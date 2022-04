Pexels.com

No kurienes nāk patiesais skaistums? 3 galvenās uzturvielas ādas jaunībai

Teicienam, ka īstais skaistums nāk no iekšienes, ir taisnība ne vien pārnestā, bet arī ļoti tiešā nozīmē. Āda ir mūsu lielākais orgāns, un, kā visi orgāni, tā saņem savai darbībai vajadzīgo no uztura. Trīs svarīgākie elementi ādas jaunībai ir olbaltumvielas, īpaši kolagēns (veido 70% no mūsu ādas), mitrinātājs hialuronskābe un enerģijas avots un antioksidants koenzīms Q10.