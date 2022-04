Kā sevi pasargāt no emocionālajiem vampīriem? Dažkārt viņi pat nenojauš, ka citiem liek justies slikti

Turklāt nebūt nav tā, ka visi emocionālie vampīri ir slikti cilvēki. Dažreiz viņi pat nenojauš, ko dara un kā ietekmē apkārtējo cilvēku un ģimenes locekļu sajūtas.

Kas ir emocionālie vampīri

Portāls www.psychologytoday.com uzskaita deviņus emocionālo vampīrus tipus, kurus mēs satiekam darbā, ģimenē un paziņu lokā. Kā viņus atpazīt? Ja pēc īsākas vai ilgākas kopā būšanas ar kādu cilvēku regulāri jūties satraukts, saspringts, iebiedēts, nomākts vai trauksmains, iespējams, ka tavs draugs vai paziņa ir emocionālais vampīrs. Vampīri ir nepiepildāmi. Lai cik viņiem tiktu dots, tāpat nekad nebūs pietiekami. Vēl viena pazīme - ja sarunas griežas ap negatīvo, un pēc tam jūties pārguris un izsūkts kā citrons, tad, iespējams, šis cilvēks ir vampīrs.

Gandrīz vienīgais veids, kā sevi pasargāt no šāda tipa cilvēkiem, ir norobežoties no viņiem vai arī, apzinoties problēmu, saprast, cik daudz laika un savu emociju vari viņiem veltīt, lai nekaitētu savai pašsajūtai.

Emocionālā vampīra pazīmes

Viņi nekad neuzņemas atbildību par savu rīcību, problēmu vaininieks vienmēr ir kāds cits;

Viņiem vienmēr jābūt labākajiem;

Viņi visu kritizē;

Viņi ir drāmas karaļi un karalienes;

Patīk citus vainot;

Ieņem upura un mocekļa lomu;

Viņi skaļi apspriež savas personiskās problēmas;

Komentē un kritizē citu rīcību, uzskatus un viedokļus.

Daži emocionālie vampīri izskatās un uzvedās pavisam nevainīgi, bet patiesībā ir tikpat postoši kā agresīvie un atklāti naidīgie tipāži.

Narciss

Visbīstamākais vampīru tips. Nepiemīt empātijas spējas, nerūp citu cilvēku emocionālās vajadzības un pašsajūta. Faktiski emocionāls invalīds, no kura nevar gaidīt līdzjušanu un situācijas adekvātu izpratni. Ja vien ir iespējams, turiet tālāk no šādiem cilvēkiem. Samazini savas gaidas un emocionāli distancējies no viņiem. Parūpējies, lai viņi nesagrauj tavu pašapziņu un īpaši necenties viņiem izpatikt. Jo mazāk no viņam sagaida, jo mazāka ir narcisa ietekme pār tevi.

Mūžīgais cietējs jeb upuris

Mēs visi zinām tādu cilvēkus, kuri nepārtraukti stāsta par savām neveiksmēm un ķibelēm, kas ir piedzīvotas. Ja viņam piedāvā kādu risinājumu, tad atradīsies simts atrunas, kāpēc tas nestrādās un nav pielietojams viņu dzīvē. Galējā variantā par vainīgo pat var kļūt cilvēks, kurš viņu uzklausa un atbalsta. Mūžīgie upuri ir ļoti enerģiju izsūcoši un citus savās neveiksmēs vainojoši. Varbūt tavā ģimenes lokā ir šādi cilvēki? Ko darīt? Piedāvā kādu risinājumu vai palīdzību, ko var sniegt, bet, ja tā tiek noraidīta, nav tavs pienākums šo sarunu uzturēt un turpināt klausīties.

Kontrolētājs

Kontrolētājs grib, lai tu rīkojies tieši tā, kā viņš ir izdomājis. Viņš visu pārpārbauda, neuzticas; ja izdari kaut ko savādāk, pārmet, ka esi nepareizi saprati un nepareizi izdarījis, pie tam pasniedz to ar attieksmi "es tevi pamācu tikai tevis paša labā". Viņi prot ļoti prasmīgi un laipni tīt tīklus, lai vispirms rastos sajūta, ka ir laipni un pretimnākoši, bet vienīgais mērķis ir panākt savu interešu ievērošanu un istenošanu. Var noliegt tavas sajūtas, ja tās nesakrīt ar viņa priekšstatiem, kā ir jābūt.

Pasaki paldies par padomi, bet dari tā, kā uzskati par vajadzīgu sev. Viņiem nav citu ieroču, kā vien manipulēšana.

Pļāpa

Ir cilvēki, kuriem ļoti patīk runāt tikai par sevi, par savu dzīvi, savām problēmām, saviem pārdzīvojumiem... Ar savu lielisko personību viņi aizpilda visu informatīvo telpu, neatstājos vietu nevienai cita domai. Lai kād citu tēmu tu mēģinātu uzsākt, viss vienalga atgriežas pie pļāpas interesēm. Viņš var pārtraukt sarunu, iespraukties ar frāzēm "bet man bija tā...." utml. Viņu neinteresē, kas notiek ar tevi, kā tu jūties un kas tevi patiešām interesē. Attiecības ir vienpusējas, neproporcionālas un nogurdinošas. Vienīgais veids, kā mēģināt mainīt situāciju, laipni un konkrēti pateikt, ka tagad tu gribi parunāt par sev svarīgo un neļaut pārtvert sarunas pavedienu viņam.

Drāmas karaliene

Kurš gan dzīvē nav saticis Drāmas Karalieni!? Spēja katru sīkumu pārvērst dramatiskā, teatrālā un skaļā notikumā. Ja ir iespēja, nebaro Drāmas Karalienes emocionālās vajadzības ar aktīvu iesaistīšanos un līdzpārdzīvošanu, jo tas paņems arvien vairāk un vairāk tavas enerģijas. Izvēlies cilvēkus ar pozitīvāku komunikāciju.

Tiesātājs

Vērtētājs un tiesātājs ir viens no vistoksiskākajiem tipiem. Neviens nepaglābjas no vērtējošās acs, turklāt ir skaidrs, ka tev aiz muguras šis cilvēks aprunās gan tevi, gan citus vēl nežēlīgāk. Parasti viņiem nav nekas pozitīvs, ko pateikt apkārtējiem. Viņu vērtējumā nav nekā konstruktīva, tāpēc cilvēki viņu lokā jūtās mazi, nožēlojami un nespējīgi rīkoties paši. Visbiežāk šādu vērtētāju iekšējā motivācija ir celt pašiem savu pašvērtību, pazeminot to citiem. Vienkārši neuztver neko personīgi. Saglabā vēsu prātu. Neizrādi, ka esi sāpināts, jo tā ir medusmaize enerģijas vampīram.

Kritizētājs

Lai ko darītu citi, kritizētājs atradīs iemeslu pateikt, ka kaut kas nav izdarīts labi. Nekas nav pietiekami labs, lai nevarētu vēl labāk. Saskarsmē ar kritiķi nav jāuztver viņu teiktais personīgi un jāatceras, ka viņi vienkārši izliek uz apkārtējiem savas negatīvās jūtas un problēmas. Pat nemēģini aizstāvēties vai pārliecināt par pretējo. Tas piešķir kritiķis spēku uzturēt ieņemto pozīciju. Nepievēršot kritikai uzmanību, ar laiku zūd arī interese turpināt šo spēli.

Man viss izdodas labāk nekā tev

Indivīds, kas vienmēr centīsies izcelties uz citu fona, lai pierādītu, ka viņš var labāk, tālāk, augstāk... Kaitinoši un apnicīgi, jo vēlas līdzcilvēkus iesaistīt nemitīgā konkurences spēlē un liek justies citiem mazāk nozīmīgiem. Šis enerģijas vampīra paveids citiem liek justies nedrošiem un tramīgiem. Iemesls ir paša nedrošība par savām spējām, paša sajūta, ka viņš nav pietiekami labs, tāpēc ārēji ir jāizrāda pārspīlēta pašapziņa. Saņemot novērtējumu no ārpuses, iekšā iestājas īslaicīga miera sajūta. Ja vēlies, lai viņš justos labāk, izsaku kādu patiesu komplimentu, ļaujot viņam sajusties nozīmīgam. Kā arī nezaudē pašapziņu šādu cilvēku dēļ.

Bezpalīdzīgais

Bezpalīdzīgais ir vampīrs, kas barojas no tavas līdzjūtības un empātijas. Otrais nepatīkamākais enerģijas vampīra tips uzreiz aiz Tiesātāja, jo pielavās no mugurpuses un pilnīgi negaidīti pārsteidz ar ar savu negaidīto dzīves pozīciju - pilnīgu bezpalīdzību pašam atrisināt savas problēmas. Palīdzot vienreiz, otrreiz, trešo reizi, paliec jau parādā, ja kādu reizi atsaki. Ļoti ātri bezpalīdzīgais vampīrs sāk sūkt asinis, bez vārdiem vai tieši vainojot tevi vienaldzībā. Nospraud stingru robežu, kur beidzās tava gatavība palīdzēt uz savas dzīves un pašsajūtas rēķina. Tas nepadara tevi par sliktu cilvēku, ja vari pateikt “nē”, liekot bezpalīdzīgajiem pašiem uzņemties atbildību par savu dzīvi.