Vai skropstu un uzacu skaistumam der tautas līdzeklis - slavenā rīcineļļa?

Lai arī skropstu un uzacu biezumu, garumu un krāsu lielā mērā nosaka iedzimtie faktori, arī ikdienas rūpes var ļaut sasniegt ievērojamu efektu skropstu un uzacu izskata uzlabošanā, stāsta Amanda Dārziņa. Šim nolūkam pieejami gan speciāli līdzekļi, gan procedūras.

Skropstu un uzacu matiņu kopšanai un augšanas veicināšanai aptiekās ir pieejami dažādi līdzekļi – lielākoties serumu un gelu veidā. Šo līdzekļu mērķis ir padarīt skropstu un uzacu matiņus garākus un biezākus, kā arī spēcināt skropstas un uzacis, nostiprinot matiņu saknes folikulā. Tādējādi skropstas un uzacis kļūs izturīgākas, mazināsies to izkrišana.

Kad noderēs speciālie līdzekļi?

Mūsu matu stāvoklis ir balstīts uz mūsu ādas stāvokli, savukārt ādas stāvoklis ir atkarīgs no vispārējās organisma darbības. Tātad visi šie faktori ietekmē mūsu uzacu un skropstu garumu, biezumu, izturību, augšanas fāzi un matiņu kvalitāti. Tāpēc atbildi uz jautājumu par to, vai lietot papildlīdzekļus skropstu un uzacu stiprināšanai vai nē, varam vērtēt pēc tā, kāds ir mūsu ādas stāvoklis.

Ļoti svarīgi pirms šādu līdzekļu iegādes ir pievērst uzmanību to sastāvam! Izslēdziet no sava kosmētiskā maciņa produktus, kas satur parabēnus un silikonus, jo tie aizsprosto poras un neļauj ādai un matiem “elpot”, iesaka skaistuma konsultante.

Pievērsiet uzmanību arī savam acu krēmam! Ja tā sastāvā ir matrikīns, kas palielina skropstu apjomu, jums nevajadzēs tērēties papildlīdzekļiem skropstu stiprināšanai.

Vai der slavenā rīcineļļa?

Viens no slavenākajiem tautas līdzekļiem skropstu un uzacu kopšanai ir rīcineļļa. Amanda Dārziņa stāsta, ka rīcineļļa patiesi lieliski baro, mitrina un stiprina skropstu un uzacu matiņus. Taču, lai to lietotu uz skropstām vai uzacīm, ir jāpārliecinās, ka jums nav alerģiskas reakcijas uz rīcineļļu. Pat ja alerģiskas reakcijas nav, rīcineļļa uz skropstām ir jālieto uzmanīgi – lai uzklātu šo eļļu uz skropstām, izmantojiet vates kociņu un ar tā palīdzību ieklājiet eļļu skropstu saknēs.

Tāpat, lai mīkstinātu skropstu un uzacu matiņus un ja nav alerģisku reakciju, var izmantot arī argāna, mandeļu, E vitamīnu un citas eļļas.

Kopšanas atslēga – mitrināšana un attīrīšana

Lai arī skropstu tuša ir viens no iecienītākajiem dekoratīvās kosmētikas līdzekļiem, vienlaikus tas ir skropstu ienaidnieks, jo sausina skropstas, skaidro skaistuma konsultante Amanda Dārziņa. Tāpēc, ja vēlaties aizsargāt skropstas no skropstu tušas negatīvās ietekmes, pirms tās uzklāšanas lietojiet skropstu un uzacu bāzi, kas aizsargās matiņus no bojājumiem un sausināšanas.

Noteikti pievērsiet uzmanību skropstu un plakstiņu attīrīšanai no rīta un vakarā. Neaizmirstiet arī par uzacīm! Tās reizi nedēļā var skrubēt ar maigu skrubi – dariet to ar apļveida kustībām. Skrubis ļaus attīrīt iesēdušos netīrumus un sebumu, atvērs poras, kas labvēlīgi ietekmēs uzacu matiņus – tās saņems nepieciešamo skābekli, kas uzlabos uzacu augšanu, matiņi kļūs mīkstāki un paklausīgāki. Pēc tam ar pirkstu galiem varat veikt arī maigu sejas masāžu vaigu kauliem un uzacu zonai – tā uzlabos asinsriti, ādas tvirtumu un elasticitāti. Pēc procedūras beigām neaizmirstiet stiprināt skropstas un uzacis, izmantojot līdzekli, kuru sastāvā ietilpst aminoskābes, eļļas bāze vai peptīdi.

Svarīgie vitamīni

Skropstu un uzacu matiņus varam stiprināt ne vien no ārpuses, bet arī no iekšpuses, nodrošinot organismam visas nepieciešamās uzturvielas un vitamīnus. Īpaši svarīgs gan ādas, gan matu, tai skaitā skropstu un uzacu, kopšanai ir A vitamīns jeb retinols. Tas veicina matu augšanu un kolagēna ražošanu, skropstu struktūras atjaunošanu un to atjaunojošo īpašību uzlabošanu.

Savukārt E vitamīns palīdz mitrināt ādu un matus, bet C vitamīns jeb askorbīnskābe ir tieši iesaistīta kolagēna ražošanā, kas ir atbildīga par skropstu augšanu un elastību, stāsta Amanda Dārziņa. Tikmēr B grupas vitamīni veicina uzacu ātrāku augšanu, stiprina matu folikulas un novērš sirmo matiņu parādīšanos skropstās un uzacīs.

Atcerieties – ikdienas kopšana un pilnvērtīgs uzturs palīdz rūpēties par skropstu un uzacu skaistumu ilgtermiņā!