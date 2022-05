3 uzskati par laimi, kas padara tevi mazāk laimīgu

Lai gan pozitīvās psiholoģijas koncentrēšanās uz laimi un labklājību bija apsveicamas pārmaiņas psiholoģijā, salīdzinot ar tā sauktās "negatīvās" psiholoģijas skatu punkta, iespējams, ka arī šīs pārmaiņas mums ir kaut ko ir arī atņēmušas. Mūsdienu cilvēks laimi vairs nesaskata kā sajūtu, bet mērķi, un, ja neizdodas to sasniegt, vaino tajā sevi. Nav skaidrs, kā laimes revolūcija sasniedza šo punktu, taču ir jābūt iemeslam, kāpēc cilvēki pieņēma mantru “Man jābūt laimīgam, lai arī kas notiktu”.

Saskaņā ar 2022.gadā veikto pētījumu, laimei ir savi funkcionālie un disfunkcionālie aspekti. Pozitīvi ir tas, ka laime var veicināt adaptīvāku darbību, ļaujot cilvēkiem redzēt situāciju pozitīvās puses. Tomēr nonākt līdz stāvoklim, ka „vai nu esmu laimīgs, vai pēdējais neveiksminieks”, ir ne vien nepareizi, bet pat bīstami cilvēka mentālai labsajūtai, vēsta portāls psychologytoday.com.

Mūsdienu pozitīvā psiholoģija meklē laimi, kā galveno cilvēka dzīves mērauklu. Vairs nav svarīgi būt pārtikušam vai skaistam, galvenais, lai cilvēks ir laimīgs. Šāds uzskats atvieglo daudzus mūsu dzīves aspektus, mēs atļaujamies darīt lietas, kas ir iracionālas, tikai tāpēc, ka tas mūs priecē. Mēs atļaujamies būt sev paši, jo tikai tā varam justies brīvi un patiesi. Taču, aizejot galējībās, mēs gribam ne tikai būt brīviem savās izvēlēs, bet laimīgiem visu laiku. Lai pārbaudītu, vai neciet no šāda pieprasījuma, novērtē, cik ļoti piekrīti šiem apgalvojumiem, skalā no 1 (pilnībā nepiekrītu) līdz 7 (pilnībā piekrītu):

Man vienmēr vajadzētu būt laimīgam visos manas dzīves aspektos.

Es vienmēr esmu laimīgs visos manas dzīves aspektos.

Es gribu būt laimīgs visos manas dzīves aspektos.

Pamatojoties uz 2022. gada tiešsaistes izlasi, kurā iesaistījās 166 pieaugušie (vidējais vecums 40 gadi), tiek ziņots, ka cilvēki, kuri sliecās piekrist vienam no apgalvojuma, piekrita arī citiem. Kopējais dalībnieku vidējais rādītājs bija 13; amplitūdā no 7 līdz 17.

Klīniskie psihologi ziņo, ka uzstādījums, ka laime ir ilgstoša un konstanta ir maldinošs. Neviens cilvēks nevar justies laimīgs ilgstoši, jo cilvēka prāts adaptējas esošiem apstākļiem. Tas mums palīdz pārvarēt bēdas un sēras, mēs pierodam pie notikušā, redzam to racionālāk vai arī ļaujam tam tikt pārdzīvotam. Ar laimi ir līdzīgi, mēs priecājamies, esam laimīgi, taču tas neatceļ mūsu ikdienu. Ikviens, kurš ir bijis neprātā iemīlējies domā, ka šī sajūta nekad, nu nekad nepāries, taču pēc gada jau secina, ka mīļotais cilvēks krāc, griež nagus izlietnē vai nepiekrīt taviem politiskajiem uzskatiem. Tas gan nenozīmē, ka uzreiz jāšķiras un laimīga kopdzīve nav iespējama, vienkārši vienas jūtas ir nomainītas pret citām, varbūt pat daudz spēcīgākām un īstākām.

Pētījuma autori ziņoja, ka šajā jautājumā bija vismazākā respondentu atbilde. Tas liecina, ka cilvēki māk novērtēt savu dzīvi un saprot, ka nav tādas apsolītās laimes zemes, kur viss vienmēr ir rožaini. Katram ir gadījies, ka iesāpas zobs, nokavēt tramvaju vai paklupt. Tāpat katrs no mums dzīves laikā piedzīvo šķiršanos no tuva drauga vai partnera, cieš sērās, kaut ko pazaudē. Tā ir daļa no dzīves. Svarīgi ir ne vien atzīt to, ka ir kaut kādas dzīves jomas, kurās neesam laimīgi, bet arī to, ka viss ir pārejoši. Pat tad, ja šobrīd viss ir labi, es zinu, ka es tikšu galā ar problēmām, ja tādas notiks.

Domāt, ka tev ir nepieciešams būt laimīgam ir labi, jo tas mudina tevi meklēt, kas vēl nav labi, ko vēl vari dzīvē uzlabot. Taču jāņem vērā, ka laime ir gaistoša sajūta, kura nekad nav ilgtermiņā. Bieži vien cilvēki ieplāno laimi savā nākotnē - kad nopirkšu dzīvokli, tad gan būšu laimīgs vai kad apprecēšos, kad bērni izaugs, kad būs vasara, kad beigsies skola… Patiesībā tas, ko māca garīgās prakses un mūsdienu psiholoģija ir tas, ka varam būt laimīgi arī šeit un tagad, pat, ja apstākļi nav ideāli. Jo bieži vien, kad dzīvoklis būs nopirks, bērni izauguši vai vasara pienākusi, cilvēks apjauš, ka laime tā arī nenāk. Tāpēc jābauda visas mazās uzvaras, mazie prieki un nejaušības, jo, kā gudri cilvēki saka – laimīgajiem veicas!