Vai vakaros un brīvdienās jāatbild uz priekšnieka ziņām

Domājot par darba un ģimenes līdzsvaru, pamatā runājam par to, ka darbs dominē pār ģimenes dzīvi. Jā, balanss ir būtisks, un, ja viena dzīves joma izteikti dominē pār kādu citu, nav labi. Taču vecākiem noteikti nav jājūtas vainīgiem par to, ka viņu dzīvē darbs ieņem būtisku lomu. Darbs ir svarīgs gan tādēļ, lai pieaugušie pašrealizētos, gan, lai nodrošinātu ģimenes labklājību.

Vai man jābūt sasniedzamam ārpus darba laika?

Kovid pandēmija ar attālināto darbu izjauca arī darba laika robežas. Ir profesijas, kurās cilvēks var strādāt neatkarīgi no citiem sev ērtā laikā. Cik striktām jābūt robežām attiecībā uz komunikāciju ar kolēģiem? Šis jautājums ir par spēju nospraust robežas un vienoties ar kolēģiem un vadītāju.

“Mani var iztraucēt tikai tad, ja es ļauju sevi iztraucēt. Es varu mierīgi atslēgt visas iekārtas sešos vakarā un tām pieslēgties tikai pirmdienas rītā. Taču mums ir arī bažas par to, vai mēs esam vērtīgi darbinieki? Ja es neatbildēšu vakarā, iespējams, vadītājs piezvanīs kādam citam, un viņš būs vērtīgāks darbinieks.

Tas, ko es daru ar savu pieejamību, ir atkarīgs no maniem mērķiem. Ja gribu taisīt karjeru, es esmu pieejama visu laiku. Ja mana prioritāte ir ģimene, es vienojos ar citiem cilvēkiem, ka ārpus darba laika nebūšu sasniedzama,” teic Anita Gaile.

Viņa arī uzsver, ka tas ir atkarīgs no tā, kādā nozarē cilvēks strādā. Ir svarīgi cilvēkiem apzināties, ka viņiem ir šādas tiesības, apzināties arī to, kas ir cilvēka izvēle, un ņemt vērā, ka dzīves laikā šīs prioritātes var mainīties. “Es varu rakstīt saviem kolēģiem ziņas ārpus darba laika, bet nevajag gaidīt, ka viņi atbildēs. Galvenais zināt un informēt gan kolēģus, gan savu ģimeni par to, kas ir cilvēka prioritātes un pieeja darbam,” teic Gaile.

Īpaši vadītājiem

Padomā divreiz!

Kad cilvēks ir vadītāja lomā, viņam ir divreiz jāpadomā, vai tiešām traucēt darbinieku ārpus darba laika – vai šī ziņa ir tik svarīga? Ir skaidrs, ka šādi traucējumi cilvēkos var izsaukt nevajadzīgas dusmas un pretestību. Visticamāk, šo ideju var pārrunāt citā laikā, nevis tad, kad vadītājam ir tā ienākusi prātā.

Vienojieties par to, kā sazināties ārkārtas gadījumā

Ir jābūt iespējai ar darbiniekiem un kolēģiem sazināties ārkārtas gadījumos, tāpēc ir jāatrunā, kā tas tiek darīts.