Mēness dienu, svinamdienu, latvisko ticējumu un Saules rita kalendārs no 30.05. līdz 5.06.

Pirmdiena, 30. maijs

Vārdadienu svin Vitolds, Lolita, Letīcija

Jauns mēness Dvīņu zvaigznājā, kulminācija pulksten 14:30

Labvēlīgs laiks solārijam.

Nelabvēlīgs laiks – pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 30. diena no 04:36 līdz 14:30 – MĪLESTĪBAS DIENA. Pēc tam Lunārā mēneša 1. diena no 14:30 – PLĀNOŠANAS DIENA. Līdz 14:30 – mīlestības, grēku nožēlas un piedošanas diena, gana harmoniska – atkarībā no tā, kā katrs pratis nodzīvot šo Mēness ciklu. Nopietni sagatavojieties jaunam ciklam – attīriet domas un jūtas, atbrīvojieties no visa ļaunā, nevajadzīgiem uzslāņojumiem. Atrodiet laiku pārdomām. Veltiet mīlestību, rūpes, uzmanību tuviem cilvēkiem. Centieties sagādāt prieku, pabeidziet sāktos darbus, atdodiet visus parādus – gan garīgos, gan materiālos. Rūpīgi, kārtīgi iztīriet māju, sakopiet vidi.

Pašsajūta. Cilvēka organisma rezerves uz viszemākās līknes. Izbrīvējiet laiku atpūtai, vairāk uzturieties svaigā gaisā. Upurēšanās, atteikšanās diena, notiek pāreja uz jaunu ciklu. Pēc pulksten 14:30 Lunārā mēneša 1. diena – PLĀNOŠANAS DIENA. Šajā dienā dzimušas idejas, sapņi un plāni ir ar lielu piepildīšanās potenciālu. Dienu veltiet tādām domām un plāniem, kas spēj apskaidrot garu un padarīt gaišāku dzīves ritmu. Pieskatiet domas un vēlmes – tās var piepildīties.

Pašsajūta. Nepārpūlieties! Dzīvības enerģija ir minimāla. Jo īpaši to izjūt vīrieši. Meditējiet, domas koncentrējiet uz gaismu. Pazemināta imunitāte. Jutīga galva, galvas smadzenes, seja, acis. Nelietojiet alkoholu un asus ēdienus!

Jaunmēness 24 stundu lielā atslodze no 30. maija pulksten 2:30 līdz 31. maija pulksten 2:30

Saule lec pulksten 4:49

Saule riet pulksten 21:53

Otrdiena, 31. maijs

Skolās beidzas mācību gads.

Pasaules diena bez tabakas

Tikai vienu dienu bez smēķēšanas – to taču var arī pasaules rūdītākie pīpmaņi.

Vārdadienu svin Alīda, Jūsma

Jauns mēness Dvīņu zvaigznājā, kulminācija 30. maijā

Labvēlīgs laiks solārijam.

Nelabvēlīgs laiks – pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 2. diena no pulksten 4:57 – PĀRBAUŽU DIENA. Laba diena pētījumiem, informācijas iegūšanai. Jaunus darbus nesāciet, pārdomājiet plānus un krājiet spēkus. Īpaša pārbaužu diena – varat pārbaudīt draugus, produktus. Kas izraisa nepatiku, tiem labāk neuzticieties. Varat lūgt žēlastību un piedošanu. Dāsnums sniegs augļus nākotnē. Nepiesavinieties otra īpašumu. Intuīcija nepievils. Neiesaistieties konfliktos, atturieties vētraini paust emocijas.

Pašsajūta. Nepārēdieties, neesiet skopi, alkatīgi. Varat sākt vingrošanas nodarbības.

Jaunmēness 24 stundu lielā atslodze no 30. maija pulksten 2:30 līdz 31. maija pulksten 2:30.

Čika laiks: 23:10-24:00

Saule lec pulksten 4:48

Saule riet pulksten 21:54

Trešdiena 1. jūnijs

Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena

Šajā dienā ir vērts padomāt, kā sagādāt saviem bērniem patiešām priecīgu, radošu, drošu, laimīgu un veselīgu bērnību.

Maizes diena

Senie ticējumi vēsta – šajā dienā maize jāliek goda vietā, lai nekad nesāktos bads.

Skolēnu vasaras brīvlaiks no 1. jūnija līdz 31. augustam (1.-8. klasei un 10.-11. klasei)

Vārdadienu svin Biruta, Mairita, Bernedīna

Jauns mēness Vēža zvaigznājā, kulminācija 30. maijā

Labvēlīgs laiks vaksācijai, masāžai, vakuummasāžai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai.

Nelabvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, solārijam, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 3. diena no pulksten 5:29 – AKTĪVAS CĪŅAS DIENA. Laiks rīkoties. Cilvēki ar vāju enerģētiku kļūst pasīvi, aizdomīgi, iegrimst stagnācijā. Nesāciet ko principiāli jaunu. Dienas enerģija laba tiem, kas aizstāv cildenus mērķus.

Pašsajūta. Labvēlīga diena lielai fiziskai slodzei, lai uzkrātā enerģija “nesarūgtu” pašos. Jutīgs kakls, pakausis, skausts, dzirdes orgāni, nervi.

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 0:00-8:49

Saule lec pulksten 4:47

Saule riet pulksten 21:56

Ceturtdiena, 2. jūnijs

Vārdadienu svin Emma, Lība

Augošs mēness Vēža zvaigznājā

Labvēlīgs laiks uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai masāžai, vakuummasāžai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai.

Nelabvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, solārijam, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam un vaksācijai.

Lunārā mēneša 4. diena no pulksten 6:15 – PĀRDOMU DIENA. Pavadiet dienu vientulībā, izvairieties no būtisku lēmumu pieņemšanas. Katrs saņem pēc nopelniem. Esiet labi pret tuviem cilvēkiem. Labāk desmit reizes padomājiet, pirms izlemjat. Varat atrast pazudušas lietas, sastapt sen neredzētus, bet kādreiz tuvus cilvēkus.

Pašsajūta. Enerģētiski smaga diena, labāk to veltiet atpūtai. Pastaigājieties mežā. Nelietojiet alkoholu. Jutīga rīkle, kakls.

Saule lec pulksten 4:46

Saule riet pulksten 21:57

Piektdiena, 3. jūnijs

Starptautiskā velosipēdu diena

Vārdadienu svin Inta, Intra, Ineta

Augošs mēness Vēža zvaigznājā

Labvēlīgs laiks uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai masāžai, vakuummasāžai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai.

Nelabvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, solārijam, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam un vaksācijai.

Lunārā mēneša 5. diena no pulksten 7:16 – RADOŠAS AKTIVITĀTES DIENA. Viss izdosies, ja būsiet radoši aktīvs un tieksieties sasniegt mērķi. Padodas zināšanu apguve. Aktīvi izrādiet emocijas un jūtas – tam ir piemērots brīdis. Ja vajag, der paraudāt un ļaut asarām aizskalot rūgtumu. Konsekventi ievērojiet savus principus. Esiet gatavi aizsargāt, aizstāvēt, palīdzēt. Nesāciet ilglaicīgus darbus. Noziedznieki saņems pelnīto sodu. Pazaudētais neatradīsies, tas attiecas arī uz attiecībām.

Pašsajūta. Uzturieties svaigā gaisā. Vienīgā Mēness diena, kad uzņemto barību ķermenis izmanto gandrīz bez atlikuma. Ieteicami piena produkti.

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 18:15-21:38

Saule lec pulksten 4:45

Saule riet pulksten 21:58

Sestdiena, 4. jūnijs

Vārdadienu svin Elfrīda, Sintija, Sindija

Augošs mēness Lauvas zvaigznājā

Labvēlīgs laiks uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, attīrošām sejas un ķermeņa maskām, procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, vaksācijai.

Lunārā mēneša 6. diena no pulksten 8:28 – LĒNPRĀTĪBAS DIENA. Pieņemiet savu dzīvi, apstākļus, tuviniekus bez kurnēšanas, tieši tādus, kādi tie ir. Atraisās intuīcija. Veiksmīga diena pētījumiem, eksperimentiem, labvēlīga draudzīgiem kontaktiem, nodarbībām, kuru mērķis ir stiprināt možu garu. Saasināta apkārtnes uztvere, īpaši tas attiecas uz smaržām. Kosmiskās enerģijas uzņemšanas diena. Var parādīties gaišredzība. Ļaujieties mīlestībai un baudai.

Pašsajūta. Piemērota diena elpošanas ceļu ārstēšanai. Jutīgi elpošanas ceļi, bronhi. Labi strādā zarnas.

Pirtij labvēlīga diena

Saule lec pulksten 4:44

Saule riet pulksten 22:00

Svētdiena, 5. jūnijs

Vasarsvētki

Vasarsvētki ir trešie nozīmīgākie svētki kristiešu liturģiskajā gadā pēc Lieldienām un Ziemassvētkiem. Tos svin svētdienā, kas iekrīt piecdesmit dienas pēc Lieldienām un sauc arī par Svētā Gara atnākšanas dienu. Vēl Vasarsvētki saistās ar meiju smaržu. Vasarsvētku sestdienā visi tīra un pušķo sētu, sakopj istabas, slauka pagalmus, izpušķo māju ar bērziem, ceriņiem. Istabās ienes bērzus un noliek pie gultām.

Tautas ticējumi vēsta: Ja pērkons rūc pirms Vasarsvētkiem – būs auglīga vasara.

Vasarsvētkos meijas jāliek šķūnī zem siena – tad siens nepelē.

Kas Vasarsvētku meijas velk gar zemi, tas dabū kašķi.

Pasaules Vides diena

Vārdadienu svin Igors, Margots, Ingvars

Augošs mēness Lauvas zvaigznājā

Labvēlīgs laiks uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, attīrošām sejas un ķermeņa maskām, procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, vaksācijai.

Lunārā mēneša 7. diena no pulksten 9:47 – PROVOKĀCIJU DIENA. Iespējams, kāds rosinās uz neapdomīgu runāšanu. Skaļi novēlētais piepildīsies. Skaitiet lūgsnas. Taisnības cīnītājiem veiksies. Var kārtot lietas ar augstāk esošiem. Uzmanies no meliem – tie drīz var kļūt par patiesību. Neplēsiet traukus, grāmatas, vēstules.

Saule lec pulksten 4:43

Saule riet pulksten 22:01