīts par labāko aktieri mūziklā.

Parisa un Prinss Maikls "Tony" balvu ceremonijas vakarā, piesakot "Labākā mūzikla" nomināciju. (Foto: Andrew H. Walker/Shutterstock/ Vida Press)

Parisa un Prinss Maikls pirms ceremonijas pozēja fotogrāfiem uz sarkanā paklāja, bet pasākuma laikā kāpa uz skatuves, lai kopīgi pieteiktu šo mūziklu klātesošajiem un TV skatītājiem. Džeksona dēls sacīja: “Daudzi cilvēki, šķiet, domā, ka mūsu tētis uz visiem laikiem izmainījis populāro mūziku. Mēs par to nestrīdēsimies. Taču daudzi, iespējams, nezina, ka viņš dievināja mūziklus – kā kino ekranizējumos, tā teātra iestudējumos. Tāpēc mums ir ļoti liels gods pieteikt pirmo nominantu “labākā mūzikla” kategorijā – “MJ: The Musical”, kurā skan daudzi mūsu tēva radīto kulta hitu.” Skatītāji, kas vēros šo izrādi, patiešām varēs baudīt 25 pašus populārākos un atpazīstamākos Maikla Džeksona savulaik radītos un izpildītos skaņdarbus.

