Gribu šķirties. Soli pa solim – kā notiek laulības šķiršana pie notāra

Kā rīkoties, ja viens no laulātajiem nolēmis šķirties, Mammamuntetiem.lv skaidro zvērināta advokāte un sertificēta mediatore Dana Rone, kas specializējusies ģimenes lietās.

Ja doma par šķiršanos rodas vispirms vienam no partneriem un tā ir nobriedusi, ir noteikti soļi, kā virzīt attiecības uz laulības šķiršanu. Viens no ērtākajiem, lētākajiem un ātrākajiem veidiem, kā šķirt laulību, ir to nokārtot pie notāra. Kā zināt, vai to būs iespējams nokārtot šādi?

1. Saruna ar partneri

Pirmais, kas jādara – ir jāaprunājas ar partneri un jānoskaidro, vai arī partneris vēlas šķirties. Jāatceras, ka te var būt vairāk nekā divas atbildes – skaidrs "jā" vai noteikts "nē". Nereti partneris piekrīt šķirties, bet ar konkrētiem nosacījumiem. Tie tad laulības šķiršanas iniciatoram būtu jānoskaidro.

Ja atbilde no otras puses ir apstiprinoša un puses var vienoties par noteiktiem jautājumiem, visticamāk, šķiršanos varēs organizēt vieglākā veidā – pie notāra.

Lai šķirtos pie notāra, jāspēj rast vienošanās par šādiem jautājumiem:

Pie kā paliek dzīvot bērni, ja tādi ir,

Kā notiek vecāku saskarsme ar bērniem,

Cik lieli ir uzturlīdzekļi,

Kā notiek mantas sadale,

Mūsdienās arvien vairāk parādās arī piektais jautājums – iepriekšējā labklājības līmeņa maksājums bijušajam laulātajam. Tas var būt kā piektais jautājums, kas jāiekļauj vienošanās, ko laulātie slēdz pie notāra.

2. Vienošanās sagatavošana

Ja par šiem pieciem jautājumiem laulātie var vienoties, šī vienošanās, kas ietver atbildes uz minētajiem jautājumiem, ir jāuzraksta, un laulību var šķirt pie notāra. Kas var sagatavot šķiršanās vienošanos? Vienošanos var rakstīt paši laulātie – tas nav aizliegts. To var sagatavot arī notārs vai kāds no pušu advokātiem.

“Ieteiktu tomēr negatavot vienošanos pašiem. Praksē ir daudz gadījumu, kad vienošanās ir slikti uzrakstītas, kurās tiek pieļautas juridiskas kļūdas, kuras pēc tam nevar labot. Pēc tam var nākties iet cauri ļoti smagām un izmaksu ziņā dārgām tiesvedībām, lai saprastu, kas šajā vienošanās ir pateikts,” stāsta Dana Rone.

Arī notāra sagatavotai vienošanai var būt savi mīnusi – notārs ir valsts amatpersona, kas gatavo abām pusēm labvēlīgu vienošanos. Ja iespējams, labāk uzticēt šīs vienošanās sagatavošanu advokātam. Pirms vienošanās parakstīšanas katram no laulātajiem vajadzētu ir saņemt sava advokāta konsultāciju, lai saprastu, vai vienošanās atbilst katras puses interesēm.

Uzziņa – kur ņemt savu advokātu?

Ne katram ir savs advokāts, taču tādu noteikti var sameklēt. Vienošanos ieteicams gatavot ar tādu advokātu, kas strādā ar ģimenes tiesībām. Advokātu sarakstu var meklēt Advokātu padomes mājas lapā. Meklējot advokātu, vēlams pārliecināties, vai viņš strādā ar ģimenes tiesībām.

3. Vizīte pie notāra

Kad ir skaidrs vienošanās saturs un par to nav strīdu, jāpierakstās pie notāra uz laulības šķiršanas procesu. Līdz tikšanās laikam notāram ir jāiesniedz laulības apliecība un vienošanās projekts. Kad pāris iet uz vizīti, notārs ir sagatavojis iesniegumu par laulības šķiršanu. Vizītes laikā notiek dokumentu parakstīšana.

4. Laulības šķiršana

30 dienu laikā ir iespējams atsaukt šo iesniegumu – tas ir laiks, lai apdomātos. 30 dienu laikā katrs laulātais var notāram paziņot, ka viņš ir pārdomājis. Tādā gadījumā šķiršanās process tiek izbeigts. Ja tāds paziņojums nav iesniegts, pēc 30 dienām notārs pieņem lēmumu par laulības šķiršanu un pusēm nosūta paziņojumu par laulības šķiršanu, izsniedz laulības šķiršanas apliecību.

Zini! Vienošanos par laulības šķiršanu iespējams noslēgt trīs veidos:



1. Vienošanās tiek noformēta kā privāta vienošanās, kas nav notariāli apliecināta.

2. Vienošanās parakstus apliecina notārs. Ja notārs apliecina parakstus, tas nozīmē, ka laulātie nav piespiesti, viņi to paraksta brīvprātīgi.

3. Vienošanos var gatavot notariāla akta veidā. Juridiski tas ir spēcīgākais no dokumentiem. Parakstot šādu dokumentu, notārs abām pusēm izskaidro akta saturu un puses pēc tam nevar teikt, ka tās piespiestas to parakstīt vai nav sapratušas tās saturu. Šo notariālo aktu apstrīdēt pēc tam ir neiespējami. Ja vienošanās ir paredzēti maksājumi, piemēram, uzturlīdzekļi, un tie pēc tam netiek maksāti, ar šādu aktu ir daudz vieglāks piedziņas process.

Dažas nianses

Ja personai pēc laulības šķiršanas mainās uzvārds, tai ir pienākums viena mēneša laikā griezties Iedzīvotāju reģistrā un saņemt jaunu personas apliecinošu dokumentu.

Ja laulība tiek šķirta pie notāra, bet viens no vecākiem pārkāpj, piemēram, saskarsmes tiesības ar bērnu, tiesas izpildītājs nevar šo situāciju atrisināt, ir jāceļ prasība tiesā. Tomēr šķiršanās kārtošanai pie notāra ir vairāk ieguvumu – process ir lētāks, ātrāks un ērtāks nekā šķiršanās tiesā. Pie notāra laulības šķiršanas izmaksas ir ap 120 eiro, atsevišķi jāmaksā par vienošanos sagatavošanu advokātam vai notāram, ja vienošanos negatavo paši laulātie.