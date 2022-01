Kā saglabāt sejas ādas jaunību 20, 40 un 60+ gadu vecumā

Sejas aizklāšana, lai to pasargātu no saules, vēja un citiem ādai kaitīgiem rosinātājiem, nebūs atrisinājums, bet ādas mitrināšana un SPF filtru saturošu produktu lietošana jau būs solis pareizā virzienā.

“Franču modes dizainere un Chanel zīmola dibinātāja Gabriela Bonī "Koko" Šanele 20. gadsimtā iedvesmoja sievietes visā pasaulē ne vien ar savu radīto apģērbu līniju, bet arī ar saviem uzskatiem, kā sievietei būtu jāuzvedas un jāizskatās. Viens no Koko Šaneles izteicieniem perfekti iezīmē to, ar kādu apziņu sievietēm būtu jādzīvo, rūpējoties par savas sejas ādas skaistumu un veselību arī mūsdienās: "Daba jums piešķīrusi sejas ādu tādu, kāda tā ir divdesmit gadu vecumā. Dzīve veido seju, kāda tev ir trīsdesmit gados. Bet piecdesmit gados tu iegūsi tādu seju, kādu esi pelnījusi.” Ādas novecošanās ir dabisks process, to nav iespējams apturēt un par to nevajadzētu kautrēties, bet savlaicīgas rūpes un ilgtermiņa ieguldījumi var saglabāt ādas jauneklīgo izskatu ilgāk. Brīdī, kad parādās pirmās novecošanās pazīmes, var jau būt par vēlu, lai ar kosmētikas līdzekļiem atgrieztu ādas skaistumu iepriekšējā stadijā, tāpēc par sejas kopšanu ir jādomā tad, kad krunciņas vēl nav parādījušās,” stāsta Ieva Strautkalne.

Mainoties dzīves ritmam, mainās arī mūsu organisms, līdz ar to arī ādas stāvoklis. To ietekmē virkne dažādu faktoru: stress, neizgulētas naktis, nepietiekami sabalansēts uzturs un vitamīnu trūkums, neregulāras un nepietiekamas fiziskās aktivitātes, pozas, kādās guļam naktī, saules starojums, kā arī kaitīgie ieradumi (smēķēšana, pārmērīga kofeīna un alkohola lietošana u.c. vielas, kas veicina organisma dehidratāciju). Pamata rūpes par sejas ādu un dekoltē zonu paliek nemainīgas, bet, gadiem ejot, dažādās vecuma grupās ādas kopšanas rituālā ir nepieciešami papildinājumi, lai tā būtu starojoša katrā no šiem dzīves posmiem:

20 gados norit fizioloģiskā novecošanās – ādas novecošanās pazīmes vēl nav redzamas, āda ir tvirta un elastīga. Galvenais mērķis ir saglabāt ādas mirdzumu un rūpēties, lai tā ir labi mitrināta. Lai paildzinātu ādas jaunību, šajā posmā svarīga ir rūpīga ādas attīrīšana, mitrināšana un SPF filtra lietošana. Attīrīšanu var veikt ar speciāliem mazgājošajiem gēliem, putām, var lietot arī pieniņu. Ieteicams uzturā lietot vairāk ūdeni, augļu un dārzeņu. Ja nav specifiskas ādas problēmas, pietiks ar mitrinošu līdzekļu lietošanu, lai saglabātu mitrumu un mirdzumu ādā. Vēlams pievērst uzmanību tam, lai produkta sastāvā ir mitrinošās komponentes: glicerīns, pantenols, E vitamīns, jojobas eļļa, šī sviests vai uz produkta veikta atzīme Hydra. Nevajadzētu lietot produktus, kas ir ar liftinga efektu, proti, kuru sastāvā ir peptīdi. Nav nepieciešams dot ādai to, kas viņai šajā vecumā nav vajadzīgs. Āda ir orgāns, kas pats strādā.



– ādas novecošanās pazīmes vēl nav redzamas, āda ir tvirta un elastīga. Galvenais mērķis ir saglabāt ādas mirdzumu un rūpēties, lai tā ir labi mitrināta. Lai paildzinātu ādas jaunību, šajā posmā svarīga ir rūpīga ādas attīrīšana, mitrināšana un SPF filtra lietošana. Attīrīšanu var veikt ar speciāliem mazgājošajiem gēliem, putām, var lietot arī pieniņu. Ieteicams uzturā lietot vairāk ūdeni, augļu un dārzeņu. Ja nav specifiskas ādas problēmas, pietiks ar mitrinošu līdzekļu lietošanu, lai saglabātu mitrumu un mirdzumu ādā. Vēlams pievērst uzmanību tam, lai produkta sastāvā ir mitrinošās komponentes: glicerīns, pantenols, E vitamīns, jojobas eļļa, šī sviests vai uz produkta veikta atzīme Hydra. Nevajadzētu lietot produktus, kas ir ar liftinga efektu, proti, kuru sastāvā ir peptīdi. Nav nepieciešams dot ādai to, kas viņai šajā vecumā nav vajadzīgs. Āda ir orgāns, kas pats strādā. 30 gados sāk parādīties pirmās novecošanās pazīmes un var būt ne tik mirdzoša āda. Šūnu un kolagēna atjaunošanās notiek lēnāk, āda paliek sausāka un pelēkāka. Papildus iepriekš minētajiem sejas ādas kopšanas soļiem var sākt lietot krēmus un serumus, kas paredzēti pirmajām novecošanās pazīmēm. Šajos produktos iekļautais spirulīns, C un E vitamīns, hialuronskābe, prebiotikas vai escīns nodrošinās veselīgu mirdzumu ādai.



un var būt ne tik mirdzoša āda. Šūnu un kolagēna atjaunošanās notiek lēnāk, āda paliek sausāka un pelēkāka. Papildus iepriekš minētajiem sejas ādas kopšanas soļiem var sākt lietot krēmus un serumus, kas paredzēti pirmajām novecošanās pazīmēm. Šajos produktos iekļautais spirulīns, C un E vitamīns, hialuronskābe, prebiotikas vai escīns nodrošinās veselīgu mirdzumu ādai. 40 + gados jau jādomā par krunkām un ādas nostiprināšanu. Āda zaudē elastību un tvirtumu, grumbas paliek dziļākas. Ādas mirdzumam, elastības stimulam un kolagēna sintēzei palīdzēs produkti, kuru sastāvā iekļautas šādas vielas: elastīns, C un E vitamīns, antioksidanti, kolagēns, hialuronskābe, peptīdi, gaismu atstarojoši elementi.



un ādas nostiprināšanu. Āda zaudē elastību un tvirtumu, grumbas paliek dziļākas. Ādas mirdzumam, elastības stimulam un kolagēna sintēzei palīdzēs produkti, kuru sastāvā iekļautas šādas vielas: elastīns, C un E vitamīns, antioksidanti, kolagēns, hialuronskābe, peptīdi, gaismu atstarojoši elementi. 45-55 gados iestājas menopauze, kas pilnībā var izmainīt sievietes dabiskos procesus, tādējādi ādu mitrinošie līdzekļi, kas iepriekš labi iedarbojās, var vairs nedot to pašu efektu, jo organismā ir notikušas pārmaiņas. Ieteicams sākt lietot produktus ar liftinga efektu un hialuronskābi, kas mitrinās ādu un aizpildīs grumbiņas. 50 + gados kamēliju eļļa, Omegas 3 6 9, peptīdi vai Āzijas centīlijs atjaunos un reģenerēs epidermas aizsargbarjeru un nodrošinās barojošās funkcijas ādai.



kas pilnībā var izmainīt sievietes dabiskos procesus, tādējādi ādu mitrinošie līdzekļi, kas iepriekš labi iedarbojās, var vairs nedot to pašu efektu, jo organismā ir notikušas pārmaiņas. Ieteicams sākt lietot produktus ar liftinga efektu un hialuronskābi, kas mitrinās ādu un aizpildīs grumbiņas. 50 + gados kamēliju eļļa, Omegas 3 6 9, peptīdi vai Āzijas centīlijs atjaunos un reģenerēs epidermas aizsargbarjeru un nodrošinās barojošās funkcijas ādai. 60 + gados āda paliek arvien plānāka un sausāka, tāpēc svarīgi ir nodrošināt ādas komfortu, ieviešot ikdienas rutīnā barojošos kompleksus. Var turpināt lietot krēmus, kas paredzēti vecuma grupai no 45 līdz 50 gadiem vai izvēlēties biezākus un barojošākus produktus.

Ādas kopšanas ABC jeb pamati ceļā uz mirdzošu sejas ādu:

Āda jāattīra no rītiem un vakaros , lai atvērtu poras un produkti spētu iekļūt ādas dziļākajos slāņos. Attīrīšanu var veikt ar speciāliem mazgājošajiem gēliem, putām vai pieniņu.



, lai atvērtu poras un produkti spētu iekļūt ādas dziļākajos slāņos. Attīrīšanu var veikt ar speciāliem mazgājošajiem gēliem, putām vai pieniņu. Āda jātonizē! Tas palīdz ādu pilnībā attīrīt no netīrumiem un sagatavot nākamajiem sejas ādas kopšanas posmiem.



Tas palīdz ādu pilnībā attīrīt no netīrumiem un sagatavot nākamajiem sejas ādas kopšanas posmiem. Laicīgi jārūpējas par ādu ap acīm! Acu krēmu ieteicams sākt lietot no 25 gadu vecuma. Acu zonā āda ir vismaigākā un attiecīgi arī jūtīgāka, nekā pārējā sejas āda, tāpēc tai nepieciešamas īpašas rūpes.



Acu krēmu ieteicams sākt lietot no 25 gadu vecuma. Acu zonā āda ir vismaigākā un attiecīgi arī jūtīgāka, nekā pārējā sejas āda, tāpēc tai nepieciešamas īpašas rūpes. Jālieto ādu mitrinoši līdzekļi, izvēloties tos atbilstoši vecumam un sejas ādas tipam. Mitrināta āda noveco lēnāk! Dienas laikā ieteicams lietot krēmus, kas aizsargā ādu un satur SPF, bet vakaros var lietot serumus un krēmus ar liftinga efektu (atbilstoši lietošanas instrukcijai un vecumam).



izvēloties tos atbilstoši vecumam un sejas ādas tipam. Mitrināta āda noveco lēnāk! Dienas laikā ieteicams lietot krēmus, kas aizsargā ādu un satur SPF, bet vakaros var lietot serumus un krēmus ar liftinga efektu (atbilstoši lietošanas instrukcijai un vecumam). Atrodoties saulē, obligāti jālieto SPF filtru saturošs krēms! Jāatceras, ka, atrodoties tiešos saules staros, piemēram, slēpojot kalnos, atpūšoties pludmalē vai kūrortā, krēms jāatjauno ik pēc divām stundām.



saturošs krēms! Jāatceras, ka, atrodoties tiešos saules staros, piemēram, slēpojot kalnos, atpūšoties pludmalē vai kūrortā, krēms jāatjauno ik pēc divām stundām. Regulāri jāveic dziļā sejas ādas attīrīšana un mitrināšana! Pēc sejas ādas attīrīšanas, izvēloties sejas ādai paredzētus produktus ar pīlinga efektu, ieteicams palutināt ādu ar mitrinošu masku vienu vai divas reizes nedēļā.



Pēc sejas ādas attīrīšanas, izvēloties sejas ādai paredzētus produktus ar pīlinga efektu, ieteicams palutināt ādu ar mitrinošu masku vienu vai divas reizes nedēļā. Nedrīkst aizmirst par ādu kakla un dekoltē zonā līdz pat krūšu bedrītei! Šo zonu kopšanai var lietot tos pašus produktus, kurus lietojam uz sejas ādas vai varam izvēlēties speciāli šīm zonām radītus krēmus.



līdz pat krūšu bedrītei! Šo zonu kopšanai var lietot tos pašus produktus, kurus lietojam uz sejas ādas vai varam izvēlēties speciāli šīm zonām radītus krēmus. Konsultējies ar speciālistiem – kosmetologiem, farmaceitiem, par piemērotākajiem sejas ādas kopšanas līdzekļiem! Produkts, kas der vienam, var nederēt otram.



par piemērotākajiem sejas ādas kopšanas līdzekļiem! Produkts, kas der vienam, var nederēt otram. Ņem vērā ražotāju ieteikumus uz preču iepakojuma! Pirms produktu lietošanas, noteikti izlasi lietošanas norādījumus un ievēro tos! Piemēram, ja norādīts, ka serumu ieteicams lietot tikai vienu reizi dienā, tad tas noteikti jāņem vērā! Kļūdaini ir domāt, ka, lietojot to biežāk, tiks ātrāk sasniegts vēlamais rezultāts. Lietojot sejas kopšanas līdzekļus neatbilstoši to lietošanas norādījumiem, var kaitēt sejas ādai.

Saistītās ziņas Skaistums pandēmijas spogulī: matus griežam pašas, attieksme pret dekoratīvo kosmētiku ir radikāli mainījusies Kā atgūt ādas tvirtumu dekoltē zonā? Kosmētiķe: "Pat vienkāršas glaudošas kustības palīdzēs uzturēt muskuļu tonusu" Veronika Plotņikova par skaistumu un kosmētiku: "Teātrī es sapratu, ka aktrisei nav jābūt skaistulei"