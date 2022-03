Ar viegliem soļiem un bez “ziemas rezervītes”

Ir svarīgi atcerēties, ka drastisku diētu ievērošana, kas balstīta uz badošanos, uzņemto kaloriju strauju samazināšanu vai atsevišķu uzturvielu izslēgšanu no ikdienas ēdienkartes, ir ne tikai nevēlama, bet arī bīstama veselībai.

Nepareizs uzturs var ne tikai negatīvi ietekmēt vēdera izeju, bet arī vājināt imunitāti, pasliktināt pašsajūtu un attiecīgi graut dzīves kvalitāti. Tāpēc mūsdienās badošanās kā svara samazināšanas metode vairs netiek ieteikta.

Lai iegūtu savu ideālo formu, svarīgs ir ne tikai sabalansēts uzturs, kas nozīmē, ka organisms saņem visas tam nepieciešamās uzturvielas (olbaltumvielas, taukus, šķiedrvielas un ogļhidrātus), kā arī vitamīnus un minerālvielas, bet arī pietiekama šķidruma uzņemšana un regulāras fiziskās aktivitātes. Bet ar to var nepietikt, lai “izkausētu” netīkamos centimetrus viduklī un gurnos. Ir jāpalīdz arī zarnu mikroflorai, jo, kā zināms, tieši veselīga gremošanas sistēma ir galvenā svara zaudēšanas “panākumu atslēga”.

Ir arvien vairāk zinātnieku veiktu pētījumu, kas apliecina probiotiķu tiešo saikni ar veiksmīgu svara mazināšanu. Probiotiķi, saukti arī par labajām, draudzīgajām baktērijām, ir mikroorganismi, kas “ražo” vairākas svarīgas uzturvielas, kas savukārt palīdz sadalīt šķiedrvielas, ko organisms pats nevar “sagremot”, tādējādi palīdzot tam uzlabot kuņģa un zarnu trakta darbību, veicināt vitamīnu un minerālvielu uzsūkšanos, cīnīties ar vīrusiem un veiksmīgi atveseļoties, spēcināt imunitāti un veselību kopumā.

Pētījumi vēsta, ka labo baktēriju līdzsvars organismā ir ne tikai atbildīgs par labu vielmaiņu, imunitāti, vitamīnu B12, B9 un K ražošanu, imunitātes uzlabošanu un citām svarīgām funkcijām, bet tieši saistīts arī ar ķermeņa svaru – probiotiķi ietekmē apetīti un enerģijas patēriņu, kavējot “slikto tauku” uzsūkšanos. Citiem vārdiem sakot, tie ražo hormonus, kas mazina apetīti, un tie, savukārt ,kontrolē uzņemto kaloriju daudzumu, lieko sadedzinot.

Zinātnieki arī izpētījuši, ka cilvēkiem ar normālu ķermeņa masas indeksu un cilvēkiem ar lieko svaru (aptaukošanos) ir atšķirīgs zarnu mikrobioms, un tieši probiotiķi ir tie, kas palīdz to harmonizēt un līdzsvarot, vienlaikus mazinot ķermeņa tauku procentu. Kursa veidā tie spēj darboties līdzīgi kā “detoksa” programma, palīdzot organismam atbrīvoties no toksīniem un atgūt tam vajadzīgo baktēriju līdzsvaru.

Kā no aptieku plašā piedāvājuma izvēlēties “īsto”, efektīvāko probiotiķi? Kam jāpievērš uzmanība? Gastroenterologs, klīnikas “Goodlife” vadītājs Dr. Sabrī Abdelmasī norāda, ka visvērtīgākais probiotiķis ir tāds, kurā ir maksimāli daudz dažādu baktēriju sugu – jo vairāk, jo labāk. Viņš pieļauj, ka nākotnē, iespējams, būs individuāli noteiktas baktērijas, kas jālieto noteiktu slimību gadījumos, bet šobrīd visieteicamākais ir tieši baktēriju “kokteilis”.

Dr. Sabrī Abdelmasī īpaši norāda, ka šajā “kokteilī” ir vēlamas dažādas bifidobaktērijas un laktobaktērijas, jo tās pozitīvi ietekmē ne tikai apetītes un svara regulēšanu, mazinot tauku nogulsnes tieši uz vēdera, bet arī vielmaiņas aktivizēšanu un holesterīna līmeņa normalizēšanu.

Tāpat svarīgi, lai būtu pievienotas prebiotikas – probiotiķu barība, jo tās dod iespēju baktērijām iedzīvoties un augt zarnu traktā.

Tāpat uzmanība ir jāpievērš arī probiotiķa kapsulas apvalkam, jo bez tā baktērijas nav pasargātas no kuņģa agresīvās pH vides un tādējādi nenokļūst zarnās, kur tām ir jāaktivizējas un jādzīvo.

Dr. Abdelmasī un Latvijas Jauno Gastroenterologu biedrība rekomendē Latvijā pieejamo pilnvērtīgāko labo baktēriju kompleksu organisma mikroflorai - pašmāju farmācijas zīmola LYL love your life® piedāvāto LYLBIOTIC. Tas ir augstas aktivitātes pienskābo, bifidobaktēriju un Saccharomyces komplekss, kas bagātināts ar prebiotiku inulīnu, un tas palīdz atjaunot mikrofloru, veicina labvēlīgo baktēriju veidošanos zarnās, uzlabo gremošanu, palīdz nodrošināt normālu vielmaiņu, kā arī novērš aizcietējumu rašanos.

Viena kapsula (dienas deva) satur 28 miljardus to pašu baktēriju, kas mīt cilvēka kuņģa un zarnu traktā. Tajā apvienotas 9 zinātniski pierādītākās labo baktēriju sugas, kas aizsargātas ar unikālu, inovatīvu augu izcelsmes kapsulas apvalku DRcaps®, kas nodrošina baktēriju kultūru dzīvotspēju, aizsargājot no ārējās vides negatīvās ietekmes gan ceļā uz zarnu traktu, gan LYLBIOTIC uzglabāšanas laikā – baktērijas aktivizējas tikai pēc nokļūšanas zarnās.

Harmonija zarnu mikroflorā ir svarīga, lai, satiekoties ar pirmajiem pavasara vēstnešiem, mēs varētu būt uz pareizā ceļa un sasniegt nosprausto mērķi.

Martā LYLBIOTIC pieejams aptiekās un internetā ar atlaidi -20%.

Vairāk informācijas www.lyl.eu.

Reklāmas raksts sadarbībā ar SIA Ozermedia

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un

sabalansētu uzturu.

