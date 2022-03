Alise Kolosova: "Dzīve Bali ir pilnībā mainījusi manu attieksmi pret ēdienu"

Sarunā var just, ka Bali ir Alises lielā mīlestība. Tā aizsākās pirms septiņiem gadiem, kad viņa ziemas mēnešos turp devās apgūt jogas un ajūrvēdas zinības.

Apvienot to ar darbu nebija vienkārši, jo cilvēki pie attālinātas saziņas internetā vēl nebija pieraduši. Taču aizvadītā gada laikā ir notikušas lielas pārmaiņas, un Alise teic, ka pirms pāris mēnešiem uz saulaino Indonēzijas salu ir pārcēlusies pavisam. Tur dzīvo viņas mīļotais vīrietis Džerijs, viņš ir no tikpat gleznainas vietas – Taiti Franču Polinēzijā. Viņiem ir kopīgas intereses un arī daži biznesa projekti. Alise turpina iesākto – organizē kāzas Latvijā.

Dažiem pāriem no Latvijas esot interese gredzenus mīt Bali. “Par spīti pandēmijas laika ierobežojumiem, svinības ir tikpat skaistas un greznas, tikai šaurākā lokā,” stāsta Alise. Viņa atklāj savu sapni – organizēt kāzas arī pāriem no Eiropas.

Alise un Džerijs rīko retrītus gan Latvijā, gan Bali – pasniedz jogu tiešsaistē un meklē iespējas to darīt arī klātienē. Viņi attīsta arī savu apģērbu līniju. No pašu privātās vajadzības esot izaudzis ambiciozs projekts – okeāna krastā celt mājas eiropiešiem. “Viss sākās ar to, ka meklējām zemi savas mājas celtniecībai. Pēc tam pieteicās kāds pāris no Latvijas – arī viņi tādu gribot, uzticoties mūsu gaumei – lai būvējam!” stāsta Alise. “Tad pieteicās vēl viens pāris, un vēl viens… Tā nu sanāca, ka uztaisījām projektu, kas der daudziem, un tagad ļoti skaistā vietā, pie okeāna, būs vairāku līdzīgu māju komplekss.”

Nodarboties ar būvniecību Bali esot sarežģīti mitrā klimata dēļ, visiem materiāliem jābūt augstākās kvalitātes un jāstrādā izcilai komandai, taču ar to neesot problēmu, jo Džerijs ir arī arhitekts. “Tā ir tikai viena no viņa profesijām, tiešām nesaprotu, kā vienā cilvēkā var būt tik daudz!” smejas Alise.

Viņa atzīst, ka Bali esot mainījis viņas attieksmi pret ēdienu. Alise jau pamatskolā sapratusi, ka nevēlas ēst gaļu, sajutusi, ka tā labāk jūtas savā ķermenī. Jau divdesmit gadus viņa sevi sauc par veģetārieti. “Kad pievērsos jogai un ajūrvēdai, sapratu, ka daudzos produktos proteīns un dzelzs ir pietiekamā daudzumā un neviena dzīva radība šo uzturvielu dēļ nav jānogalina. Ilgu laiku ēdu zivis, bet tagad arī tās no savas ēdienkartes esmu izslēgusi. Pēdējos gados samazinu arī piena produktu lietošanu uzturā, jo uzskatu, ka tie mūsdienās vairs nav tik kvalitatīvi kā agrāk, tiek lietots daudz konservantu.

Bali ir ļoti viegli būt veģetārietim – visu gadu ir pieejami sezonas augļi un dārzeņi. Te cilvēki ļoti radoši darbojas vegānu un veģetārajā virtuvē, jo tā ir bijusi pieprasīta gadiem. Tikai Indonēzijā aug dārzenis, ko sauc par jack fruit, tam tekstūra ir gluži kā gaļai – kas vidējs starp tunci un vistu. To var cept kā steiku vai arī kā gardu un sātīgu sastāvdaļu lietot burgeros un picās. Kad milzīgajiem, skaistajiem augļiem, kuri aug lielos kokos, noloba mizu, tajos ir pākstis ar dzeltenu mīkstumu. Pagatavots ar īstajām garšvielām, tas pilnībā spēj aizstāt gaļu. Tam piekrīt arī mani draugi – gaļēdāji, kuri pie manis ciemojas Bali.

Foto: no privātā arhīva

Mans rīts nesākas bez matcha lates – tā ir ļoti garda un pagatavota no augstas kvalitātes japāņu tējas pulvera ar putotu mandeļu, rīsu vai kokosa pienu. Kafija organismā rada skābu vidi – jutīgākie pamana tās ietekmi, tāpēc esmu no tās atteikusies, tāpat kā no alkohola.”

Sarunas beigās viņa apsola: “Latvijā atgriezīšos pavasarī, jo vēlos turpināt iesāktos projektus, kā arī būt pie ģimenes. Turklāt mūsu Latvija vasarā ir tik fantastiski skaista!”

Brokastīs – Smoothie Bowl latviešu gaumē

VAJADZĪGS:

* Pāris sauju ātri vārāmo pārslu – auzu, rīsu vai citu (ziemas mēnešos), 1 glāze grieķu vai kokosriekstu jogurta (vasarā)

* 3 saujas svaigu augļu, vēlams – sezonas (saldu vai skābu – jaukt nevajadzētu)

* Kvalitatīvs mājas muslis (Alise iesaka Sirds virtuves)

* Sauja mērcētu riekstu

* 2 tējkarotes mandeļu vai kvalitatīva zemesriekstu sviesta bez cukura

Foto: Shutterstock

PAGATAVOŠANA:

* Pārslas aplej ar vārošu ūdeni, lai uzbriest un veidojas putriņa.

* Augļus sagriež un kārto pa virsu vai blakus.

* Nākamajā kārtā liek izmērcētus riekstus.

* Ja neizmanto putru, pa virsu liek jogurtu.

Atspirdzinošo našķi Smoothie Bowl Alise sauc par Bali klasiku – tie ir dažādi augļi, kas sajaukti ar daudz sasmalcināta ledus. Improvizē un pievieno sastāvdaļas atbilstoši savai gaumei. Piemēram, rieksti var būt grauzdēti, var pievienot kakao vai kanēli, grauzdētas kokosriesktu pārslas, žāvētus augļus u. c. Ajūrvēda iesaka izvairīties no aukstu ēdienu lietošanas, sevišķi no rītiem, tādēļ Alise šo gardumu ir pielāgojusi, izmantojot bērnībā tik ierasto rīta putriņu, ko gatavoja mamma. Tikai tā ir ļoti vienkārša – bez sviesta, piena, sāls un garšvielām – tai jābūt kā bāzei, jo augļi un rieksti dod savas garšas.

Kraukšķīgās pusdienas Tampe manis

VAJADZĪGS:

400 g Tampe – kraukšķīga tofu, ko var atrast lielveikalos vegānu plauktā

5 ēdamkarotes olīveļļas

3 ēdamkarotes austeru mērces

5 ēdamkarotes sojas mērces

3 ēdamkarotes medus

Puse saujas sezama sēklu

SALĀTIEM

200 g spinātu vai citu zaļo lapu

1 liels vai 2 mazi avokado

100 g svaigu aveņu

2 ēdamkarotes svaigas citrona sulas

2 ēdamkarotes olīveļļas

Sāls, pipari – kā patīk

Foto: Shutterstock

PAGATAVOŠANA:

* Tampe sagriež kubiņos vai rombiņos, liek uz pannas karstā eļļā un apcep brūnus.

* Kamēr Tampe cepas, pievieno austeru un sojas mērci.

* Visu laiku maisot, pievieno arī medu.

* Ņem nost no uguns un pārkaisa ar sezama sēklām.

* Sagrieztam avokado, spinātiem (ja smalklapu, nevajag griezt) pārlej mērcīti, kas pagatavota no sajauktas citrona sulas un olīveļļas.

* Pārber avenes.

Tampe no parastā tofu atšķiras ar to, ka tajā ir veselas kraukšķīgas sojas pupiņas. Indonēzieši saceptu to bieži vien ēd kopā ar rīsiem – baltajiem vai sarkanajiem, taču Alisei labāk patīk ar salātiem. Tampe apceptie gabaliņi var būt arī kā silto salātu sastāvdaļa.

Banana po’e – tik garšīgi!

VAJADZĪGS:



* 6 banāni

* 2 šķēles svaiga ananasa – jo gatavāks, jo labāk

* 4 nelielas glāzes tapiokas jeb kasavas miltu (Latvijā var atrast specializētajos veikalos)

* 3 ēdamkarotes medus

* 2 bundžiņas kokosriekstu krēma (12 %)

Foto: Shutterstock

PAGATAVOŠANA:



* Banānus nomizo, liek verdošā nelielā ūdens daudzumā un minūti pavāra.

* Izņem no ūdens banānus un ar dakšiņu saspaida.

* Lēnām ber klāt miltus, visu laiku maisot.

* Iegūtajai masai pievieno sarīvētu ananasu un medu.

* Masu liek lēzenā cepamtraukā, izlīdzina.

* Liek krāsnī, kas uzkarsēta līdz 180 grādiem, un cep 45 minūtes.

* Kad sacepums gatavs, tam ļauj mazliet padzist. Griež gabaliņos, liek bļodiņās un pārlej ar aukstu kokosriekstu krēmu.

Pagatavotais daudzums pietiek aptuveni sešiem cilvēkiem. Galvenais ir ievērot proporcijas – 2 daļas banānu, 1 daļa miltu. Ēdiens ir sātīgs, ļoti garšīgs. To var baudīt arī nākamajā dienā – aukstu. Naktī var likt ledusskapī vai vienkārši pārklāt ar dvielīti. Alise banana po’e gardos gabaliņus mēdzot iebērt arī savā brokastu bļodiņā. Recepte nāk no Džerija dzimtās salas Franču Polinēzijā.

