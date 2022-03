Kāpēc vīrieši vilcinās un nespēj pateikt "es tevi mīlu"

„Kad es biju bērns, mani vecāki bija ļoti uzmanīgi pret valodu, psychologytoday.com stāsta psiholoģijas doktors Avrums Veiss. Piemēram, ikreiz, kad viņš kaislīgi paziņojis, ka “mīl” kečupu, kāds no viņa vecākiem viņu izlaboja, pajautājot: "Vai tu plāno precēties ar kečupu?". Viņi norādīja, ka vārds “mīlestība” ir paredzēts jūtām, kas cilvēkam ir pret dzīves biedu, un tāpēc to nedrīkst lietot kaut kam tik ikdienišķam kā kečups. Psihologs atzīst, ka viņa vecāku lingvistiskā fanātisma problēma bija tā, ka viņi neierosināja atbilstošu alternatīvu. “Man ļoti garšo kečups” tikai daļēji aptvēra Avruma kaislīgās jūtas par kečupu.

Foto: Pixabay

Vīrieši nemāk aprakstīt jūtas

Attiecībām progresējot un jūtām attīstoties, dažiem vīriešiem drīz vien pietrūkst vārdu, lai aprakstītu, kā viņi jūtas. Tāpat kā bērnībā: “Tu man ļoti patīc” nešķiet pietiekami, lai aprakstītu sajūtu, ko kāds cer izjust par cilvēku, ar kuru ir gulējis deviņus mēnešus. Teikt partnerim: “Es tevi mīlu”, varētu šķist nākamais loģiskais solis, taču mūsu kultūrā šiem vārdiem ir daudz nozīmju, kas ļauj gan vīriešiem, gan sievietēm tos lietot, arī runājot par mīlestību pret sauli, futbolu un kečupu. Mūsu valodā vārds „mīlestība” ir vienīgais, kā raksturot tik plašu jūtu gammu.

Un cilvēki, līdzīgi kā psihologa vecāki, esam apjukuši, kā šo vārdu pareizi lietot. Ja es no rīta pie brokastīm esmu pateicis savam partnerim, ka mīlu ilgi pagulēt, bet vakariņās saku, ka mīlu skatīties filmas tumsā, tad kā viņš vai viņa reaģēs, ka teikšu, ka mīlu arī viņu? Daudzi pāri jūtas apmulsuši, domājot, vai tiešām jūtas pret savu partneri ir tikpat kvēlas un piepildītas, kā pret ilgu gulēšanu, futbolu un filmu skatīšanos tumsā.

Foto: Pixabay

Vai velk uz kāzām?

Mūsdienu sabiedrībā pastāv aizspriedums, ka sievietes biežāk vēlas apprecēties, salīdzinot ar vīriešiem. Tāpēc pastāv uzskats, ka vīrieši vilcinās teikt “Es tevi mīlu”, jo baidās, ka viņu partnere to dzirdēs kā bildinājuma pirmo daļu un sāks jau skandināt kāzu zvanus. Tikmēr aizspriedums par vīriešiem vēsta, ka viņiem laulība ir kaut kas tāds, kas viņiem nepatiks un no kuras vajadzētu izvairīties pēc iespējas ilgāk. Vīrieši vilcinās lietot vārdus “Es tevi mīlu”, baidoties radīt iespaidu, ka drīz sekos gredzens un kāds nopietns jautājums.

Foto: Pixabay

Feminisma teorija piedāvā izeju

Feminisma teorijā emocionālā pieredze ir relatīva, kas nozīmē, ka emocijas, piemēram, mīlestība, nav pieredze, kas vienam cilvēkam ir viena, bet gan abpusēja pieredze, pieredze, kas tiek dalīta starp diviem cilvēkiem. Šāda pieeja atvieglo vīriešu dzīvi, jo uzskata, ka mīlestība ir pieredze, ko dala divi cilvēki. Tāpēc vīrietim vairs nav jāiespringst, pašiem cenšoties izdomāt pareizo vārdu, lai aprakstītu, kā viņi jūtas pret savu partneri. Balstoties uz šo teoriju, viņiem diviem ir jāstrādā kopā, lai izdomātu pareizos vārdus, lai aprakstītu viņu jūtas.

Attiecībās mēs topam paši par sevi

Raugoties no attiecību perspektīvas, mēs pilnībā kļūstam paši par sevi tikai caur intīmām attiecībām. Ikvienam ir potenciāls uz visu plašo emocionālo pieredzi. Mēs visi esam spējīgi sajust visu, taču šis potenciāls pilnībā atdzīvojas, tikai esot attiecībās. Piemēram, es varētu uzskatīt sevi par cilvēku, kurš nedusmojas. Neatkarīgi no apstākļiem es lepojos ar to, ka nekad neesmu dusmīgs. Tomēr, ja mana sieva kādu dienu paziņos, ka ir iemīlējusies citā vīrietī, un ņem bērnus ārā no skolas, lai pārceltos uz Aļasku, lai būtu kopā ar šo vīrieti, es, cerams, atklāšu, ka man patiešām piemīt spēja izjust dusmas, tāpat kā visiem citiem.

Foto: Pixabay

Tā tas ir ar to mīlestību

Ikvienam ir spēja mīlēt kādu citu; par šīm spējām mēs uzzinām, tikai esot intīmās attiecībās. Viena no brīnišķīgākajām lietām mīlestībā ir tā, ka tā padara jūs par lielāku cilvēku, pilnveido jūs pašu. No šī viedokļa vīriešiem nav tik daudz jāuztraucas par to, vai pateikt: "Es tevi mīlu", jo mīlestība ir ne tikai sajūta, kas jums ir pret citu cilvēku, bet arī apraksts par to, kā jūs jūtaties pret sevi, esot šajās īpašajās attiecības. No šīs perspektīvas “Es tevi mīlu” patiesībā nozīmē: “Es mīlu sevi, kad esmu kopā ar tevi”, ko vajadzētu teikt daudz drošāk un biežāk.

