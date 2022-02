Vai sievietēm modē ir noskūti mati? Stilisti stāsta visu, kas jums par to jāzina

Padomā par visu laiku, ko pavadi, rūpējoties par saviem matiem, tos mazgājot, žāvējot un veidojot katru dienu. Matu šampūns, kondicionieris, putas, labs fēns, matu taisnotājs, eļļa sausiem matu galiem, matu gumijas un friziera apmeklējums… Tas viss prasa ne vien tavu laiku, bet arī līdzekļus.

Tagad iedomājies, cik daudz laika (un arī ūdens) tiktu ietaupīts, ja tavi mati būti vien pāris milimetru gari, mudina domāt huffpost.com. No savas galvas rotas atvadījusies ir Demija Lovato, Kikī Palmere, Megana Foksa, Natālija Portmane, Šarlīze Terona, Anna Hetaveja un Britnija Spīrsa. Pēc tam daudzi viņu fani rīkojās līdzīgi.

Foto: Pixabay

Daudzām sievietēm viņu sarakstā pie „lietām, kas jāizdara līdz nāvei” atradīsiet punktu, kur viņas vēlas nogriezt matus pavisam īsus. Stilists Rods Ankers atklājis, ka ļoti daudz sievietes kādā dzīves posmā apsver šādu iespēju. „Pašreizējā pasaule mums dažādos veidos ļauj šādi rīkoties,” viņš domā. Ankers norāda, ka attālinātais darbs un mācības ir viens no tiem. „Tagad ir gluži vienalga, kā tu izskaties, ja mulsina plikā galva, uz sapulcēm, kur jāieslēdz kamera, uzliec parūku vai cepuri,” viņš stāsta.

Tāpat pasaules notikumu ir mudinājuši sievietes domāt par savu ērtumu, ne sociālajām lomām. „Sievietes zina, ka gari mati ir skaisti, bet viņas zina arī to, ka var būt skaistas ar īsu galvas rotu,” viņš saka. Tāpat viņš norāda, ka šis ir laiks, kad vairums cilvēku dara lietas, par kurām viņu iepriekšējie nebūtu sapņojuši. „Pēdējo divu gadu laikā esam pieredzējuši, ka daži no mūsu konservatīvākajiem klientiem ir nogriezuši matus pavisam,” viņš stāsta.

Foto: Shutterstock

Ikvienam tas ir jāizmēģina neatkarīgi no tā, kāda ir tava galvas forma, krāsa vai sejas vaibsti,” stāsta stilists Dominiks Pucciarello. “Jebkurš dzīvesveids un jebkurš vecums ir piemērots šim stilam. Ja tu nebaidies no pārmaiņām, tad šī rīcība ir sinonīms sevis atbrīvošanai." Ar to viņš skaidro, ka šādi var tik vaļā ne tikai no sabiedrībā pastāvošajiem stereotipiem (sievietes ir skaistas tikai ar gariem matiem, mati ir sievietes galvenā rota u.c.), bet arī tikt vaļā no pašiem matiem. „Ja tev ir pārbalināti, ķīmiski cietuši mati, ko gribi izveseļot, visvieglāk ir to izdarīt, nogriežot tos nost,” viņš saka. "Tas var būt ļoti atbrīvojošs un lielisks veids, kā "sākt no jauna",” piebilst stilists.

Foto: Pixabay

Vai tevi arī māc šaubas, ka tev ir dīvainas formas galva? Droši vien, ka tā nav, un galu galā, kam tas rūp? Pat tiem, kuri ir vairāk nekā gatavi stilistu aprakstītajai atbrīvošanai, var būt zināmas bažas par to, kā viņi ar jauno matu griezumi izskatīsies. Izrādās, ka daudzi ir skeptiski noskaņoti par to, ka šāds matu garums viņiem nepiestāvēs. „Visbiežāk cilvēkus māc bažas, ka viņiem ir dīvaina galvas forma, bet lielākajai daļai cilvēku tā ir ļoti līdzīga," sacīja Ankers. Aksesuāri var palīdzēt iegūt vēlamo izskatu neatkarīgi no jūsu sejas formas. "Piemēram, kāds ar apaļu seju var izvēlēties kvadrātveida brilles un garākus auskarus, lai mainītu kopējo izskatu," sacīja stilists. Tomēr galu galā tas viss ir atkarīgs no cilvēka. "Galu galā es uzskatu, ka katra galvas forma ir skaista," viņš uzskata.

Brūss Villiss un Demija Mūra 1996. gadā. (Foto: Dave Lewis/Shutterstock/ Vida Press)

"Cilvēka mati aug apmēram 1-2 cm mēnesī," sacīja stiliste Eimija Ābramīte, "tāpēc jums tie būs jāapgriež reizi divās līdz četrās nedēļās." Viņa iesaka laiku, kad mati ataug, izmantot eksperimentiem, variējot ar griezumiem un krāsām. „Ja kaut kas nepatiks, atgriezieties sākuma stāvoklī. Turklāt tie ir tikai mati — un tie ataug,” viņa mierina. Ko darīt ar visu to papildu laiku, ko tērējāt saviem matiem? "Tā kā jums nav tik daudz jāuztraucas par matu veidošanu, varat pielikt vairāk pūļu grima veidošanai, ja vēlaties," saka stilists. “Sievišķīga seja ir sievišķīga seja ar matiem vai bez tiem. Es atceros, ka bērnībā vienīgais grims, ko mana mamma valkāja, bija lūpu krāsa. Tas vienmēr ir mainījis veidu, kā sieviete izskatās,” piebilda Ankers.

