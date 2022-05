Ar velosipēdu vien nepietiek: ērtai un drošai braukšanai vajag vēl kaut ko

Vajadzības ir dažādas, un arī aksesuāri nav vienādi

Velosipēdu, to detaļu un aksesuāru veikala Bikko.lv vadītājs un konsultants Tads Kinderis apstiprina: ir velosipēdi, kurus tirgo, jau sakomplektētus. Tos izvēlas liela daļa pircēju, jo acīmredzot negrib lauzīt galvu par papildu piederumiem, piemēram, dubļusargiem, atbalsta kāju, ceļojuma pumpi vai bagāžnieku.

Savukārt citi pērk velosipēdu, bet aksesuārus labprāt piemeklē paši. Vieniem nevajag atbalsta kāju, citi savukārt dod priekšroku minimālisma stila velosipēdiem, tāpēc izvēlas tikai dažus aksesuārus, piemēram, spidometru vai pudeles turētāju.

Pilsētas velosipēdu pircēji bieži vien piepērk groziņu, kur var ērti ielikt pirkumus vai citas lietas.

Velosipēdu, to detaļu un aksesuāru veikala Bikko.lv vadītājs un konsultants Tads Kinderis. (Foto: Publicitātes foto)

Braucot pa pilsētas ielām, noderēs arī zvaniņš (tie pieejami retro stilā un nelieli) un slēdzene. Arī tās ir dažādas: visvienkāršākā ķēde, U-veida slēdzene vai sarežģītāka - ar kodu un signalizāciju. Pēdējā laikā ļoti populārās ir salokāmās slēdzenes.

Domājot, kādi velopiederumi ir nepieciešami, ir svarīgi apsvērt, pa kādu ceļa segumu brauksi. Ja brauksi pa lauku ceļiem vai meža taciņām, ieteicami dubļusargi, un arī tie ir dažādi: platie - kalnu velosipēdiem, universālie - hibrīdvelosipēdiem, šaurie - šosejas un pilnie - pilsētas velosipēdiem paredzētie dubļusargi (ar aizsargiem).

Izvēloties dubļusargus, noteikti jāpārliecinās, vai tie patiešām der tavam velosipēdam. Piemēram, lai uzliktu pilnos dubļusargus ar kronšteiniem, vajadzīgi piestiprināšanai domātie caurumi uz rāmja un dakšas. Svarīgs ir arī dubļusargu platums. Kalnu velosipēdiem domātie platie aizsargi noteikti nebūs piemēroti šosejas velosipēdam ar šaurām riepām, jo ​​tos vienkārši nevarēs piestiprināt.

Foto: Publicitātes foto

Izbraucieni pa pilsētu – bez pārsteigumiem

Tiem, kuriem ir bērni, braukšana ar velosipēdu nav iedomājama bez velosēdeklīša. Šie krēsliņi ir gan ērti, gan droši. Pēc Tada Kindera teiktā, vecāki bieži interesējas, kādas ir prasības saistībā ar velokrēsliņiem un meklē drošākos.

Tirgū ir pieejami vairāku veidu bērnu velosēdeklīši: montējami velosipēda aizmugurē, priekšpusē, uz rāmja vai bagāžnieka. Tos visus ir viegli piestiprināt un noņemt. Galvenais noteikums, velokrēsliņu pērkot – jāņem vērā, ka bērns nedrīkst svērt vairāk par 22 kilogramiem (uz priekšpusē montējama velosēdekļa – 15 kilogramu).

Pēc konsultanta teiktā, priekšējie krēsliņi ir vismazāk populāri. Teju galvenā priekšrocība tiem ir - vairāk vietas bērnam un iespēja redzēt ceļu, taču velosipēda vadītājam tas var būt papildu izaicinājums, jo novērš uzmanību.

Turklāt, ja notiek negadījums, mazais var gūt vairāk traumu, jo, braucot ar velosipēdu, parasti krīt uz priekšu.

Vispopulārākie ir velosēdeklīši, kas uzmontējami rāmja aizmugurē, virs aizmugurējā riteņa. Aizmugurējie sēdeklīši var nederēt, ja velosipēds ir ar pilnu amortizāciju.

Ja velokrēsliņu grasies montēt uz bagāžnieka, pārliecinies, vai rāmī pie aizmugurējā riteņa ir tam paredzēti īpaši caurumi.

Aktīvāka sporta cienītāji labprāt lieto riteņbraukšanas datorus: tie mēra ne tikai ātrumu vai nobraukto attālumu, bet arī vidējo vai maksimālo ātrumu, temperatūru, brauciena laiku, braucēja pulsu, ātrumu, attālumu vai iztērētās kalorijas.

Prioritāte ir droša braukšana

Pēc veloeksperta domām, velosipēda apgaismojuma sistēma ir pirkums, kas pelnījis īpašu uzmanību. Īpaši, ja plānots braukt krēslas stundās vai pārvietoties pa attālākām, mazāk apgaismotām vietām. "Velosipēdi parasti ir aprīkoti ar atstarotājiem. Vienmēr jautājam, vai cilvēks gatavojas braukt tikai pa dienu, vai, iespējams, plāno bieži braukt arī krēslas stundās. Svarīgi arī, pa kādiem ceļiem domāts pārvietoties - pilsētā vai laukos. Atkarībā no tā tiek izvēlēti nepieciešamie lukturi," skaidro konsultants.

Velosipēdistiem braukšanu ievērojami atvieglo sensori, kuri ieslēdzas, reaģējot uz krēslas iestāšanos. Un kur vēl velosipēda lukturi ar vadības pulti, ar kuru, starp citu, var darbināt arī divriteņa zvaniņu.

Foto: Publicitātes foto

Lai braukšana būtu droša, ne mazāk svarīga ir arī ķivere un aizsargbrilles. Briļļu galvenā funkcija ir aizsargāt acis no vēja, lietus vai kukaiņiem, un to galvenā atšķirība ir stikli: tie var būt vienkārši caurspīdīgi vai, piemēram, ar dzeltenīgu vai zilganu tonējumu. Dažas brilles ir ērtākas krēslas stundās, piemēram, braucot pa meža takām, savukārt citas ir paredzētas, lai pasargātu no tiešiem saules stariem, pārvietojoties pa pilsētu. Tiek piedāvātas arī fotohromatiskās lēcas, kas kļūst tumšākas, reaģējot uz gaismu.

Foto: Publicitātes foto

Pērkot ķiveri, svarīgākais ir nekļūdīties, izvēloties tās izmēru. Ir pieejamas īpašas ķiveres šosejas vai triatlona, ​​atpūtas, tūrisma vai kalnu velosipēdistiem.

Tehnoloģijām attīstoties, velosipēdu ķiveres kļūst vieglākas un izturīgākas. Pēdējā laikā mēdz ražot universālas ķiveres, tāpēc bieži vien par ķiveres izmēru nav jāšaubās.

Izvēloties ķiveri, ir vērts pievērst uzmanību, kādas īpašības tai piemīt: cik ventilācijas atveru, vai ir tīkliņš vai nags, kā ir regulējams izmērs. Ir svarīgi, lai ķivere būtu pietiekami izturīga un nebūtu pārāk liela.

Speciāliste iesaka: tiem, kas brauc ar kalnu velosipēdu, jāizvēlas ķivere ar nagu, lai pasargātu sevi no zariem. Pilsētas vai šosejas riteņbraucējiem savukārt piemērota būs aerodinamiskāka ķivere.

Pašlaik ļoti populāras ir arī ķiveres ar integrētu LED apgaismojumu.

Gan droši, gan stilīgi

Veloeksperts nepiekrīt, ka specializētais veloapģērbs vajadzīgs tikai sportistiem. Patiešām - viegls, vēja necaurlaidīgs un elpojošs apģērbs ir ideāls risinājums ikvienam, kas pārvietojas ar riteni.

Velobraucēji, sevišķi tie, kuri pārvietojas ar MTB un šosejas velosipēdiem, novērtēs arī specializētus vieglus, ātri žūstošus apavus, kuriem ir īpašas zoles, kuras neļauj pēdai noslīdēt no pedāļa. Riteņbraukšanas cimdi palīdz pret noberzumiem vai aukstumu. Velosipēdistiem drošības nolūkā obligāta ir veste vai citi atstarojoši elementi. Speciālists vērš uzmanību, ka gaismu atstarojošo elementu un aksesuāru funkcionālās īpašības laika gaitā pasliktinās, tāpēc tie periodiski būtu jāmaina.

Foto: Publicitātes foto

Tas, vai braukt būs ērti, ir atkarīgs no sēdekļa kvalitātes un funkcionalitātes. Ja velosipēds paredzēts aktīvai braukšanai, tā sēdeklis būs šaurāks un stingrāks, hibrīdvelosipēdam tas būs pusmīksts, pilsētas velosipēdam platāks, mīkstāks - gandrīz vai kā krēsls. Ja sēdeklis nav pareizi pielāgots braucēja vajadzībām, tas var sākt berzt vai pat radīt sāpes ceļgalos vai muguras lejasdaļā.

Sēdeklis atkarībā no tā formas ir paredzēts vīriešiem, sievietēm vai arī ir universāls.

Atkarībā no attiecīgā velosipēda veida, braukšanas un jūtamā spiediena var mainīt arī divriteņa sēdekļa pacēluma leņķi un augstumu. Piemēram, ja tev ir problēmas ar ceļiem, vajadzētu mēģināt paliekt sēdekļa priekšpusi atpakaļ. Ja sāp muguras lejasdaļa, sēdekļa priekšējo daļu var noliekt uz leju. Šosejas riteņbraucējiem sēdeklis ir novietots augstāk par stūri, lai varētu braukt ātrāk.

Velosipēdu sēdekļi tiek iedalīti arī pēc sēdpozīcijas: atlētiski, moderni un relaksējoši. Ja brauc ar šosejas vai kalnu velosipēdu, vajadzēs vairāk noliekties. Savukārt, braucot ar pilsētas velosipēdu, sēdpozīcija ir taisna.

Tie, kuri ar velosipēdu minas visu cauru gadu, jau zina, ka jārūpējas arī par kvalitatīvām riepām. Ziemā atkarībā no tā, vai brauc pa sniegu, ledu vai pārvietojas pilsētā, daudzus glābj riepas ar radzēm. Tās jāizvēlas pēc diametra, platuma un dažādiem ražotāju parametriem: piemēram, cietās plastmasas riepas, ar atstarotāju un tā tālāk. Vislabākās ieteiks konsultanti.

Ja pārsvarā brauc pa pilsētas ielām, speciālisti iesaka pirkt riepas ar plānāku protektoru, mazāk agresīvu zīmējumu, mazākiem "zobiņiem", lai nedzirdētu riepu radīto troksni un būtu vieglāk pārvietoties ar velosipēdu.

Ja brauc pa mežiem, kur ir sūnas un smiltis, ieteicams rupjāks protektors un radžotas riepas, lai riteņi neslīdētu.

Ir arī vidējie varianti - kad protektors riepas vidusdaļā ir līdzenāks un sānos ir "zobiņi".

Velopiederumu un aksesuāru izvēle ir tiešām plaša, tāpēc profesionāļa padoms ir tas, ar ko vajadzētu sākt.

Reklāmas raksts publicēts sadarbībā ar velosipēdu, to detaļu un aksesuāru veikalu Bikko.lv