Daudz ēd un izvairās no trim dzērieniem: Spānijas karalienes Letīcijas diēta

Agrāk karaliene Letīcija kritizēta par striktu diētu un pārmērīgu slodzi fitnesa zālē, kā rezultātā pārāk nokritās svarā un atgriezās pie sava auguma, kāds tas bija 2004. gadā, kad viņa tikko kā pievienojās Spānijas karaliskajai ģimenei. Taču Letīcija uzsver, ka nebadojas, bet tieši pretēji – ēd diezgan daudz. “Man nav nekādu problēmu. Es ēdu daudz. Tā tikai liekas, ka esmu ļoti tieva. Patiesībā tāda ir mana ķermeņa uzbūve,” norādījusi Spānijas karaliene.

Spānijas karaliene Letīcija šā gada 4. maijā. (Foto: Shutterstock/ Vida Press)

Taču ir produkti, kurus Viņas Karaliskā Augstība ir izslēgusi no savas ēdienkartes – tie ir gāzēti dzērieni, kafija un alkohols. Tieši atteikšanās no pēdējā pieminētā, kā uzsver ārvalstu mediķi, var palīdzēt samazināt svaru. Jo alkoholiskie dzērieni satur kalorijas. “Godīgi sakot, viņa patiešām nelieto alkoholu. Reizēm tā ir nopietna problēma apmeklējot tikšanās un sabiedriskus pasākumus,” norādījusi kāda Spānijas karaļnamam pietuvināta persona.

Papildus pareizam uzturam, kas ietver daudz augļu, dārzeņu, biezeņu un zivju, Spānijas karalienei ļoti patīk fiziskas aktivitātes. Kāds viņai tuvs draugs intervijā portālam “Express” pastāstījis, ka reizēm Letīcija ir apsēsta ar savu ķermeni. “Viņas mērķis vienmēr ir sasniegt pilnību vai vismaz pacensties to izdarīt. Ja viņa trenējas, tad dara to ar 100% atdevi. Ja viņa nodarbojas ar jogu, viņa neapstāsies līdz nebūs uzzinājusi tikpat daudz, cik zina instruktors. Viņa tāda ir it visā. Turklāt viņa ārkārtīgi rūpīgi seko līdzi tam, ko ēd,” pastāstījis zinātājs.

