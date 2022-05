Pirmā Mātes diena, bet aizdomas, ka apsveikumu nesaņemšu… Ko darīt?

Situāciju skaidro psiholoģe Sabīne Bērziņa, Mammamuntetiem.lv eksperte.

Mēdz gadīties, ka sievietes pirmajā Mātes dienā, kad bērniņš ir mazs, neviens šim bērnam nepasaka, ka mamma ir kā īpaši jāsabučo vai jāuzlūko. Ko nu, ja partneris neuzskata, ka viņam būtu jāapsveic sava sieva Mātes dienā, jo tā nav viņa mamma? Sabīne Bērziņa norāda – ja mamma apzinās, ka viņai tomēr būtu svarīgi saņemt apsveikumu vai siltu buču no mazuļa, ir vērts to darīt zināmu, visticamāk, partnerim, nevis sevī krāt rūgtumu un skumjas par to.

“Ieteiktu mammai ar bērniņa tēti parunāties un pastāstīt, ka viņai būtu svarīgi saņemt kādu apsveikumu Māmiņdienā. Ir būtiski nodot šo ziņu, jo, kā jau teicu – neviens domas neprot lasīt.

Un arī, ja šī diena ir pagājusi, neviens neliedz par to runāt arī vēlāk. Pat, ja kāda situācija nav izvērtusies tā, kā mēs gribam, to var izrunāt un salabot,” uzmundrina Sabīne Bērziņa.

Galvenā doma ir saprast, kas ir mammas vajadzība un vēlēšanās. Mammai pašai ir svarīgi apzināties un spēt to pateikt citiem – kas mani iepriecinātu, kas man liktu justies labi un sajust prieku?