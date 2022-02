Mēness dienu, svinamdienu, latvisko ticējumu un Saules rita kalendārs no 28.02. līdz 06.03.

Pirmdiena, 28. februāris

Vārdadienu svin Skaidrīte, Skaidra, Justs

Jauns mēness Ūdensvīra zvaigznājā, kulminācija 2. martā

Labvēlīgs laiks solārijam, barojošām, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Nelabvēlīgs laiks – pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 28. diena no pulksten 7:28 – APCERES DIENA. Viena no labvēlīgākajām dienām ar ļoti harmonisku enerģētiku. Iespējama garīga apskaidrība. Ļaujieties apcerei. Meditācija veicina atklāsmi, rada tieksmi uz gaišiem, cēliem darbiem. Uzturiet labu garastāvokli, ielūkojieties sevī, kontrolējiet emocijas. Praktiska diena – varat iegādāties vērtīgas lietas, pirkt nekustamo īpašumu, sākt mājas remontu. Diena labvēlīga riskantiem pasākumiem, jauniem iesākumiem.

Pašsajūta. Ievērot mērenību it visā. Visjutīgākās – acis.

Saule lec pulksten 7:25

Saule riet pulksten 17:47

Otrdiena, 1. marts

Meteņi jeb Vastlāvji - atvadas no ziemas

Seni pavasara gaidīšanas svētki pirms Lielā gavēņa un Pelnu dienas. Meteņos vēl pēdējo reizi iet ķekatās, brauc ciemos un lielās. Jo tālāk Meteņu dienā ciemojas, jo labāka raža gaidāma nākamajā vasarā. Tas ir laiks, kad kārtīgi izpriecāties un izēsties. Savulaik mūsu senčiem Meteņos galvenais ēdiens bija cūkas gaļa un grūsti mieži, kā arī pīrāgi. Mūsu brāļu tauta – lietuvieši – Meteņos joprojām cep pankūkas, raida prom ziemu, ievēro dažādas tradīcijas un svin šos svētkus tikpat plaši, cik mēs Jāņus.

Ziemas riepas var nomainīt

No 1. decembra līdz 1. martam automobilim un autobusam, kura pilna masa nepārsniedz 3.5 tonnas, jābūt aprīkotam ar ziemas riepām.

Vārdadienu svin Ivars, Ilgvars

Jauns mēness Ūdensvīra zvaigznājā, kulminācija 2. martā

Labvēlīgs laiks solārijam, barojošām, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Nelabvēlīgs laiks – pīlingam, sejas tīrīšanai, attīrošām sejas un ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 29. diena no pulksten 7:47 – TUMSĪBAS DIENA. Visbīstamākā Mēness diena. Kosmisko ilūziju laiks. Cilvēki kļūst gurdeni, enerģija izsīkst. Pareģojumi ir melīgi, nepatiesi. Grūti pretoties kārdinājumiem. Gavēņa, lūgšanu, grēku nožēlas laiks. Nesāciet, neplānojiet neko jaunu. Pārtrauciet virspusējus, ārišķīgus sakarus. Atbrīvojieties no uzmācīgiem, nekārtīgiem cilvēkiem, neķītrām domām, viltus draugiem. Šajā dienā ieteicams palikt mājās, aizdegt sveci. Izvairieties no tumšām telpām, duļķaina ūdens, netīrības un nekārtības apkārtējā vidē. Izvērtējiet mēneša laikā padarīto, izdariet secinājumus.

Pašsajūta. Veselības rezerves ierobežotas, īpaši vīriešiem. Attīriet organismu. Pirms gulētiešanas ieteicama duša. Jutīga taisnā un resnā zarna.

Čika laiks: 4:01-22:53

Saule lec pulksten 7:23

Saule riet pulksten 17:49

Trešdiena 2. marts

Pelnu trešdiena – Lielā gavēņa sākums

Septītā trešdiena pirms Lieldienām un lielā gavēņa pirmā diena. Kristiešiem Pelnu diena norāda grēku nožēlošanas un gavēņa laika sākumu. Pelnu dienas nosaukums atvasināts no senas baznīcas tradīcijas: toreiz grēku nožēlotājiem gavēņa laika sākumā uzvilka grēku nožēlošanas tērpus un apkaisīja tos ar pelniem. Pelni atgādina par cilvēka dzīves pagājību un simbolizē arī to, ka vecajam jāaiziet, lai tā vietā varētu rasties kaut kas jauns. Ar pelnu krustu uz pieres kristieši parādīja, ka viņi ir gatavi nožēlot grēkus un atgriezties. Agrāk visu gavēņa laiku drīkstēja būt tikai viena maltīte dienā un ievēroja ļoti stingru gavēni. Tagad iespējamas dažādas atturības formas, piemēram, atteikšanās no alkohola, saldumiem un cigaretēm, pārmērīgas ēšanas un preču pirkšanas, kā arī atteikšanās no televīzijas skatīšanās un pārvietošanās ar auto.

Pirmskara Latvijā Pelnu dienā skolās klājās jautri – bērni ņēma līdzi mazus maisiņus ar pelniem, kurus slepus mēģināja piekabināt skolasbiedru vai skolotāju drēbēm. Neviens par to neļaunojās – tā bija labestīgas jokošanās diena. Pelnu maisiņa piekabinātājam Lieldienās dāvināja krāsotu olu.

Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās atceres diena

Kopš 2021. gada Latvijā atzīmē Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās atceres dienu, kad 1945.gadā Viļakas (bijušā Abrenes) apriņķa Stompaku purva salās notika lielākā kauja Latvijas nacionālo partizānu kara vēsturē.

Vārdadienu svin Lavīze, Luīze, Laila

Jauns mēness Zivju zvaigznājā, kulminācija pulksten 19:35

Labvēlīgs laiks vaksācijai.

Nelabvēlīgs laiks pīlingam, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, manikīram un pedikīram.

Lunārā mēneša 30. diena no pulksten 07:59 – 19:35 MĪLESTĪBAS diena. Pēc 19:35 Lunārā mēneša 1. diena – PLĀNOŠANAS DIENA.

Līdz 19.35 – mīlestības, grēku nožēlas un piedošanas diena, gana harmoniska – atkarībā no tā, kā katrs pratis nodzīvot šo Mēness ciklu. Nopietni sagatavojieties jaunam ciklam – attīriet domas un jūtas, atbrīvojieties no visa ļaunā, nevajadzīgiem uzslāņojumiem. Atrodiet laiku pārdomām. Veltiet mīlestību, rūpes, uzmanību tuviem cilvēkiem. Centieties sagādāt prieku, pabeidziet sāktos darbus, atdodiet visus parādus – gan garīgos, gan materiālos. Rūpīgi, kārtīgi iztīriet māju, sakopiet vidi.

Pašsajūta. Cilvēka organisma rezerves uz viszemākās līknes. Izbrīvējiet laiku atpūtai, vairāk uzturieties svaigā gaisā. Upurēšanās, atteikšanās diena, notiek pāreja uz jaunu ciklu. Pēc 19:35 Lunārā mēneša 1. diena – PLĀNOŠANAS DIENA. Šajā dienā dzimušas idejas, sapņi un plāni ir ar lielu piepildīšanās potenciālu. Dienu veltiet tādām domām un plāniem, kas spēj apskaidrot garu un padarīt gaišāku dzīves ritmu. Pieskatiet domas un vēlmes – tās var piepildīties.

Nepārpūlieties! Dzīvības enerģija ir minimāla. Jo īpaši to izjūt vīrieši. Meditējiet, domas koncentrējiet uz gaismu. Pazemināta imunitāte. Jutīga galva, galvas smadzenes, seja, acis. Nelietojiet alkoholu un asus ēdienus!

Jaunmēness 24 stundu lielā atslodze no 2. marta pulksten 7:35 līdz 3. marta pulksten 7:35

Saule lec pulksten 7:20

Saule riet pulksten 17:51

Ceturtdiena, 3. marts

Starptautiskā dzirdes diena

Vārdadienu svin Marts, Tālis, Tālavs

Jauns mēness Zivju zvaigznājā, kulminācija 2. martā.

Labvēlīgs laiks vaksācijai.

Nelabvēlīgs laiks pīlingam, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, manikīram un pedikīram.

Lunārā mēneša 2. diena no pulksten 8:08 – PĀRBAUŽU DIENA. Laba diena pētījumiem, informācijas iegūšanai. Jaunus darbus nesāciet, pārdomājiet plānus un krājiet spēkus. Īpaša pārbaužu diena – varat pārbaudīt draugus, produktus. Kas izraisa nepatiku, tiem labāk neuzticieties. Varat lūgt žēlastību un piedošanu. Dāsnums sniegs augļus nākotnē. Nepiesavinieties otra īpašumu. Intuīcija nepievils. Neiesaistieties konfliktos, atturieties vētraini paust emocijas.

Pašsajūta. Nepārēdieties, neesiet skopi, alkatīgi. Varat sākt vingrošanas nodarbības.

Jaunmēness 24 stundu lielā atslodze no 2. marta pulksten 7:35 līdz 3. marta pulksten 7:35

Čika laiks: 23:45-24:00

Saule lec pulksten 7:18

Saule riet pulksten 17:54

Piektdiena, 4. marts

4. martā sākas XIII ziemas Paralimpiskās spēles Pekinā, kuras norisināsies līdz 13. martam.

Vārdadienu svin Alise, Auce, Enija

Jauns mēness Auna zvaigznājā, kulminācija 2. martā

Nelabvēlīgs laiks vaksācijai, pīlingam, solārijam, ausu caurduršanai, sejas tīrīšanai, attīrošām, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 3. diena no pulksten 8:15 – AKTĪVAS CĪŅAS DIENA. Laiks rīkoties. Cilvēki ar vāju enerģētiku kļūst pasīvi, aizdomīgi, iegrimst stagnācijā. Nesāciet ko principiāli jaunu. Dienas enerģija laba tiem, kas aizstāv cildenus mērķus.

Pašsajūta. Labvēlīga diena lielai fiziskai slodzei, lai uzkrātā enerģija “nesarūgtu” pašos. Jutīgs kakls, pakausis, skausts, dzirdes orgāni, nervi.

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 0:00-2:52

Saule lec pulksten 7:15

Saule riet pulksten 17:56

Sestdiena, 5. marts

Vārdadienu svin Austra, Aurora

Augošs mēness Auna zvaigznājā

Labvēlīgs laiks uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai.

Nelabvēlīgs laiks mitrinošām attīrošām sejas un ķermeņa maskām, procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, vaksācijai, solārijam.

Lunārā mēneša 4. diena no pulksten 8:22 – PĀRDOMU DIENA. Pavadiet dienu vientulībā, izvairieties no būtisku lēmumu pieņemšanas. Katrs saņem pēc nopelniem. Esiet labi pret tuviem cilvēkiem. Labāk desmit reizes padomājiet, pirms izlemjat. Varat atrast pazudušas lietas, sastapt sen neredzētus, bet kādreiz tuvus cilvēkus.

Pašsajūta. Enerģētiski smaga diena, labāk to veltiet atpūtai. Pastaigājieties mežā. Nelietojiet alkoholu. Jutīga rīkle, kakls.

Saule lec pulksten 7:12

Saule riet pulksten 17:58

Svētdiena, 6. marts

Vārdadienu svin Vents, Centis, Gotfrīds

Augošs mēness Vērša zvaigznājā

Labvēlīgs laiks manikīram, pedikīram, uzacu, skropstu krāsošanai, pieaudzēšanai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks attīrošām sejas un ķermeņa maskām, procedūrām, pīlingam, sejas tīrīšanai, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam un vaksācijai.

Lunārā mēneša 5. diena no pulksten 8:29 – RADOŠAS AKTIVITĀTES DIENA. Viss izdosies, ja būsiet radoši aktīvs un tieksieties sasniegt mērķi. Padodas zināšanu apguve. Aktīvi izrādiet emocijas un jūtas – tam ir piemērots brīdis. Ja vajag, der paraudāt un ļaut asarām aizskalot rūgtumu. Konsekventi ievērojiet savus principus. Esiet gatavi aizsargāt, aizstāvēt, palīdzēt. Nesāciet ilglaicīgus darbus. Noziedznieki saņems pelnīto sodu. Pazaudētais neatradīsies, tas attiecas arī uz attiecībām.

Pašsajūta. Uzturieties svaigā gaisā. Vienīgā Mēness diena, kad uzņemto barību ķermenis izmanto gandrīz bez atlikuma. Ieteicami piena produkti.

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 6:02-10:00

Saule lec pulksten 7:10

Saule riet pulksten 18:00