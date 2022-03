Mēness dienu, svinamdienu, latvisko ticējumu un Saules rita kalendārs no 21.03. līdz 27.03.

Pirmdiena, 21. marts

Beidzas pavasara brīvdienas

Benedikta jeb Bindus diena.

Dzīvnieki, kas Ģērdacī nav pamodušies, mostoties Bindus dienā. Benedikta dienā neko nedrīkst mājā ienest, it sevišķi žagarus, jo tajos varēja būt kāda čūska.

Ja Benedikta jeb Bindus dienā sniegs mijas ar lietu, tāds tas būs arī Lieldienās.

Silta Bindus diena ir uz siltu pavasari.

Vārdadienu svin Unigunde, Dzelme, Una, Benedikts, Benedikta

Dilstošs mēness Skorpiona zvaigznājā

Labvēlīgs laiks pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam,

Nelabvēlīgs laiks pīlingam, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 20. diena no pulksten 23:23 – IZLĒMĪBAS DIENA. Sāciet ko jaunu. Viegli, atmetot visas šaubas, beidzot pieņemiet svarīgu lēmumu. Enerģētika dod spēku garīgajai izaugsmei. Dienu pavadiet mājās, uzmanību veltot saimnieciskām un ģimenes lietām. Ievērojiet tradīcijas. Lasiet svētos rakstus. Nenodarbojieties ar dziedniecību, ja vien nav lieli enerģijas uzkrājumi. Enerģija var izsīkt. Bīstami būt lepnam, īgnam un augstprātīgam.

Pašsajūta. Īstais laiks atteikties no sliktiem ieradumiem. Nepārpūlējiet redzi. Atturieties no gaļas.

Saule lec pulksten 6:29

Saule riet pulksten 18:33

Otrdiena, 22. marts

Pasaules ūdens diena

Kopš 1993. gada 22. martā ik gadu atzīmē Pasaules ūdens dienu, organizējot dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus, lai pievērstu ikviena cilvēka uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Latvijā šo dienu atzīmē kopš 1996. gada.

Vārdadienu svin Tamāra, Dziedra, Gabriela, Gabriels

Dilstošs mēness Skorpiona zvaigznājā

Pašsajūta. Īstais laiks atteikties no sliktiem ieradumiem. Nepārpūlējiet redzi. Atturieties no gaļas.

Čika laiks: 18:01-20:59

Saule lec pulksten 6:26

Saule riet pulksten 18:35

Trešdiena 23. marts

Vārdadienu svin Mirdza, Žanete, Žanna

Dilstošs mēness Strēlnieka zvaigznājā

Labvēlīgs laiks attīrošām, barojošām, ķermeņa maskām un procedūrām, vakuummasāžai, SPA procedūrām, pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, pīlingam, sejas tīrīšanai, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 21. diena no pulksten 1:00 – DRAUDZĪBAS DIENA. Enerģētika modina aktivitāti, sniedz drosmi. Ļoti labvēlīga diena, lai iekārtotos jaunā darbā. Tas nodrošinās veiksmīgu karjeru un izaugsmi. Diena, kas jāvelta draudzībai, savstarpējai atklātībai, apvienībai. Laba diena masu pasākumiem, pirkšanai, pārdošanai, īpaši, ja darījumi saistīti ar risku. Ja kaut ko pazaudē, tas drīz atradīsies. Esiet godīgi un taisnīgi pat sīkumos.

Pašsajūta. Ievērojiet ķermeņa tīrību. Izvēlieties fiziskas aktivitātes brīvā dabā. Īpaši ieteicamas auksta ūdens procedūras. Jutīgs jostas un krustu apvidus. Nepārslogojiet aknas.

Pirtij labvēlīga diena

Saule lec pulksten 6:24

Saule riet pulksten 18:37

Ceturtdiena, 24. marts

Kazimira diena

Šajā dienā atgriežas cīruļi un kļavām sāk tecēt sula.

Pasaules tuberkulozes diena

Šogad aprit jau 40 gadi, kopš visā pasaulē 24.martā atzīmē Pasaules tuberkulozes dienu. Šis datums ir nozīmīgs ar to, ka 1882.gadā ārsts Roberts Kohs paziņoja, ka ir atklājis tuberkulozi izraisošo baktēriju, tādējādi paverot ceļu šīs slimības diagnosticēšanai un ārstēšanai. Tuberkuloze, lai gan iekļauta bīstamo infekcijas slimību sarakstā, savlaicīgi diagnosticējot, var tikt ārstēta ātrāk un labāk, turklāt Latvijā tās diagnostika un ārstēšana pacientiem ir bez maksas!

Vārdadienu svin Kazimirs, Izidors

Dilstošs mēness Strēlnieka zvaigznājā

Labvēlīgs laiks attīrošām, barojošām, ķermeņa maskām un procedūrām, vakuummasāžai, SPA procedūrām, pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, pīlingam, sejas tīrīšanai, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 22. diena no pulksten 2:36 – IZGLĪTĪBAS DIENA. Laiks, lai uzkrātu zināšanas, apgūtu amatu, pētītu savas dzimtas saknes, veidotu ciltskoku, padomātu par priekšgājējiem. Dalieties ar savu pieredzi un zināšanām. Esiet dāsni visās jomās. Ieteicama meditācija. Nerisiniet praktiskus jautājumus, nesāciet neko jaunu.

Pašsajūta. Neceliet smagumus, izvairieties no asām un straujām kustībām. Jutīga mugurkaula lejasdaļa, krusti, gūžas. Vēlams sātīgi paēst.

Čika laiks: 14:59-23:54

Saule lec pulksten 6:21

Saule riet pulksten 18:39

Piektdiena, 25. marts

Pavasara Māras diena.

Viena no četrām Māras dienām, ko svinēja mūsu senči. Pavasara Māru dēvēja arī par Kāpostu Māru – pēc vecā stila tā būtu jāsvin 7. aprīlī – laikā, kad mūsu senči sēja kāpostus. Māras dienas rītā pirms saullēkta jāiet mazgāties tekošā ūdenī, skaistums un veselība būs visam gadam.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

1949. gada 25. martā Padomju vara uz Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 cilvēku – ģimenes ar bērniem un sirmgalvjiem. Aizdegsim sveces un pieminēsim savējos.

Vārdadienu svin Māra, Mārīte, Marita, Mare, Ģedimins

Dilstošs mēness Mežāža zvaigznājā, pēdējais ceturksnis, kulminācija pulksten 7:37

Labvēlīgs laiks vaksācijai, manikīram, pedikīram, attīrošām sejas un ķermeņa maskām, procedūrām, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, pīlingam un sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 23. diena no pulksten 3:59 – ZIEDOŠANĀS DIENA. Enerģētika ir smaga, tumša un ļoti spēcīga. Var provocēt cilvēkus uz agresiju. Periods, kas saistīts ar varmācību, vecā sagraušanu, izpostīšanu un jaunā veidošanu, reformām. Izvairieties no atriebības. Diena pieprasa piedošanu, ziedošanos un nožēlu. Neieslīgstiet naidā, dusmās, mazkustīgā dzīvesveidā. Tīriet māju, dedziniet sveces.

Pašsajūta. Spontāni pieaug seksuālā enerģija, var būt bīstama veselībai. Jutīgi dzimumorgāni, mugurkauls. Vingrojiet!

Dilstoša mēness 12 stundu mazā atslodze no pulksten 1:37 līdz pulksten 13:37

Saule lec pulksten 6:18

Saule riet pulksten 18:41

Sestdiena, 26. marts

Vārdadienu svin Ženija, Eiženija

Dilstošs mēness Mežāža zvaigznājā

Labvēlīgs laiks vaksācijai, manikīram, pedikīram, attīrošām sejas un ķermeņa maskām, procedūrām, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, pīlingam un sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 24. diena no pulksten 4:58 – AUGLĪBAS DIENA. Mostas dabas spēki, grūst vecais, top jaunais, ļaujot piedzīvot atklāsmes. Pamatu likšana jebkuram projektam sola veiksmi. Labs laiks bērna ieņemšanai. Neļaujieties vieglprātīgiem sakariem.

Pašsajūta. Dienu veltiet veselības nostiprināšanai, jo enerģijas rezerves izsīkst. Vārga nervu sistēma un asinsrite. Jutīgi dzimumorgāni. Uzmaniet kājas un acis.

Pirtij labvēlīga diena

Saule lec pulksten 6:15

Saule riet pulksten 18:43

Svētdiena, 27. marts

Pāreja uz vasaras laiku

Marta pēdējā svētdienā pulksten trijos naktī atbilstoši otrās joslas laikam pulksteņa rādītājus pagriež par vienu stundu uz priekšu.

Starptautiskā teātra diena

1961. gadā ikgadējā Starptautiskā teātra institūta (International Theater Institute jeb ITI) pasaules kongresā Helsinkos Somijas centra prezidents, dzejnieks Arvi Kivimaa rosina visā pasaulē sākt atzīmēt Starptautisko teātra dienu. Visi vienojas par šo dienu pasludināt 27. martu – datumu, kad katru gadu jauno sezonu tradicionāli uzsāk Parīzes teātris “Théâtre de la Ville”.

Vārdadienu svin Gustavs, Gusts, Tālrīts, Saulis

Dilstošs mēness Ūdensvīra zvaigznājā

Labvēlīgs laiks solārijam, pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Nelabvēlīgs laiks mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 25. diena no pulksten 6:34 – PĀRDOMU DIENA. Ļaujieties pārdomām, nesteidzīgām pastaigām vienatnē. Ieklausieties savā iekšējā balsī, izvērtējiet citu padomus. Izvairieties no steigas, spriedzes, konfliktiem, pārsteigumiem, arī no smagumu celšanas. Veiksmīga diena braucieniem, tirdzniecībai, tieslietām.

Pašsajūta. Attīriet no sārņiem garu un organismu. Ieteicama ārstnieciskā badošanās, masāža. Vēlami vingrojumi, kas palīdz atbrīvoties no emocionālā sasprindzinājuma. Jutīgi dzirdes orgāni.

Čika laiks: 1:51-2:55

Saule lec pulksten 7:13

Saule riet pulksten 19:45