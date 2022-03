OPI sadarbībā ar X-box izveido kompjūterspēļu iedvesmotu 2022. gada pavasara kolekciju

Toņu palete ir pieejama trīs dažādās nagu laku formulās ar plašu toņu amplitūdu no svaigi ziliem un zaļiem toņiem līdz fantastiskiem nokrāsu mirdzumiem. Toņu palete atdzīvina kompjūterspēļu virtuālo pasauli, lai jūs varētu atklāt sev bezgalīgas toņu variācijas, spēlēties ar nagu dizainiem un jaunām tendencēm.

Pikseļu rozā tonim pievienojas enerģiskas spilgti oranžas, koraļļu un koši sarkanas nokrāsas. Uzsāciet spēli, izmantojot toņus, kas dabiski harmonē - dabīgi bēšos un zaļos, pēc tam pacelieties uz nākamo līmeni ar ēteriskiem lavandas un purpura toņiem.

“Pēdējo 40 gadu laikā mēs esam apceļojuši pasauli; tagad esam priecīgi apmeklēt virtuālās pasaules ar Xbox,” atzīmē OPI līdzdibinātāja un zīmola vēstniece Sūzija Veisa-Fišmane (Suzi Weiss-Fischmann). “Šajās pasaulēs ir iespējams viss, un kolekcijas krāsas atspoguļo bezgalīgas iespējas radīt ko jaunu. Neatkarīgi no tā, vai spēlējat videospēles kā radošu hobiju vai veidu, kā atpūsties un sazināties ar draugiem, nagu kopšana piedāvā tās pašas priekšrocības. No jaunām toņu tehnoloģijām līdz nagu dizainam, patērētāji var sagaidīt daudz aizraujošu pārsteigumu, ko sagaida šī partnerība!”

"Šopavasar sagaidiet daudz mirdzuma, kā arī krāsas, kas vienlaikus ir spilgtas un nomierinošas," piebilst OPI globālā krāsu kolekciju direktore Džila Bartoševiča (Jill Bartoshevich). “Toņi, piemēram, Sage Simulation, dziļi pigmentēta jūras putu zaļās krāsas versija, un izcilais tonis Achievement Unlocked, enerģētiskā krēmkrāsas ceriņu tonī, piedāvā valkātājiem aizbēgt krāsu pasaulē. Šajā kolekcijā ir iekļauti arī četri īpaši mirdzoši toņi — Quest for Quartz, Pixel Dust, Heart and Con-soul un You Had Me at Halo — ar atstarojošiem pikseļu putekļiem, lai radītu efektu, kas ir vienkārši valdzinošs.”

12 OPI x Xbox kolekcijas toņi ir pieejami 3 formulās – GelColor gēllaka, Infinite Shine hibīdlaka un Nail Lacquer parastā nagu laka.

Jauns.lv lasītājiem -20% atlaide Infinite Shine jaunās kolekcijas toņiem ar kodu: XBOX20

Būdams pasaules līderis profesionālajā nagu kopšanas nozarē, OPI ir apņēmies nodrošināt augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus gan saloniem, gan patērētājiem, kā arī koncentrēties uz drošību un inovācijām nozarē. Pazīstamas ar izcilu sastāvu, moderniem toņiem un ikoniskiem nosaukumiem OPI īpaši pigmentētās nagu lakas ir ārkārtīgi bagātīgas, noturīgas un neplaisā - piedāvājot pieejamu greznību savām pircējām. Ir pieejamas vairāk nekā 200 toņu OPI nagu lakas. OPI Infinite Shine ir trīs soļu nagu laku sistēma, kas piedāvā ilgstošu noturību līdz pat 11 dienām, mirdzošu spīdumu bez nagu žāvēšanas zem lampas, vienkāršu nagu lakas uzklāšanu un noņemšanu. Infinite Shine kolekcijā ietilpst vairāk nekā 150 toņu. Katra nagu laka ir ar OPI ekskluzīvo ProWide™ otiņu īpaši kvalitatīvai lakas uzklāšanai. Pašlaik OPI ir pieejams vairāk nekā 100 valstīs un mazumtirdzniecībā piedāvā pilnu profesionālo produktu sēriju, tostarp OPI GelColor (pieejama vairāk nekā 140 toņos, kas atbilst to ikoniskajiem OPI nagu laku līdziniekiem), nagu kopšanas produktus, produktus procedūru noslēgumam, losjonus, manikīra/pedikīra produktus, nagu vīles, instrumentus, gelus un akrilu. OPI garantē produkcijas kvalitāti, tikai pērkot produktus autorizētās skaistumkopšanas preču tirdzniecības vietās un prestižos veikalos.

Raksts tapis sadarbībā ar OPI.