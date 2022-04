Korejiešu skaistumkopšana: kas ir tik īpašs metodē, kas šobrīd populāra visā pasaulē

Korejietes ļoti rūpējas par savu sejas ādu – netaupa tai nedz laiku, nedz kopjošos līdzekļus. Ja mūsu platuma grādos vidusmēra sievietes skaistumkopšanas arsenālā ir vien daži līdzekļi, kas tiek lietoti ikdienā, tad korejietei to ir ap divdesmit un nereti pat krietni vairāk.

Taču stāsts nav par kosmētikas līdzekļu daudzumu, drīzāk par īstajiem skaistumkopšanas produktiem un prasmi tos pareizi lietot noteiktā secībā – maigu un personalizētu ādas kopšanu. Ik rītu un vakaru tiek veiktas sejas ādas attīrīšanas, mitrināšanas un barošanas procedūras, kas tiek uztvertas kā nacionālās kultūras sastāvdaļa – pasaulē to pazīst kā korejiešu 10 soļu sejas kopšanas rituālu un meitenes to sāk praktizēt jau sešpadsmit gadu vecumā. Lūk, ievadkurss unikālajā metodē, kuras rezultāti sajūsmina sievietes visā pasaulē.

Korejietes, protams, lieto Dienvidkorejā ražotu kosmētiku – tas ir milzīgs tirgus, vesela skaistumkopšanas pasaule, kas rada nozares inovācijas (BB un CC krēmi radīti tieši Dienvidkorejā!) un pamazām ienāk arī Latvijā. Šī metode ir elastīga – tā ļauj izveidot personalizētu ādas kopšanas rituālu, ideāli pielāgotu katrai ādas struktūrai un prasībām – paņemt sev to, kas šķiet vērtīgs vai izmēģināšanas vērts. Turklāt iekļaut tajā Dienvidkorejā ražotu kosmētiku nav obligāti.

1. solis: dubultā attīrīšana

Gluži tāpat kā skaistumkopšanas speciālisti visā pasaulē, arī korejietes uzskata, ka viens no svarīgākajiem soļiem sejas ādas kopšanā ir ļoti rūpīga tās attīrīšana no rītiem un vakaros. Korejietes to uztver īpaši nopietni. Vakaros grima noņemšanai tiek izmantotas mitrās salvetes, kas piesūcinātas ar īpašu ādu attīrošu serumu, kas satur antioksidantus, augu ekstraktus, eļļas un vitamīnus. Alternatīva – jebkurš šķidrais kosmētikas noņēmējs, ko izmanto visā pasaulē, piesūcinot vates plāksnītes un maigi notīrot dekoratīvo kosmētiku. Otrajā posmā āda tiek vēlreiz attīrīta, izmantojot hidrofilo eļļu. To uzklāj uz sausas sejas ādas un ar pirkstiem maigi iemasē ādā. Pagaida pāris minūtes, līdz tā iesūcas dziļāk porās un izšķīdina tur sakrājušos netīrumus. Pēc tam samērcē pirkstus ūdenī un ar apļveida kustībām vēlreiz izmasē visu seju, un tikai pēc tam noskalo ādu ar siltu ūdeni. Hidrofilo eļļu droši var lietot arī taukainas un problemātiskas ādas īpašnieces, jo tā ādu ne tikai attīra, izšķīdinot porās sakrājušos taukus un netīrumus, bet arī ārstē, regulē sebuma izdalīšanos un uzlabo ādas mikrofloru.



No rītiem pirmais sejas ādas kopšanas solis ir tās attīrīšana ar mitro salveti – āda tiek atbrīvota no nakts kopjošās kosmētikas, no sviedriem, atmirušās ādas šūnām, arī uz spilvena esošās mikrofloras (baktērijas, sēnītes).

2. solis: attīrīšana mazgājot

Jo rūpīgāk āda tiek attīrīta, jo tā būs veselīgāka, mirdzošāka un ilgtermiņā jauneklīga, tāpēc pirmajam attīrīšanas solim seko nākamais. Seja tiek mazgāta, izmantojot putojošus attīrošos līdzekļus un siltu ūdeni. Korejietes šo līdzekli uzputo īpašā sietiņā vai atsevišķā trauciņā un tikai pēc tam putas klāj uz sejas. Viņas ir pārliecinātas, ka putot līdzekli uz sejas ir kļūda. Putas ar vieglām apļveida kustībām uzklāj uz sejas un viegli iemasē ādā, pēc tam noskalo ar siltu ūdeni. Attīrošās putas palīdz atbrīvoties no atmirušās ādas šūnām un hidrofilās eļļas atlikumiem, attīra poras, likvidē kosmētikas paliekas un citus netīrumus. Izvēloties putas, ņem vērā ādas tipu un problemātiku – piemeklē savam ādas tipam vispiemērotākās.

3. solis: pīlings

Nenovērtējiet par zemu ādas dabisko spēju atjaunoties! Korejietes to veicina, izmantojot maigu pīlingu ar vieglu tekstūru, kas nesatur agresīvas ķīmiskas piedevas, lai netraumētu ādu.

Pīlingu klāj uz attīrītas ādas un ar apļveida kustībām aptuveni minūti maigi iemasē ādā, izvairoties skart zonu ap acīm un lūpām. Pēc tam seju noskalo ar siltu ūdeni. Pīlingu izmanto 1–2 reizes nedēļā. Tas noloba atmirušās ādas šūnas un attīra poras, savukārt maigā masāža, ko veic, uzklājot pīlingu, uzlabo asinsriti, kas savukārt paātrina šūnu atjaunošanās procesu. Āda kļūst gaišāka, bet krunciņas – mazāk pamanāmas.

4. solis: toniks

Ikviena korejiete, kas rūpējas par savu sejas ādu, ievēro trīs sekunžu noteikumu – proti, lai āda nezaudētu mitrumu, tā pēc attīrīšanas uzreiz jāmitrina. Pirmajā mitrināšanas posmā to dara, izmantojot toniku. Korejiešu kopjošās kosmētikas toniks atšķiras no mums zināmā, jo tam ir izteikti mitrinoša iedarbība. Tas acumirklī ne tikai mitrina ādu, bet arī to mīkstina, novēršot krunciņu veidošanos un bagātinot ar mikroelementiem un vitamīniem, kā arī piešķir tai veselīgu mirdzumu.

Šis toniks ir nedaudz “biezāks” par ūdeni vai pat želejveida konsistences. Toniku uz sejas klāj uzreiz pēc tam, kad ir noskalots putojošais mazgāšanas līdzeklis jeb pīlings. Ražotāji iesaka to klāt ar maigām, glāstošām kustībām, izmantojot vates spilventiņu vai pirkstus. Taupīgās korejietes tonikā mēdzot pamērcēt vien pirkstu galus.

Ja ir vēlme izmēģināt šo korejiešu kosmētikas produktu, ievadot attiecīgos atslēgas vārdus, to var pasūtīt internetā. Taču būtiskāk ir neizlaist šo soli – tonizēšana ir svarīgs ādas kopšanas posms, jo toniks normalizē ādas pH līdzsvaru, padarot to svaigāku, skaistāku un elastīgāku.

5. solis: esence

Ļoti nozīmīgs posms korejiešu ādas kopšanas rituālā ir esence. Tā apvieno ādas barošanu un mitrināšanu – iekļūst ādas dziļākajos slāņos, to dziļi mitrinot un uzlabojot tās struktūru. Esence sagatavo ādu turpmāko barojošo līdzekļu, piemēram, ampulas, emulsijas, krēma, želejas vai nakts maskas uzklāšanai.

Korejas sejas ādas kopšanas esence ir tonikam līdzīgs caurspīdīgs šķidrums ar ļoti vieglu un maigu tekstūru, kas nerada lipīgu vai plēves sajūtu uz ādas. Bieži vien to sastāvā ir ūdens ar izmainītu agregātstāvokli, sasaldētu un pēc tam atkausētu, zirnekļu tīklu proteīns, gliemežu gļotas, melno ikru, trifeļu un lotosa ziedu ekstrakti.

Esenci uz ādas klāj ar glāstošām kustībām, ļauj tai minūti iedarboties un tikai tad uzsāk nākamo soli.

6. solis: serums vai ampula

Ja prāto, kāpēc jālieto serums vai ampula, ja tikko uzklāta esence, tad zini, ka esence ir ikdienas sejas ādas kopšanas rituāla sastāvdaļa, bet ar serumu vai ampulas saturu tiek risinātas specifiskas ādas problēmas. Serums un ampula ir augstākas intensitātes līdzekļi, tos ieteicams lietot tikai kursa veidā, kad ādai nepieciešama intensīva atjaunošana. Šo līdzekļu efektivitāti var pamanīt jau pēc pirmās lietošanas reizes, un ar katru reizi tie sniedz arvien labāku rezultātu. Vienā lietošanas reizē pietiek vien ar pāris pilieniem. Pēc uzklāšanas ļauj iedarboties 10 –15 minūtes, tikai tad var ķerties pie nākamā ādas kopšana soļa.

7. solis: sejas maska

Korejiešu sejas maskas ​​ir lieliski skaistumkopšanas produkti, kas var uzlabot ādas izskatu tikai 20 –30 minūtēs, bet, regulāri lietojot, ar to palīdzību var atrisināt pat dažādas ādas problēmas. Masku daudzveidība ir ļoti plaša, un katra sieviete var izvēlēties sev tīkamāko, tomēr visiecienītākās ir vienreiz lietojamās. Pieejamas maskas arī acu zonai un lūpām, kas, pateicoties materiālam, ļoti cieši piekļaujas ādai, tāpēc vērtīgās vielas vieglāk un dziļāk iesūcas ādā. Visas korejiešu maskas ir mitrinošas un atkarībā no maskas veida un risināmās problēmas satur dažādas sastāvdaļas, piemēram, jūras aļģu ekstraktu, kolagēnu, alveju, hialuronskābi. Tās palīdz izlīdzināt grumbas un uzlabo vispārējo ādas stāvokli. Maskas ir gan ikdienas lietošanai, gan tādas, ko paredzēts lietot pārdienām.

8. solis: acu krēms

Jo ātrāk sāksi rūpēties par īpaši jutīgo zonu ap acīm, jo labāk – tā uzskata daudzas korejietes, tāpēc šai zonai pievērš īpašu vērību. Viņas ir pārliecinātas, ka, regulāri lietojot acu krēmu, tas palīdz izvairīties no mīmikas krunciņām, likvidē noguruma pazīmes un piešķir skatienam dzirkstošu mirdzumu. Korejas acu krēmi bieži vien satur tādas sastāvdaļas kā gliemežu gļotas (mucīnu), kas ādā stimulē kolagēna, elastīna un hialuronskābes ražošanu, samazina ne tikai grumbiņu dziļumu, bet arī to skaitu, SYN-AKE peptīdu, kas ir iegūts no čūsku indes un darbojas līdzīgi kā botokss, izlīdzinot smalkās mīmikas līnijas, žeņšeņa sakni, kas ir spēcīgs dabiskais ādas jaunības paildzināšanas līdzeklis.

9. solis: emulsija

Iepriekšējos kopšanas posmos āda saņēma intensīvu mitrināšanu un barošanu, nu pienācis laiks rezultātu nostiprināt un parūpēties, lai āda pēc iespējas mazāk atūdeņotos. To vislabāk panāk ar sejas emulsiju jeb sejas losjonu.

Sejas emulsija līdzinās krēmam, taču tai piemīt ļoti maiga, viegla tekstūra, un tā ir krietni šķidrāka. Emulsija pēc uzklāšanas uz ādas veido ļoti plānu aizsargkārtu, kas palīdz ādai saglabāt mitrumu un pasargā to no ārējās vides nelabvēlīgās ietekmes. Tā kā sākotnēji sejas emulsija tika izstrādāta sausas un jutīgas ādas kopšanai, tās sastāvā ir mīkstinošas un hipoalerģiskas sastāvdaļas, piemēram, bišu vasks, augu eļļas, lanolīns un citas. Izvēloties emulsiju vai losjonu, ļoti svarīgi ir piemeklēt to atbilstoši savam ādas tipam un pievērst uzmanību efektam, ko tie sola sniegt.

10. solis: krēms ar SPF, barojošs nakts krēms vai maska ​​

Atkarībā no diennakts laika, kad veic sejas kopšanas rituālu, desmitais un noslēdzošais solis korejiešu ādas kopšanas rituālā ir viegls krēms ar SPF vai barojošs nakts krēms, vai nakts maska.

Krēmu ar SPF uz sejas liek no rīta, un tas tiek uzskatīts par veselīgas ādas stūrakmeni, jo palīdz izvairīties no kaitīgajiem UV stariem, kas veicina ādas novecošanos un pigmentācijas pleķu rašanos. Vakarā uz sejas klāj vitamīniem un barojošām vielām bagātinātu, atjaunojošu nakts krēmu vai nakts masku. Neviena korejiete, kas rūpējas par savu izskatu, neizlaiž šo svarīgo soli, jo miega laikā āda atjaunojas un līdzeklis, kas tiek klāts uz sejas, šo procesu veicina.

Korejas nakts krēms mitrina un baro ādu, padara to tvirtāku un cīnās ar smalkajām grumbiņām. Uz sejas to klāj biezā slānī, lai nakts laikā āda pati uzsūc tik daudz krēma, cik tai ir nepieciešams. Nakts maskas iedarbība, salīdzinot ar krēmu, ir intensīvāka, jo tajā ir daudz vairāk mitrinošu un barojošu sastāvdaļu, tāpēc, lai nepārslogotu ādu, šādu masku ieteicams lietot ne biežāk kā 2–3 reizes nedēļā.

TIK TOK favorīti

Pagājušā gada nogalē apkopoti populārākie kosmētikas produkti, kas redzami Tik Tok. Starp līderiem ir arī divi Dienvidkorejā radīti kopjošās kosmētikas produkti.

* INNISFREE Dewy Glow Jelly Cream. Ļoti maigs želejveida krēms ar sakuras ziedu ekstraktu, kas uzreiz iesūcas ādā, mitrina un piešķir tai mirdzumu. Maksā 25 ASV dolāri (50 ml). Amazon.com

* COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. Šī esence ātri iesūcas ādā un piešķir tai dabisku mirdzumu. Sastāvā ir vērtīgās, barojošās gliemežu gļotas jeb mucīns, kas nodrošina ilgstošu āda mitrināšanu, barošanu un aizsargāšanu. Maksā 25 ASV dolāri (100 ml). Amazon.com

Slavenības, kas iecienījušas Korejas kopjošo kosmētiku

Drū Berimora apgalvo, ka Korejas sejas kopšanas līdzekļi mainījuši viņas dzīvi. Viens no tiem ir zīmola HANACURE The All-In-One Facial–Set jeb daudzfunkcionāls sejas kopšanas komplekts, kas samazina poras, izlīdzina grumbas un uzlabo sejas toni. Tas attīra un atjauno ādu, padarot to mirdzošāku, gludāku un jaunāku. Drū vārdiem – pat par 10 gadiem. Maksā aptuveni 100 ASV dolāru.

Sajūsmā par HANACURE sejas maskas sniegto efektu, Drū Berimora dalījās savā Instagram kontā. (Foto: Instagram)

Aktrise Keita Hadsone un brazīliešu modele Adriana Lima atzinīgi novērtējušas Korejas zīmola Aloisia Beauty skaistumkopšanas produktus un pastāstījušas par tiem saviem sekotājiem sociālajos tīklos.

Keita Hadsone. (Foto: Image Press Agency/NurPhoto/Shutterstock/ Vida Press)

Hadsone zīmola pīlingu raksturojusi ar vārdiem „jauns mīļākais”, savukārt Adriana Lima izteikusies, ka ir ar to „apsēsta”.

Adriana Lima. (Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ Vida Press)

Zināms, ka šo pīlingu lieto arī aktrise Alisa Milāno – atrādot savu ikvakara sejas kopšanas rituālu Tik Tok, viņa izmantoja tieši Aloisia Beauty Glow exfoliating soft peel. Maksā aptuveni 60 ASV dolāru (200 ml).

Alisa Milāno. (Foto: Broadimage/Shutterstock/ Vida Press)