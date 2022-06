"Viņa neatnāca uz brokastīm..." Noslēpumainais sindroms, no kura pēkšņi mirst jauni cilvēki

Neatnāca uz brokastīm

Pagājušajā mēnesī kādas jaunas īru reklāmas aģentūras vadītājas Ketrīnas Kīnas, kura nomira miegā, māte mudināja vecākus veikt bērniem pārbaudes, ja ģimenē ir bijušas jebkādas sirds slimības. Pat tad, ja izskatās, ka bērni ir veseli.

Pagājušajā gadā 31 gadu veco Kīnu atrada mirušu viņas dzīvokļa biedrenes.

"Viņa dzīvoja kopā ar divām draudzenēm Dublinā, un viņas visas strādāja no mājām, tāpēc nepievērsa uzmanību, kad viņa neatnāca uz brokastīm," laikrakstam "Irish Mirror" pastāstīja viņas māte Margarita Kumina.

"Meitenes nosūtīja viņai īsziņu plkst. 11.20, un, kad viņa neatbildēja, pārbaudīja viņas istabu un konstatēja, ka viņa ir mirusi. Viņas draudzene dzirdēja troksni viņas istabā naktī plkst. 3.56 un tagad uzskata, ka tieši tad viņa nomira."

Māte stāsta, ka viņas meita katru dienu gājusi uz sporta zāli un regulāri pastaigājusies, nekas nav liecinājis, ka viņai būtu problēmas ar sirdi.

"Mani mierina tas, ka viņa aizgāja miegā, es esmu par to pateicīga. Es vienmēr uztraucos par bērniem, braucot automašīnā, bet nekad nebiju iedomājusies, ka tas notiks šādi. Es nekad nedomāju, ka kādreiz dzīvē zaudēšu bērnu."

Sabrūk solārija kabīnē

Maijā Lielbritānijā solārija salonā tika atrasta mirusi 30 gadus veca jaunzēlandiete Pjata Tauvare. Tiek uzskatīts, ka viņa solārija kabīnē sabruka neilgi pēc tam, kad bija sākusi 11 minūšu ilgu sauļošanās seansu. Viņa tur neatklāta gulēja gandrīz divas stundas.

"Pjata bija visbrīnišķīgākais, skaistākais cilvēks pasaulē. Viņa izgaismoja manu dzīvi un padarīja mani par labāku cilvēku," laikrakstam "Sun" sacīja viņas 23 gadus vecais vīrs Ifans Džonss.

"Mums bija tik daudz plānu un tik daudz lietu, ko mēs vēlējāmies darīt savā dzīvē. Viņa nomira visbriesmīgākajā un traģiskākajā veidā. Tas, ka viņa gandrīz divas stundas tur gulēja neatklāta, salauza man sirdi."

Pēkšņi nomirst arī 19 gadu vecumā

Vēl kāda māte dalās par sava pusaugu dēla nāvi pagājušajā gadā. Pērn aprīlī nomira viņas 19 gadus vecais Liams Dohertijs no Krenfordas, Īrijā.

"Nekas mūs nevarēja sagatavot tam, kas notika tajā 2. aprīļa dienā, vai tam, kas potenciāli mums draudēja," viņa māte Adele Dohertija rakstīja "Mater Hospital" fonda līdzekļu vākšanas lapā, norādot, ka viņai ir daudz neatbildētu jautājumu.

Diagnoze "par neko"

Saskaņā ar Austrālijas Karaliskās koledžas ģimenes ārstu datiem pieaugušo pēkšņās nāves sindroms ir kopējs termins, ar ko apzīmē negaidītus nāves gadījumus cilvēkiem, kas parasti ir jaunāki par 40 gadiem, kad pēcnāves pārbaudē nevar atrast acīmredzamu nāves cēloni.

Melburnas Beikera Sirds un diabēta institūts izstrādā Austrālijā pirmo šī sindroma reģistru, ko cer ar laiku ieviest visā valstī.

"Mūsu reģistrā katru gadu ir aptuveni 750 gadījumu, kad Viktorijas štatā cilvēkiem pēkšņi apstājas sirds. No šiem gadījumiem aptuveni 100 sirdsdarbības cēlonis netiek atrasts pat pēc plašām izmeklēšanām, piemēram, pilnīgas autopsijas," "The New Zealand Herald" teic institūta pārstāve.

Beikera reģistrs ir pirmais Austrālijā un viens no nedaudzajiem visā pasaulē, kurā apvienota ātrās palīdzības, slimnīcas un tiesu medicīnas informācija. "[Tas ļauj redzēt] cilvēkus, kuriem ir bijusi sirdsdarbības apstāšanās, bet nav atrasts tās cēlonis," skaidro kardioloģe un pētniece Elizabete Paraca.

Viņa skaidro, ka aizgājušo ģimenēm un draugiem šī sindroma diagnozi ir "ļoti grūti izprast", jo tā faktiski ir "diagnoze par neko".

"Viss, ko jūs zināt, ir tas, ka tās nebija narkotikas, pašnāvība, trauma vai infarkts. Jūs joprojām domājat, kas tas bija."

Viņa uzsvēr, ka termini "sirdslēkme" un "sirdsdarbības apstāšanās" bieži tiek sajaukti. Sirdslēkme nozīmē sirds asinsvada nosprostojumu, savukārt sirdsdarbības apstāšanās nozīmē, ka sirds ir vienkārši apstājusies.

Pieaugušo pēkšņās nāves sindroms bieži rodas no garā QT sindroma, kateholamīnerģiskās polimorfās ventrikulārās tahikardijas un Brugada sindroma.

"Ja jums ir bijis pirmās pakāpes radinieks - vecāks, brālis, māsa, bērns -, kuram ir bijusi neizskaidrojama nāve vai sirds problēmas, ir ļoti ieteicams apmeklēt kardiologu," aicina Paraca.

Viņa arī mudina vērsties pie ārsta, ja ir sāpes krūtīs, elpas trūkums vai grūti tikt līdzi vienaudžiem, kas vingro vai staigā.

Kardioloģijas pētnieki jau iepriekš izteica pieņēmumu, ka pandēmijai būs sekas, kas, iespējams, izraisīs vairāk nāves gadījumu tieši no sirds slimībām.