Skaistuma horoskops 2022. gadam

Galvenais, ko atceries, - nebaidies izmēģināt ko jaunu un trendīgu, jo skaistumkopšanas tendences arvien attīstās un piedāvā inovatīvus un efektīvus produktus, kas izcels labāko tevī, tomēr saglabājot tavu dabisko un unikālo skaistumu!

Auns (21. marts – 19. aprīlis)

„Jūsu atslēgas vārdi 2022. gadam ir neatlaidība, pacietība un smags darbs, un jūs esat gatavi izaicinājumam. Attiecības un personīgā dzīve jums būs daudz veiksmīgāka, nekā profesionālā dzīve, kurai vismaz gada pirmajā pusē vajadzētu palikt otrajā plānā. Jūs jutīsieties drosmīgāki, kad runa būs par socializēšanos un sevis izpaušanu, sniedzot iespēju mainīt savu izskatu un izmēģināt jaunas lietas. Parasti jūs esat drosmīgi prāta ziņā, bet savu izskatu paturat otrajā plānā. Šogad izceliet tieši to, uzdrīkstieties būt drosmīgi ar savu izskatu, bet savas domas labāk paturiet pie sevis. Kamēr jūs atpūšaties no intensīva darba, jūs iegūstat brīvību ļauties maigumam, kam parasti neļaujaties. Visticamāk, jūs jutīsieties neierasti atvērti romantiskai enerģijai, kas iesāksies rotaļīgi un pakāpeniski pieaugs. Kļūstot maigākiem, sapratīsiet, ka jums ir daudz vairāk kopīga ar cilvēkiem, nekā jūs domājāt.”



Jūsu apņemšanās skaistuma ziņā:



Ļaujiet savam dzinulim un apņēmībai vadīt savas krāsu izvēles – uzdrīkstieties!



Vieglākais veids, kā izmēģināt kaut ko drosmīgāku? Koša, spilgta un tavu personību raksturojoša acu ēnu palete no Jeffree Star - Cosmetics Pink Religion Palette.

Vērsis (20. aprīlis – 20. maijs)

„Jūs skaidri zināt, kā iegūt to, ko vēlaties. Jūs zināt savu vērtību un šogad esat gatavi riskēt un pieprasīt taisnīgu atalgojumu. 2022. gadā varat sagaidīt, ka jutīsieties spējīgāki uzņemties riskus un nedaudz vairāk nekā parasti ļausieties nezināmā enerģijai. Jūsu valdošā planēta Venēra dāvās jums mīlestību un veiksmi. Lai vai kā, šogad jūs jutīsieties optimistiskāk un pārliecinātāk, un tas, protams, piesaistīs vairāk iespēju. Ja neesat vēl sākuši eksperimentēt ar savu stilu, tad ir pienācis īstais brīdis to darīt! Jūs varat sagaidīt karjeras izaugsmi, labklājības pieaugumu, svētību mīlestībā un daudz ko citu – tāpēc dodieties pasaulē un uzdrīkstieties izmantot iespējas.”



Jūsu apņemšanās skaistuma ziņā:



Kas ir tas, ko jūs vienmēr esat baidījušies izmēģināt? Tagad ir īstais laiks to darīt.



Nekautrējieties no modernām tendencēm, balstoties uz to, ko redzat savā informatīvajā telpā. Konturēšana nav tikai asi izcelti vaigu kauli – tā ir ļoti noderīga metode, lai maigi izceltu savus sejas vaibstus. Izmēģini profesionālo konturēšanas paleti no Lorac.

Dvīņi (21. maijs – 20. jūnijs)

„Jūs esat vieni no tiem, kuri vienmēr praktiski visā seko modei. Jūs zināt, kas ir stilīgs, pirms tas ir kļuvis stilīgs, un jūsu draugu grupa paļaujas uz to, ka jūs vienmēr zināt jaunākās lietas. Tas it īpaši attiecas uz stilu, bet var būt spēkā arī attiecībā uz karjeru un investīciju idejām. Kur jūs varat kļūdīties: jūs nekad nezināt, kad apstāties. Tas ir līdzīgi kā ar azartspēlēm – jums ir grūti atteikties no tām, kad esat iekarsuši, un jūsu vēlme pārspīlēt var pārsteigt jūs pavasarī vai vasarā, ja jūs to savlaicīgi neapvaldīsiet. Koncentrējieties uz tagadni un to, kas notiek pašlaik. Jums nav jāierobežo sevi, kamēr vien saglabājat reālistisku attieksmi.”



Jūsu apņemšanās skaistuma ziņā:



Reizēm mazāk ir vairāk. Iemīliet dabiska izskata skaistumu.



Ja jums ir veselīga āda, jūs būsiet ar mieru vairāk pievērsties minimālismam vai nelietot dekoratīvo kosmētiku vispār. Palutiniet savu nogurušo ādu ar AHA bagātinātu mitrinātāju, piemēram, Mario Badescu (Mitrinošais krēms ar AHA un keramīdiem)!

Vēzis (21. jūnijs – 22. jūlijs)

„Jūs būsiet pārsteigti, redzot, kā attīstās jūsu pirms vairākiem gadiem izvirzītie mērķi un uzņemtās saistības. Iespējas, kuras jūs jau sen uzskatījāt zudušām, pēkšņi atkal kļūs dzīvotspējīgas, un jūs būsiet tik ļoti iedvesmoti, ka visa gada garumā plānosiet savu nākotni ar vēl lielāku aizrautību. Šogad jūs varat gaidīt daudz dažādus negaidītus pārsteigumus un satraucošus piedzīvojumus. 2022. gads jums izskatās neparedzams un mazāk saplānots, nekā jums parasti patīk, bet galu galā tas ir tikai uz labu. Ļaujot sev būt elastīgiem un uztverot visu vieglāk, nozīmē vairāk prieka sev. Ja plūdīsiet pa plūsmai, konstatēsiet, ka tā ir vieglāk nonākt tur, kur vēlaties nonāk.”



Jūsu apņemšanās skaistuma ziņā:



Nepārpildiet savu ceļojumu komplektu, lai varētu ātri un viegli uzmirdzēt it visur.



Universāli zīmuļveida krēmi ir ceļotāju sapnis. Uzburiet monohromu izskatu, izmantojot produktus, kurus var lietot uz lūpām, acīm un vaigiem – Smashbox L.A. Lights – Lūpu un vaigu krāsa.

Lauva (23. jūlijs – 22. augusts)

„Man negribas jums to teikt, dārgās Lauvas, bet jūs esat izlaidušās. Jums lieliski padodas radīt iespaidu, ka jūs patiesībā iedziļinieties un smagi strādājiet, bet kārts ir mesta. Ir laiks jums tiešām palūkoties uz saviem mērķiem un būt godīgiem – tas būs daudz jautrāk, nekā jums šķiet. Sasniegtais progress būs tieši atkarīgs no ieguldītā darba, tāpēc ir burtiski neiespējami vēl vairāk atlikt lietas. Šis gads jums saistīsies tikai ar darbību, un jums jākaļ dzelzs, kamēr tā ir karsta. Jūs redzēsiet milzīgu progresu un redzēsiet, ka jūsu mērķi kļūst par realitāti, bet tikai tad, ja jūs patiešām ieguldīsiet enerģiju. Jūs vēlaties padarīt cilvēci labāku, un jūs patiešām varat mainīt pasauli, ja sagatavosiet sevi panākumiem. Tas ir jūsu Ellas Vudsas brīdis.”



Jūsu apņemšanās skaistuma ziņā:



Veltiet laiku, lai pilnveidotu savas iemīļotākās grima tehnikas.



Perfektās kaķa acis prasa trenēšanos, bet labs šķidrais acu zīmulis var radīt ievērojamu atšķirību. Pamēģini viegli un ērti lietojamo Armani Beauty šķidro acu laineri!

Jaunava (23. augusts – 22. septembris)

„Jums šis gads būs daudzējādā ziņā atklājošs, bet galvenais ir tas, ka jūsu tieksmei uz rūpīgi pārdomātām darbībām būs noderīgs citu cilvēku viedoklis. Lietas ne vienmēr ir tādas, kādas tās izskatās, un jūs ne vienmēr varat pieņemt visu, kā tas ir. Šogad jums tiks sniegtas vairākas jaunas iespējas... un arī pāris jauni izaicinājumi. Jūs jau uz savas ādas esat iemācījušies, ka pārlieka emocionalitāte vētrainos brīžos jums nenāk par labu. Lai retrospektīvais skatījums paliek 20/20 – jums nav jāatkārto savas kļūdas. Ja runa ir gan par darbu, gan izklaidi, jums nāks par labu, ja apsvērsiet visas savas iespējas un ļausiet sev paskatīties uz lietām no citas perspektīvas. Ja saglabāsiet mieru sarežģītās sarunās, jums izdosies nepieļaut liktenīgas kļūdas.”



Jūsu apņemšanās skaistuma ziņā:



Sakiet „nē” nevajadzīgām pārmērībām. Vienkāršojiet savu ikdienas rutīnu un izbaudiet vienkāršību.



Tonēti lūpu balzami (piemēram, ......) sniedz lūpām labāko no abiem produktiem – vieglu krāsas nokrāsu un mitrinošu spēku. Vienkāršība tās labākajā izpausmē. Izvēlies labāko no piedāvātā un Tavas lūpas būs pateicīgas – izvēlies Dior Addict Glow lūpu balzamu.

Svari (23. septembris – 22. oktobris)

„Svari, neviens nekad nerunā par jūsu mīļumu, bet jūsu jutīgums ir tas, kas visiem patīk. Jums piemīt dabiska spēja koncentrēties uz to, kas ir patiešām svarīgi, un jūs jūtaties drošāk, risinot šādus jautājumus. Jupiters šogad pieklauvēs jūsu pirmajai identitātei, tāpēc jūs, visticamāk, mainīsiet savu attieksmi pret sevi: šogad uzmanības centrā būs jūsu pašizpausme un stils. Fiziskās rūpes par sevi, iespējams, ir palikušas otrajā plānā, jo pēdējo gadu laikā nemiers par mainīgo pasauli ir smagi ietekmējis jūsu garastāvokli. Tagad jūs esat iedvesmoti un aktivizēti veikt pozitīvas pārmaiņas attiecībā uz to, ko liekat savā ķermenī un uz savas ādas, un izmantot dabiskāku pieeju savai veselībai.”



Jūsu apņemšanās skaistuma ziņā:



Apdomība, atpūta un saudzīga attieksme pret sevi ir obligāti priekšnosacījumi arī ādas kopšanā.



Pašaprūpes dienām nav jākļūst par nastu. Ienesiet nedaudz jautrības laikā, ko veltāt sevis „uzlabošanai” – piemēram, ieslēdziet iemīļotāko mūziku, kamēr veicat ādas poru attīrīšanu ar Clarins Clear-Out Blackhead Expert attīrošu zīmuli/sejas masku.

Skorpions (23. oktobris – 21. novembris)

„Ja pēdējos gados esat jutušies emocionāli noslēgti, tad varat būt droši, ka 2022. gadā tas mainīsies. Jums nepatīk būt neaizsargātiem, jo tas parasti liek jums justies bezspēcīgiem, taču šogad tas mainīsies. Jūs atklāsiet, ka ievainojamībā ir spēks, un sapratīsiet, ka labas attiecības (gan romantiskas, gan citādas) ir grūti sasniedzamas, tāpēc ir vērts pacensties. Šogad ir svarīgi atvēlēt sev pietiekami daudz laika atpūtai, jo to var būt grūti atrast. Jupiters jums nesīs apbrīnojamu veiksmi finanšu jomā, taču tur, kur ir finansiāli panākumi, bieži vien netrūkst arī smaga darba. 2022. gads jums būs veiksmīgs, un jūs jutīsieties daudz sabiedriskāki, nekā iepriekšējā gadā.”



Jūsu apņemšanās skaistuma ziņā:



Palutiniet sevi ar lietām, kuras parasti neļaujat sev izbaudīt.



Smaržas. Palutiniet sevi. Masāžas. Palutiniet sevi. Palūkojieties uz savu vēlmju sarakstu, kuru jau sen esat izveidojuši, un sāciet piepildīt dažas no tajā minētajām sevis lutināšanas vēlmēm.



Pārsteidzošai masāžai un efektam izmēģini Marence ķermeņa eļļu.



Iedvesmojošam smaržu piedzīvojumam izmēģini kādu no Aether aromātiem, piemēram, ar svaigo un dzirkstošo citrusu aromātu.

Strēlnieks (22. novembris – 21. decembris)

„Pēdējā gada laikā jūs patiešām esi sevi ļoti nostrādinājuši, daudz tērējot, lai gūtu pieredzi, kas sagādā prieku. Gada pirmā daļa būs veltīta tam, lai vērstu par labu to, kur jūs, iespējams, esat mazliet novirzījušies no sliedēm. Taču, kad sakārtosiet savas lietas, jūs atkal attapsieties klusajos ūdeņos. Jūs vienmēr esat spējuši diezgan ātri salabot to, kas ir sabojāts, tāpēc jums nebūs nepieciešams daudz laika, lai atkal iemantotu Jupitera labvēlību. Jūs dziedējat slēptās brūces, par kuru esamību pat nenojautāt – ja jums ir bijušas grūtības ar apņemšanos, vieglprātību vai komunikāciju, šogad varat sagaidīt zināmu atvieglojumu. Jūs augat, un tas ir skaisti. Tas ir lipīgi.”



Jūsu apņemšanās skaistuma ziņā:



Nēsājiet kaut ko, kas, jūsuprāt, ir mežonīgs, un kļūstiet par īstu modes noteicēju.



Nevarat izvēlēties nagu laku? Neizvēlieties. Nagu laka no O.P.I. ļauj neticami viegli izspēlēt eklektisko nagu kārti.

Mežāzis (22. decembris – 19. janvāris)

„Izveidojiet sarakstu ar lietām, kas jūs dara laimīgu. Vienkāršībā ir prieks, un visvienkāršākās lietas ir tik skaistas. Šogad jūs varat būt pozitīvisma bāka, un, lai gan neesat pie tā pieraduši, jūs redzēsiet, ka tas ir viegli un jums dabiski piestāv. Atgriezieties pie sava saraksta atkal un atkal, kad nepieciešams atgādināt par Visuma skaistumu. Jūs varat sajusties emocionāli, rīkojoties tā, kā esat ierakstījuši savā sarakstā, sākot ar augu laistīšanu un beidzot ar grāmatu lasīšanu vai agru pamošanos, lai vērotu saullēktu. Jums šis gads nozīmē vienkāršību, vieglumu un rotaļīgumu. Jūs esat daudz mierīgāki, nekā jebkad agrāk, ļaujieties plūsmai un atbrīvojieties no nepieciešamības visu kontrolēt. Jums vairs to negribas.”



Jūsu apņemšanās skaistuma ziņā:



Neatturiet sevi no izteiksmīga izskata. Nomainiet frizūru!



Invisibobble matu aksesuāri var vienā mirklī mainīt jūsu enerģiju, bet arī nelielas (un ne tik pastāvīgas) izmaiņas var atstāt iespaidu. Izmēģiniet matu gumijas, sprādzes, vai *ievelciet gaisu*, mainot daļu no sevis.

Ūdensvīrs (20. janvāris – 18. februāris)

„Tā kā Saturns visu 2022. gadu atradīsies Ūdensvīra zīmē, jūs jutīsieties pārāk svētlaimīgi, lai tiktu satraukti. Lai gan darbs būs ilgs un smags, tas vienmēr atmaksāsies. Dalieties ar cilvēkiem, kuri palīdzēja jums iegūt visus šos labumus, ko šogad baudāt. Neaizmirstiet atzīt, ka paši saviem spēkiem nebūtu spējuši šeit nokļūt, un paudiet savu pateicību, lai nodrošinātu labvēlību arī turpmāk. Jūs esat kosmiskā veidā pieslēgti universālam pulsam, kas jums skaidri norāda, kad ir pienācis laiks atlaist kāju no gāzes pedāļa un kad ir pienācis laiks to atkal nospiest. Šogad tas liks jums justies motivētākiem, un sajutīsiet lielāku vēlmi strādāt, lai sasniegtu lielākus mērķus. Jūs iekšēji apzinieties, ka ir kaut kas svarīgāks par jūsu personīgajiem panākumiem, un jūs jūtat, kad un kā spert soļus, kas var apvienot un mainīt pasauli.”



Jūsu apņemšanās skaistuma ziņā:



Atgādinājums: dabiskiem līderiem (kā jums) arī ir nepieciešams palutināt sevi.



Izslēdziet tālrunim skaņu un nolieciet malā darāmo darbu sarakstu. Veltiet sev laiku, lai aiztrauktu prom dienas/nedēļas/gada raizes, iegremdējoties putu vannā – jūs to esat nopelnījuši. Izmēģini izsmalcināto DIOR vannas eļļu, kas uzreiz ieskauj ziedu aromātā un pārvērš eļļu zīdainās un maigās putās, sniedzot neaizmirstamu baudījumu ādai.

Zivis (19. februāris – 20. marts)

„Jūs vienmēr esat bijuši vizionāri, un šogad jums ir tik daudz kas priekšā. Kad runa ir par progresu savu mērķu sasniegšanā, var šķist, ka gads sāksies salīdzinoši lēni. Jūs esat pieraduši, ka līdz brīdim, kad izlemjat, rādītājs ātri pārvietojas. Taču lietas uzņems apgriezienus, un drīz vien gūsiet panākumus un, iespējams, pat jaunas karjeras perspektīvas. 2022. gads jums ir paplašināšanās gads. Tas, kas sākotnēji šķitīs neveiksme, pārvērtīsies par kaut ko neticami veiksmīgu – it īpaši mīlestībā un karjerā. Viss, kas kādreiz šķita pārāk labs, lai būtu patiesība, šogad var izrādīties patiesi daudzsološs.”



Esi priekšā citiem un izvēlies jaunākos trendus skaistumkopšanā, piemēram, kaut ko no Kylie Cosmetics – skaistu un izteiksmīgu lūpu krāsas komplektu.