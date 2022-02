Pasauli satricina "Netflix" dokumentālā filma "The Tinder Swindler". Ko atklāj mīlas afērā ievilkto sieviešu liecības?

Uzmanību! Zemāk lasāmā informācija atklāj sīkākas detaļas par filmu "The Tindler Swindler", tās sižetu un varoņiem.

Divas stundas garā dokumentālā filma “The Tinder Swindler” atklāj trīs šokējošus stāstus par trim sievietēm, kuras kļuvušas par krāpnieka upurēm: Sesīliju Fjellhoju (Cecilie Fjellhøy), Pernillu Šeholmu (Pernilla Sjöholm) un Eilīnu Šarloti (Ayleen Charlotte).



Sievietes iekļuva lamatās, ko meistarīgi bija izlicis afērists, kurš sevi dēvēja par Saimonu Ļevjevu (Simon Leviev). Viņš uzdevās par Izraēlas briljantu oligarha Ļeva Ļevjeva dēlu, kurš darbojas bīstamajā briljantu biznesā. Saimons iepazinās ar sievietēm, izmantojot populāro iepazīšanās lietotni "Tinder", un no saviem upuriem izvilināja kopumā ap 10 miljoniem ASV dolāru, raksta "People".

Eilīna Šarlote. Kadrs no dokumentālās filmas "The Tindler Swindler". (Foto: Netflix/courtesy Everett Collection/ Vida Press)

Saskaņā ar "Netflix" dokumentālajā filmā vēstīto, Ļevjevs savaldzināja sievietes, stāstot par savu grezno dzīvesveidu, ko garantē darbs briljantu industrijā. Nodibinājis attiecības no attāluma, viņš no sievietēm izkrāpa tūkstošiem dolāru, kas it kā bija nepieciešami, lai izvairītos no ar biznesu saistītajām briesmām. Kā stāsta dokumentālās filmas varones, Saimons pats visu laiku "ceļojis darba darīšanās" un grezni dzīvojis uz savu iepriekšējo upuru rēķina.

Pernilla Šeholma. Kadrs no dokumentālās filmas "The Tindler Swindler". (Foto: Netflix/courtesy Everett Collection/ Vida Press)

“Šajā aspektā viņš ir ļoti gudrs. Viņš neprasa naudu, viņš runā par drošību, izvairīšanos lietot savu uzvārdu. Es saprotu, ka tas ir viens un tas pats,” filmā atzīst par krāpnieka upuri kļuvusī Sesīlija Fjellhoja. Sieviete tāpat arī atklāja, ka Ļevjevs apgalvojis: viņš nevarot izmantot savas bankas kartes, jo tiks izsekots, tāpēc lūdzis, vai var lietot savas mīļotās sievietes bankas karti.

Sesīlija Fjellhoja. Kadrs no dokumentālās filmas "The Tindler Swindler". (Foto: Netflix/courtesy Everett Collection/ Vida Press)

Kas ir Saimons Ļevjevs?

Izraēlā dzimušais vīrietis, kura īstais vārds ir Šimons Hajuts (Shimon Hayut), 2011. gadā aizbēga no savas valsts, lai izvairītos no soda par jaunībā veiktiem krāpnieciskiem darījumiem. Kā vēsta "The Times of Israel", viņš uzturējās Somijā, kur 2015. gadā tika notiesāts uz diviem gadiem cietumā par trīs sieviešu krāpšanu.

2017. gadā viņš atgriezās Izraēlā, taču, pirms likumsargi viņu paspēja notvert, otrreiz aizbēga uz Eiropu, oficiāli mainot vārdu uz Saimonu Ļevjevu. Pamatojoties uz izdomātu identitāti, Ļevjevs uzdevās par uzņēmumā "LLD Diamonds" strādājošu bagātu mantinieku, apgalvojot, ka ir dēls Ļevam Levjevam - magnātam, ko Izraēlā dēvē par "briljantu karali".

Kadrs no dokumentālās filmas "The Tindler Swindler". (Foto: Netflix/courtesy Everett Collection/ Vida Press)

Lai gan "LLD Diamonds" ir reāls uzņēmums un Ļevs Ļevjevs ir reāla persona, Saimonam Ļevjevam nav nekāda sakara ar briljantu magnātu ģimeni. Kā vēsta "The Times of Israel", uzņēmējs Ļevjevs ir vērsies policijā, jo Hajuts maldīgi uzdevies par viņa dēlu.

Kopš 2015. gada divus gadus Somijas cietumā pavadījušais Ļevjevs kā noziedznieks ir bijis meklēšanā daudzās valstīs, tostarp Izraēlā, Zviedrijā, Anglijā, Vācijā, Dānijā un Norvēģijā. 2019. gadā viņš tika aizturēts Grieķijā par viltota personu apliecinoša dokumenta izmantošanu un deportēts uz Izraēlu.

Kadrs no filmas "The Tindler Swindler". (Foto: Netflix/courtesy Everett Collection/ Vida Press)

Sola izklāstīt "savu notikumu versiju"

Tiesa, vīrietis noliedz jebkādas pret viņu vērstās apsūdzības un Izraēlas televīzijas kanālam "Channel 12 News" sacīja: "Es nekad neesmu stādījies priekšā kā kāda dēls, cilvēkiem vienkārši ir pārāk bagātīga iztēle." Tomēr 2019. gada decembrī Ļevjevam tika piespriests 15 mēnešu cietumsods par krāpšanu, zādzību un dokumentu viltošanu. Pēc pieciem mēnešiem viņš tika atbrīvots par "labu uzvedību", raksta "People".

No ieslodzījuma atbrīvotais Ļevjevs joprojām ir ļoti aktīvs sociālajos tīklos. Viņa ieraksti liecina, ka viņš ne tikai dzīvo greznībā un pārticībā, izmanto privātas lidmašīnas, nēsā dizaineru drēbes un brauc ar dārgām automašīnām, bet viņam ir arī interneta vietne (šobrīd neaktīva), kas no klientiem iekasē vairāk nekā 300 ASV dolāru par biznesa konsultācijām, izpētījis "People".

Kadrs no dokumentālās filmas "The Tindler Swindler". (Foto: Netflix/courtesy Everett Collection/ Vida Press)

Lai gan visas trīs sievietes, kuru stāsti tiek izklāstīti "Netflix" dokumentālajā filmā, joprojām maksā parādus, saskaņā ar filmā vēstīto, Ļevjevam nav izvirzītas apsūdzības krāpšanā. Kopumā tiek lēsts, ka viņš ir izblēdījis vairāk nekā 10 miljonus ASV dolāru no cilvēkiem visā pasaulē.

Kā vēsta "People", Ļevjevs atteicās parādīties "Netflix" dokumentālajā filmā, lai gan bija uzaicināts. Tiesa, pēc "The Tinder Swindler" parādīšanās Ļevjevs savā profilā paziņoja, ka izklāstīs "savu notikumu versiju", raksta "Variety".

"Netflix" stāsts, kas izpelnījies visas pasaules uzmanību, nav atstājis vienaldzīgu arī "Tinder" komandu. Lietotnes pārstāvji paziņojuši, ka Ļevjeva profils nesen izdzēsts no "Tinder".

"Esam veikuši iekšēju izmeklēšanu un varam apstiprināt, ka Saimons Ļevjevs vairs neizmanto "Tinder" ne ar vienu zināmu segvārdu," komentēts "Tinder" paziņojumā, kas nosūtīts izdevumam "Variety".

Saistītās ziņas Kā uzlabot savas izredzes iepazīties internetā (un netērēt laiku) "Tinderī" iepazītais vīrietis izrādās krāpnieks, kurš izmanto lētticīgas sievietes un prasa viņām naudu "Kāpēc meklējat princi?" Viktoram Ščerbatiham skarbas pārdomas par sieviešu uzvedību tinderī