Slavenības aicina mācīties no viņu kļūdām: plastiskā ķirurģija bija pārpratums

Palielināt, samazināt un to visu izlabot

Bieži par piemēru plastiskās ķirurģijas neveiksmēm izmantotā filmas Amerikāņu pīrāgs aktrise Tara Rīda, cerot palielināt krūtis un rekonstruēt vēderu, tagad uz visiem laikiem ir spiesta sadzīvot ar rētām un pat zaudēt labus darba piedāvājumus. Slavas nasta ir bijusi tā, kas vainojama nevajadzīgajos “uzlabojumos”: “Sākotnēji to darīju tāpēc, ka viena krūts bija lielāka par otru. Pieņēmos svarā un pēc tam atkal notievēju, un krūtis kļuva nokarenas. Bet Holivudā taču vienmēr ir jāizskatās lieliski!”

Foto: action press/ Vida Press

Foto: CAMERA PRESS/R. Stonehouse / Vida Press

Skaistums un depresija

Pagājušā gadsimta 90. gadu supermodele Linda Evandželista jau gadus piecus ir izvairījusies no publicitātes un pērn beidzot ir paskaidrojusi iemeslus. Viņa esot uztaisījusi coolsculpting procedūru, kas, tauku šūnām sejā pavairojoties, ir padarījusi viņu neatpazīstamu. “Kāpēc es nestrādāju, kamēr kolēģu karjeras plaukst un zeļ? Iemesls ir brutāli izkropļotā seja,” viņa paziņoja Instagram. Procedūras blakusparādības “ne tikai iznīcināja manu iztikas avotu, bet arī noveda pie dziļas depresijas, skumjām un riebuma. Lai gan vairs neizskatos pati pēc sevis, vēlos iziet pa durvīm ar paceltu galvu.”

Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms / Vida Press

Tā nebija labākā seja

Nav jābūt ģēnijam, lai atpazītu, ka seja, kas bija seriālā Draugi, krietni atšķiras no tās, kas seriālā Cougar Torn. Arī pati aktrise Kortnija Koksa ir atzinusi, ka nožēlojot procedūras, ko veikusi, lai atbilstu Holivudas standartiem: “Nav viegli kļūt vecākai. Bet savu mācību esmu guvusi – esmu darījusi lietas, ko nožēloju. Par laimi, tās ir lietas, kas “uzsūcas” un pazūd. Tas nebija mans labākais izskats.” Filleri esot beidzot izzuduši, un Koksa sola, ka turpmāk centīšoties izskatīties dabiskāka.

Foto: CAMERA PRESS/Chris Ashford / Vida Press

Foto: CAMERA PRESS/© CaptKirk / Starlitepics / Vida Press

Hobija upuris

Viens no slavenākajiem plastiskās ķirurģijas upuriem, protams, ir aktieris Mikijs Rurks, kas, pateicoties savam hobijam boksam, sabojāja savu iekārojamā vecpuiša tēlu – seju. “Operācijas veicu, lai boksa rētu dēļ salabotu seju. Taču devos pie nepareizā speciālista,” viņš atzina. Un nu jau gadiem ilgi turpina būt plastikas ķirurgu klients, lai salabotu to, ko sabojāja “nepareizais” ārsts.

Foto: CAMERA PRESS/Chris Ashford / Vida Press

Foto: London Entertainment / SplashNew/ Vida Press

Ar krūtīm nejoko

Bijusī meiteņu grupas Spice Girls dalībniece, tagad modes dizainere Viktorija Bekhema bija viena no tām, kas alka pēc kuplām krūtīm. Pāris gadu papriecājusies, viņa implantus no krūtīm izņēma un 2017. gada Vogue izdevumā publicēja vēstuli, lai mudinātu citas sievietes mācīties no pašas pieļautajām kļūdām: “Man būtu jāsaka – nejokojiet ar savām krūtīm! Visus šos gadus es to noliedzu, un tas bija stulbi. Plastiskā ķirurģija ir nepašpārliecinātības simbols. Vienkārši novērtējiet to, ko daba ir devusi!”

Foto: /All Over Press/Vida Press/ Vida Press

Foto: Mediapunch/Shutterstock/ Vida Press

Krāpšana un meli

“Reklamēju dabisko skaistumu galvenokārt tāpēc, ka esmu izmēģinājusi mākslīgo un kļūdījusies,” paziņojusi aktrise Džeimija Lī Kērtisa. “Man ir bijusi tauku atsūkšana, nedaudz botoksa. Un ziniet ko? Nekas no tā nestrādā! Nekas, tā ir krāpšana, un es to atmaskošu!”

Foto: CAMERA PRESS/Lumeimages / Vida Press

Meli ne skaistums

Pirms diviem gadiem arī modele Krisija Teigena paziņoja, ka ir veikusi operāciju, lai izņemtu krūšu implantus. To ievietošanu jau 20 gadu vecumā viņa īsti nenožēlojot, bet esot sasniegusi stāvokli, kad vēlas justies komfortabli īstajā, dabiskajā ķermenī: “Nedrīkst cilvēkiem ieskaidrot, ka perfektums eksistē. Visi uzlabo savas fotogrāfijas, un beigu beigās tiek aizmirsts, kā izskatās normāla seja vai ķermenis. Tas nav godīgi, tie ir meli.”

Foto: CAMERA PRESS/LNC / Marc Joseph / Vida Press

Foto: ddp/Instar / Vida Press

Kā atkarība

Aktrise Melānija Grifita līdz mirklim, kad apkārtējie sāka uzdot jautājumus, ko viņa ar sevi ir izdarījusi, pat neapjauta, cik atkarīga ir kļuvusi no plastiskajām operācijām. “Mani šie jautājumi ļoti sāpināja, un es devos pie ārsta, lai viņš likvidē visus mēslus, ko cits ārsts manī ir injicējis. Cerams, tagad izskatos daudz normālāk.”

Foto: Sipa USAUSA.COM/ Vida Press

Foto: Brett Cove / SOPA Images/Sipa US/ Vida Press

