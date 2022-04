Vai ir normāli, ka sekoju līdzi sava bijušā darbībām sociālajos tīklos?

Ir grūti saprast, kāda ir veselīga attiecību šķiršanās. Tas jo īpaši attiecas uz brīdi tūlīt pēc šķiršanās, kad daži no mums ir, teiksim, emocionāli nestabilā stāvoklī. Saskaņā ar diviem dažādiem psihologiem, ar kuriem sazinājās HuffPost par šo jautājumu, ir ļoti normāli, ja vēlies pārbaudīt sava bijušā vai bijušās sociālo tīklu aktivitātes tiešsaistē, taču tas nebūt nenozīmē, ka tas jādara obligāti.

Foto: Shutterstock

Vai ir normāli pārbaudīt savu bijušo partneru sociālos medijus?

"Atzīsim, tas ir suģestējoši," saka Dr. Bronvins Singltons, Toronto psihoterapeits, kurš specializējas attiecību jautājumos. "Es labprāt teiktu: vienkārši nedari to, bet mūsdienās tas nešķiet reāli. Es esmu no tiem, kuri uzskata, ka pēc šķiršanās būtu labāk viens otram vairs nesekot sociālajos medijos," viņš saka.

Vislabākais orientieris ir sajūtas, kas pārņem pēc tam, kad esi izložņājusi sava bijušā sociālos kontus. Ļoti iespējams, ka pēc to aplūkošanas jūties sliktāk. Tieši tāpēc to nevajadzētu darīt. Dr. Treisija Dalgliša, psiholoģe un pāru terapeite Otavā, iesaka tieši to pašu: “Ja klients stāsta, ka viņu vilina šī doma, es uzreiz prasu, kādu labumu tas viņam sniedz,” viņa atklāja HuffPost portālam. Šis process, protams, katram būs atšķirīgs.

Bet vispārīgi runājot, ja esi godīgs pret sevi, iespējams piekritīsi, ka tava diena neuzlabojas pēc tam, kad esi izlasījusi sava bijušā vīra vai draudzenes smieklīgo tvītu vai apskatījis viņa jaunākās fotogrāfijas Instagram. „Ja saproti, ka šķiršanās ir notikusi, tas jau tā ir sāpīgi. Ja vēl katru dienu sev liec skatīties uz sava bijušā partnera bildēm vai ierakstiem, tu sevi sāpini vēl vairāk,” viņa piebilda.

Foto: Shutterstock

Palikt draugos ar bijušo

Vai palikt draugos ar visiem bijušajiem ir veselīgākais un harmoniskākais veids, kā šķirties? Tas nav tā teikts. Ir dažādas situācijas un dažādi risinājumi. Ir noteiktas situācijas, kurās ir jāuztur attiecības, piemēram, ja jums ir kopīgi bērni, kopīgs kredīts, ja jums ir biznesa saites, vai pat tad, ja jums ir kopīgi draugi. Taču, ja jums ar bijušo nav nekas no iepriekšminētā, varat atviegloti uzelpot - uzturēt draudzību tev nav tik obligāti.

Pajautā sev, kāpēc vēlaties būt draugi. "Mēģiniet izkopt zināmu izpratni par jūtām, kas to motivē," saka Singltons. “Vai tu jūties par kaut ko vainīgs? Vai jūties skumji vai greizsirdīgi? Varbūt vientuļi? Ja vari izpētīt, kas motivē uzturēt draudzību, tad ir ar ko strādāt,” viņš saka. Vairums iemeslu, kāpēc cilvēki vēlas palikt draugi pēc attiecību iziršanas, ne vienmēr ir veselīgi, saka Dalgliša. "Vai attiecības bija ērtas un pazīstamas, un tev ir bail palikt vienam?" viņa jautā klientiem.

Viņa arī liktu viņiem novērtēt savas jūtas par attiecību pārtraukšanu. Vai viņi domā, ka šķiršanās nozīmē neveiksmi vai ir slikti būt vienam? Viņa saka, ka šīs perspektīvas nav precīzas vai veselīgas. Speciālists saka, ka ir "ātrs un nesāpīgs tests", ko viņš uzdot saviem klientiem. Pajautā sev, ja šādā situācijā būtu tavs labākais draugs, ko tu viņam teiktu? Var kļūt daudz vieglāk būt objektīvam un laipnam, ja nerisini vairs savas jūtas. „Bieži vien pret saviem draugiem mums atrodas resursi izdomāt optimālus rīcību variantus, pateikt laipnus un atbalstošus vārdus. Diemžēl pašiem sev tos izteikt ir daudz grūtāk,” viņš saka.

Foto: Shutterstock

Iet tālāk uz priekšu

Katrai šķiršanās ir ar iemeslu. Mums vairs nebija nekā kopīga, mēs izaugām katrs savā virzienā, mēs visu laiku strīdējāmies… Šie ir tikai daži no biežākajiem šķiršanās iemesliem. Bieži vien šķiršanās sāpēs cilvēki (visbiežāk tikai viens no viņiem) aizmirst, kāpēc viņu attiecības beidzās. „Problēmas, kas padarīja jūs nesaderīgus kā pāris, var padarīt jūs nesaderīgus arī kā draugus”, sacīja Dalglišs.

Cilvēki īpaši neatšķiras draudzīgās un romantiskās attiecībās. Ja jums nebija par ko runāt kā pārim, jums nebūs nekā kopīga arī kā draugiem. Tas ir skarbi, bet fakts. Pie tam, esot ar vienu kāju iepriekšējās attiecībās, tas var traucēt saskatīt jaunas iespējas iepazīties. Singltons iesaka domāt par savām attiecībām ar savu bijušo kā sava veida laika zagli. „Tas ir tikpat liels laika kavēklis, kā skatīties kaķīšu video, tikai sagādā arī sāpīgas atmiņas,” viņš saka.

Arī Dalgliša atkārto šo ideju. Iespējams, ka tev ir draugi vai intereses, kurām attiecību laikā nebija vaļas, taču tagad ir! Iespējams, ka attiecību laikā nevarēji tik daudz laika veltīt sev, bet tagad vari! Izmanto to kā ieguvumu, nevis skaties uz to kā zaudējumu. Un atceries, ka ir ļoti grūti uzsākt jaunas attiecības, ja joprojām esi pieķēries kādam no savas pagātnes.

