Mēness dienu, svinamdienu, latvisko ticējumu un Saules rita kalendārs no 7.03. līdz 13.03.

Pirmdiena, 7. marts

Vārdadienu svin Ella, Elmīra

Augošs mēness Vērša zvaigznājā

Labvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks attīrošām sejas un ķermeņa maskām, procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam un vaksācijai.

Lunārā mēneša 6. diena no pulksten 8:38 – LĒNPRĀTĪBAS DIENA. Pieņemiet savu dzīvi, apstākļus, tuviniekus bez kurnēšanas, tieši tādus, kādi tie ir. Atraisās intuīcija. Veiksmīga diena pētījumiem, eksperimentiem, labvēlīga draudzīgiem kontaktiem, nodarbībām, kuru mērķis ir stiprināt možu garu. Saasināta apkārtnes uztvere, īpaši tas attiecas uz smaržām. Kosmiskās enerģijas uzņemšanas diena. Var parādīties gaišredzība. Ļaujieties mīlestībai un baudai.

Pašsajūta. Piemērota diena elpošanas ceļu ārstēšanai. Jutīgi elpošanas ceļi, bronhi. Labi strādā zarnas.

Pirtij labvēlīga diena

Saule lec pulksten 7:07

Saule riet pulksten 18:02

Otrdiena, 8. marts

Starptautiskā Sieviešu diena

1910. gada 27. augustā Otrās internacionāles VIII kongresa Starptautiskajā sociālistiskajā sieviešu konferencē, kura notika Kopenhāgenā, ieteica vācu sociāliste Klāra Cetkina un atbalstīja Vācijas sociāldemokrāti, nebija nekāda sakara ar pavasari, ziediem, komplimentiem un pat ne ar svētkiem mūsdienu izpratnē. Vairāk vai mazāk tā bija protesta un cīņas diena pret sieviešu diskrimināciju, par viņu tiesībām. Vācijā, Austroungārijā, Dānijā un Šveicē 1911. gadā ar lielākiem vai mazākiem pasākumiem Sieviešu solidaritātes dienu atzīmēja 19. martā. Nākamajos gados, kad par svētkiem uzzināja arī Krievijā un Francijā, - 9. un 2. martā. Bet jau 1914. gadā lielākajā daļā Eiropas valstu tos svinēja 8. martā.

Izskatās - Klāra ideju būs no tiem noskatījusi, jo 1909. gadā, tātad gadu pirms viņas ierosinājuma, Amerikas sociālistiskā partija februāra pēdējo svētdienu izsludināja par Nacionālo sieviešu dienu, ko svinēja līdz pat 1913. gadam. Savukārt Padomju Krievijā 1921. gadā Starptautisko sieviešu solidaritātes dienu nolēma atzīmēt 8. martā, pieminot 1917. gada 8. martā Pēterburgā notikušo sieviešu streiku, kas it kā aizsācis Februāra revolūciju. Arī vēlāk bijušajā PSRS šie svētki tika maksimāli politizēti. Piemēram, saistot ar 1857. gada 8. martā Ņujorkā it kā notikušo tekstilrūpniecībā strādājošo sieviešu protesta demonstrāciju, kuras laikā policija raidījusi pūlī šāvienus, nogalinot un ievainojos vairākas protestētājas.

Vēsturniekiem gan nav izdevies atrast pierādījumus, ka tolaik Ņujorkā būtu noticis kaut kas tamlīdzīgs, bet padomju cilvēki ticēja arī uz vārda. Turklāt šis daiļrunīgais fakts nepārprotami liecināja, ka dzīve plaukstošajā PSRS nav salīdzināma ar darbaļaužu ciešanām kapitālistiskajā ASV 1857. gadā. Tādējādi aiz ziediem, pavasara un mīlestības pret sievietēm svētki neļāva aizmirt pašu galveno – nenogurstošo cīņu par vispasaules proletariāta uzvaru.

Vārdadienu svin Dagmāra, Marga, Margita

Augošs mēness Vērša zvaigznājā

Labvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks attīrošām sejas un ķermeņa maskām, procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam un vaksācijai.

Lunārā mēneša 7. diena no pulksten 8:49 – PROVOKĀCIJU DIENA. Iespējams, kāds rosinās uz neapdomīgu runāšanu. Skaļi novēlētais piepildīsies. Skaitiet lūgsnas. Taisnības cīnītājiem veiksies. Var kārtot lietas ar augstāk esošiem. Uzmanies no meliem – tie drīz var kļūt par patiesību. Neplēsiet traukus, grāmatas, vēstules.

Čika laiks: 16:35-20:40

Saule lec pulksten 7:04

Saule riet pulksten 18:05

Trešdiena 9. marts

Vārdadienu svin Ēvalds

Augošs mēness Dvīņu zvaigznājā

Labvēlīgs laiks solārijam, uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai.

Nelabvēlīgs laiks attīrošām sejas un ķermeņa maskām, procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam un vaksācijai.

Lunārā mēneša 8. diena no pulksten 9:05 – PIEDOŠANAS DIENA. Godīga grēku nožēlošanas un piedošanas diena. Varat sākt jaunus darbus, bet – ne lielus pasākumus. Laba diena ceļojumiem, pārbraucieniem. Uzmanieties no ūdens.

Pašsajūta. Pievērsiet uzmanību kuņģim, zarnām, perifērajai nervu sistēmai – nepārslogojiet šos orgānus. Gavējiet un attīriet zarnu traktu.

Saule lec pulksten 7:02

Saule riet pulksten 18:07

Ceturtdiena, 10. marts

Vārdadienu svin Liliāna, Laimrota, Silvija

Augošs mēness Dvīņu zvaigznājā. Pirmais ceturksnis, kulminācija pulksten 17:45

Labvēlīgs laiks solārijam, uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai.

Nelabvēlīgs laiks attīrošām sejas un ķermeņa maskām, procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam un vaksācijai.

Lunārā mēneša 9. diena no pulksten 9:28 – TUMSĪBAS DIENA. Enerģētika ļoti negatīvi ietekmē cilvēkus. Iespējami satraukumi, bailes, drūmas domas. Izvairieties no maldināšanas un dažādiem kārdinājumiem, jo tiem viegli ļauties. Rakstura ēnas puses iznāk dienasgaismā. Pie kaut kā jauna labāk neķerieties – riskējat pārvērtēt savas spējas. Jūtas šajā dienā labāk neizrādiet. Centieties visu pārlaist mierīgi. Nemēģiniet nevienam neko pierādīt.

Pašsajūta. Iespējama saindēšanās ar alkoholu. Jutīgi asinsrites orgāni, krūts apvidus.

Augoša mēness 12 stundu mazā atslodze no 10. marta pulksten 6:45 līdz 10. marta pulksten 18:45.

Čika laiks: 18:43-24:00

Saule lec pulksten 6:59

Saule riet pulksten 18:09

Piektdiena, 11. marts

Vārdadienu svin Konstantīns, Agita

Augošs mēness Vēža zvaigznājā

Labvēlīgs laiks uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai masāžai, vakuummasāžai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai.

Nelabvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, solārijam, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam un vaksācijai.

Lunārā mēneša 10. diena no pulksten 10:01 – HARMONIJAS DIENA. Enerģija plūst aumaļām, novirziet to uz attiecību nostiprināšanu ģimenē, mājas labiekārtošanu. Iespējama samierināšanās. Laba diena sīku un nozīmīgu lietu sākumam. Neveiksmes, nepatikšanas ātri pāries.

Pašsajūta. Lietojiet vairāk šķidruma. Jutīgs krūškurvja kauls, aizkrūtes dziedzeris.

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 0:00-9:24

Saule lec pulksten 6:56

Saule riet pulksten 18:11

Sestdiena, 12. marts

Gregora diena

Šī ir diena, kurai dots Romas Pāvesta Gregora (Gregorius Dialogus) vārds. Šajā dienā āpsis izlien no alas, bet – ja laiks vēl nešķiet pietiekami silts, lien alā atpakaļ un guļ vēl divas nedēļas. Ticējumi. Ja pūpoli atveras vai atvērušies vairāk no galotnes - laba būs agrā sēja. Ja nav atvērušies (šogad jau atvērušies), tad laba būs vidēja sēja. Ja Gregora dienā sniegpulkstenīšiem zvaniņi - pēc divām nedēļām varēs zemi art.

Vārdadienu svin Aija, Aiva, Aivis

Augošs mēness Vēža zvaigznājā

Labvēlīgs laiks uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai masāžai, vakuummasāžai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai.

Nelabvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, solārijam, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam un vaksācijai.

Lunārā mēneša 11. diena no pulksten 10:05 – SLĒPTO ENERĢIJU DIENA. Visspēcīgākā enerģētika Mēness ciklā. Izvairieties no ķildām, konfliktiem. Nemirstības diena: aizgājējs ilgi paliek atmiņā. Stipriniet savu neredzamo enerģētiku, pievērsieties lūgšanām. Maģisko darbību sekas būs spēcīgas. Dāvājiet savu mīlestību un rūpes citiem, cik vien iespējams. Pasniedziet dāvanas tuviniekiem. Jebkuru darbu veiciet uzmanīgi, saudzīgi, neatstājiet pusdarītu. Laba diena braucieniem, lai sāktu tālu ceļu, pārceltos uz jaunu dzīves vietu.

Pašsajūta. Saudzējiet sevi. Palielinās traumu risks. Jutīgs mugurkauls, vārīga āda. Nelietojiet alkoholu

Saule lec pulksten 6:53

Saule riet pulksten 18:13

Svētdiena, 13. marts

13. martā noslēdzas XIII ziemas Paralimpiskās spēles Pekinā

Vārdadienu svin Ernests, Balvis

Augošs mēness Vēža zvaigznājā

Labvēlīgs laiks uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai masāžai, vakuummasāžai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai.

Nelabvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, solārijam, pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam un vaksācijai.

Lunārā mēneša 12. diena no pulksten 11:54 – MĪLESTĪBAS, GUDRĪBAS, ŽĒLSIRDĪBAS UN DIEVIŠĶO ATKLĀJUMU DIENA. Īstā diena apliecināt mīlestību. Atrodiet veidu, kā pārslēgt dusmas, aizvainojumu mīlestības un pieņemšanas gultnē. Diena lūgšanām, vientulībai, altruismam, domu attīrīšanai. Nav ieteicams kaut ko sākt, jo rezultāts var nest zaudējumus.

Pašsajūta. Enerģētiskais centrs – sirds. Attīrās elpošanas ceļi, plaušas. Lietojiet tikai pārbaudītus medikamentus, kosmētiskos līdzekļus.

Čika laiks: 17:44-21:32

Saule lec pulksten 6:51

Saule riet pulksten 18:16