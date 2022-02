Mēness dienu, svinamdienu, latvisko ticējumu un Saules rita kalendārs no 21.02. līdz 27.02.

Pirmdiena, 21. februāris

21. februāris - Starptautiskā dzimtās valodas diena

1999. gada novembrī UNESCO izveidota dzimtās valodas piemiņas diena, kuru katru gadu atzīmē 21. februārī. Tas izveidošanas mērķis ir veicināt valodu un kultūru daudzveidību un daudzvalodību, jo aptuveni puse no valodām ir apdraudētas, un vairums no tām stāv uz izmiršanas sliekšņa.

Pēc 2009. gada UNESCO ziņojuma, visvairāk valodu (196 valodas) ir apdraudētas Indijā, otrajā vietā atstājot Amerikas Savienotās Valstis (192 valodas), bet trešajā vietā — Brazīlija (190 valodas).

Vārdadienu svin Eleonora, Ariadne

Dilstošs mēness Skorpiona zvaigznājā

Labvēlīgs laiks pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks pīlingam, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 21. diena visu dienu – DRAUDZĪBAS DIENA. Enerģētika modina aktivitāti, sniedz drosmi. Ļoti labvēlīga diena, lai iekārtotos jaunā darbā. Tas nodrošinās veiksmīgu karjeru un izaugsmi. Diena, kas jāvelta draudzībai, savstarpējai atklātībai, apvienībai. Laba diena masu pasākumiem, pirkšanai, pārdošanai, īpaši, ja darījumi saistīti ar risku. Ja kaut ko pazaudē, tas drīz atradīsies. Esiet godīgi un taisnīgi pat sīkumos.

Pašsajūta. Ievērojiet ķermeņa tīrību. Izvēlieties fiziskas aktivitātes brīvā dabā. Īpaši ieteicamas auksta ūdens procedūras. Jutīgs jostas un krustu apvidus. Nepārslogojiet aknas.

Pirtij labvēlīga diena

Čika laiks: 7:02-11:19

Saule lec pulksten 7:43

Saule riet pulksten 17:31

Otrdiena, 22. februāris

Vārdadienu svin Rigonda, Adrians, Ārija, Adriāna, Adrija

Dilstošs mēness Skorpiona zvaigznājā

Labvēlīgs laiks pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks pīlingam, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 22. diena no pulksten 0:05 – IZGLĪTĪBAS DIENA. Laiks, lai uzkrātu zināšanas, apgūtu amatu, pētītu savas dzimtas saknes, veidotu ciltskoku, padomātu par priekšgājējiem. Dalieties ar savu pieredzi un zināšanām. Esiet dāsni visās jomās. Ieteicama meditācija. Nerisiniet praktiskus jautājumus, nesāciet neko jaunu.

Pašsajūta. Neceliet smagumus, izvairieties no asām un straujām kustībām. Jutīga mugurkaula lejasdaļa, krusti, gūžas. Vēlams sātīgi paēst.

Saule lec pulksten 7:41

Saule riet pulksten 17:33

Trešdiena 23. februāris

Vārdadienu svin Haralds, Almants

Dilstošs mēness Skorpiona zvaigznājā

Labvēlīgs laiks pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, attīrošām ķermeņa maskām un procedūrām, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai, solārijam.

Nelabvēlīgs laiks pīlingam, sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 23. diena no pulksten 1:39 – ZIEDOŠANĀS DIENA. Enerģētika ir smaga, tumša un ļoti spēcīga. Var provocēt cilvēkus uz agresiju. Periods, kas saistīts ar varmācību, vecā sagraušanu, izpostīšanu un jaunā veidošanu, reformām. Izvairieties no atriebības. Diena pieprasa piedošanu, ziedošanos un nožēlu. Neieslīgstiet naidā, dusmās, mazkustīgā dzīvesveidā. Tīriet māju, dedziniet sveces.

Pašsajūta. Spontāni pieaug seksuālā enerģija, var būt bīstama veselībai. Jutīgi dzimumorgāni, mugurkauls. Vingrojiet!

Čika laiks: 11:24-15:29

Saule lec pulksten 7:38

Saule riet pulksten 17:36

Ceturtdiena, 24. februāris

24. februāris - Matīsa diena

Igaunijas Neatkarības diena

Igaunijas tauta sīvās cīņās no 1917. līdz 1920. gadam izcīnīja savu neatkarību no Krievijas impērijas. Šajā laikā par nozīmīgāko dienu tiek uzskatīta 1918. gada 24. februāris, kad deviņus mēnešus pirms Latvijas Republikas proklamēšanas dienas Toompea pilī, Tallinnā Igaunija pasludināja savu valstisko neatkarību un, kas līdz šim brīdim tiek atzīmēta kā valsts neatkarības svētki.

Seni ticējumi par apustuļa Matīsa dienu:

Matīsa diena ir kukaiņu diena, tāpēc nedrīkst no meža mājās nest žagarus, lai čūskas nenāk pagalmā.

Matīss laužot ledu pušu, bet kad ledus neesot, tad viņš to radot saldējot jaunu.

Jo aukstāka Matīsa diena, jo siltāka Ģertrūde (17. marts).

Ko tanī dienā strādā, to kukaiņi saēd; un kur kāds tanī dienā ko mājās ieved un noliek, tanī vietā vasarā mūžam čūskas guļot; un ja kāds tanī vakarā uguni istabā ienes, tad pa vasaru brīnum niknas mušas esot. Bet ja to dienu labi ceptu cūkas gaļu ēdot, tad tanī vasarā nevienu čūsku neredzot.

Matīsa dienā pavasara sējai paredzēto sēklu izliek salā, jo saldēta tā dod labāku ražu.

Vārdadienu svin Diāna, Dina, Dins

Dilstošs mēness Strēlnieka zvaigznājā, pēdējais ceturksnis, kulminācija pulksten 0:32

Labvēlīgs laiks attīrošām, barojošām, ķermeņa maskām un procedūrām, vakuummasāžai, SPA procedūrām, pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, pīlingam, sejas tīrīšanai, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 24. diena no pulksten 3:15 – AUGLĪBAS DIENA. Mostas dabas spēki, grūst vecais, top jaunais, ļaujot piedzīvot atklāsmes. Pamatu likšana jebkuram projektam sola veiksmi. Labs laiks bērna ieņemšanai. Neļaujieties vieglprātīgiem sakariem.

Pašsajūta. Dienu veltiet veselības nostiprināšanai, jo enerģijas rezerves izsīkst. Vārga nervu sistēma un asinsrite. Jutīgi dzimumorgāni. Uzmaniet kājas un acis.

Dilstoša mēness 12 stundu mazā atslodze no 24.februāra pulksten 18:32 līdz 25.februāra pulksten 6:32

Pirtij labvēlīga diena

Saule lec pulksten 7:36

Saule riet pulksten 17:38

Piektdiena, 25. februāris

25. februāris - Starptautiskā Kohleāro implantu diena

1957. gadā pirmo reizi tika veikta dzirdes nerva elektriskā stimulācija.

Vārdadienu svin Alma, Annemarija

Dilstošs mēness Strēlnieka zvaigznājā

Labvēlīgs laiks attīrošām, barojošām, ķermeņa maskām un procedūrām, vakuummasāžai, SPA procedūrām, pedikīram, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, pīlingam, sejas tīrīšanai, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 25. diena no pulksten 4:47 – PĀRDOMU DIENA. Ļaujieties pārdomām, nesteidzīgām pastaigām vienatnē. Ieklausieties savā iekšējā balsī, izvērtējiet citu padomus. Izvairieties no steigas, spriedzes, konfliktiem, pārsteigumiem, arī no smagumu celšanas. Veiksmīga diena braucieniem, tirdzniecībai, tieslietām.

Pašsajūta. Attīriet no sārņiem garu un organismu. Ieteicama ārstnieciskā badošanās, masāža. Vēlami vingrojumi, kas palīdz atbrīvoties no emocionālā sasprindzinājuma. Jutīgi dzirdes orgāni.

Dilstoša mēness 12 stundu mazā atslodze no 24.februāra pulksten 18:32 līdz 25.februāra pulksten 6:32

Čika laiks: 5:24-18:27

Saule lec pulksten 7:33

Saule riet pulksten 17:40

Sestdiena, 26. februāris

Vārdadienu svin Aurēlija, Mētra, Evelīna

Dilstošs mēness Mežāža zvaigznājā

Labvēlīgs laiks vaksācijai, manikīram, pedikīram, attīrošām sejas un ķermeņa maskām, procedūrām, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, pīlingam un sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 26. diena no pulksten 6:04 – ATPŪTAS DIENA. Atturieties no aktivitātēm, neauglīgiem ķīviņiem un sarunām. Atpūtieties. Tiecieties tikai ar pašiem uzticamākajiem. Izvērtējot dzīvi, citu trūkumus, atšķiriet īstenību no šķietamības. Pastiprināta iespēja tikt apzagtam. Taupiet naudu. Nesāciet neko jaunu, radīsies tikai zaudējumi un kaitējumi.

Pašsajūta. Ieteicama badošanās, nomierinoša masāža. Atturieties no alkohola. Jutīgi krusti un āda.

Saule lec pulksten 7:31

Saule riet pulksten 17:42

Svētdiena, 27. februāris

Vārdadienu svin Līva, Andra, Līvija

Dilstošs mēness Mežāža zvaigznājā

Labvēlīgs laiks vaksācijai, manikīram, pedikīram, attīrošām sejas un ķermeņa maskām, procedūrām, ausu caurduršanai, nabas pīrsingam, vaksācijai, pretcelulīta un striju profilakses pasākumiem, ietīšanai, masāžai.

Nelabvēlīgs laiks solārijam, pīlingam un sejas tīrīšanai, mitrinošām, atjaunojošām ķermeņa maskām un procedūrām.

Lunārā mēneša 27. diena no pulksten 6:57 – MEDITĀCIJU DIENA. Šī diena var sniegt intuitīvas atklāsmes. Ieteicams meditēt, uzklausīt vecākus cilvēkus un atdot parādus.

Pašsajūta. Labvēlīga diena jebkurai darbībai, sevi pilnveidojot. Nelietojiet alkoholu. Nepārslogojiet kājas. Attīriet organismu, apmeklējiet baseinu.

Čika laiks: 16:49-20:36

Saule lec pulksten 7:28

Saule riet pulksten 17:45