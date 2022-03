Skaistums ir Tevī

Veseli mati un sejas āda liecina arī par labu veselību. Tie ir pirmie, kas reaģē uz nepareizu uzturu, vitamīnu trūkumu, hronisku slimību saasināšanos, antibiotiku lietošanu utt. Jo labāka asinsrite un vairāk vitamīnu uzturā, jo veselīgāki mati un āda. Ja trūkst barības vielu, tie kļūst plānāki, sausi, lūstoši un nespodri, pastiprināti izkrīt. Sejas āda kļūst pelēcīga, nogurusi un ļoti ātri ādas virsmā parādās grumbiņas. Svarīgi, ka matu augšanu stimulē ar uzturu uzņemtie mikroelementi – sērs, silīcijs, dzelzs un magnijs. Tāpēc, lai varētu pilnvērtīgi uzņemt šos mikroelementus, bieži iesaku saviem pacientiem uztura bagātinātājus, kuru sastāvs ir zinātniski pamatots un sabalansēts, kā arī, kas baro ādu un matus visdziļākajā līmenī – nogādājot ar asinsriti visus nepieciešamos mikroelementus ādas dziļākajos slāņos, matu folikulos un nagos.

Vai iespējams padarīt ādu elastīgāku un matus skaistākus?

Lai padarītu ādu elastīgāku un matus skaistākus, ne vienmēr pietiek ar pareizi sabalansētu uzturu un pietiekamu šķidruma daudzuma uzņemšanu ik dienu. Ļoti svarīga ir pareiza un regulāra sejas ādas kopšana, tās baroša, mitrināšana un aizsargāšana – īpaši vasarā un ziemā. Vasarā ādas lielākais ienaidnieks ir saule, bet ziemā – sals un vējš. Matus ieteicams kopt ar saudzīgiem matu kopšanas līdzekļiem (šampūniem, kondicionieriem, maskām utt.) un izvēlēties matu kopšanas kosmētiku, atbilstoši matu tipam. Pareizi izvēlēti kosmētiskie līdzekļi uzlabos matu struktūru, veicinās matu spīdumu, veselīgumu, palielinās matu masu, patīkami smaržos un nodrošinās vieglu matu izķemmēšanu. Svarīgi atcerēties arī ikdienā kopt un aizsargāt sejas ādu un matus no apkārtējās vides nelabvēlīgās un kaitīgās ietekmes, un tad varēsim panākt, ka sejas āda būs elastīga un mati skaisti.

Anita Ābelīte.Lāzerplastikas klīnika, dermatoloģe. (Foto: Publicitātes)

Galvas āda ir iekaisusi un izkrīt mati. Kāds tam cēlonis?

Iemesli šai problēmai var būt daudz un dažādu. Visbiežākais galvas ādas iekaisumu iemesls ir dažāda infekcijas slimības: sēnīšu saslimšanas, psoriāze un seborejas dermatīts. Matu izkrišanas cēloņi var būt ļoti dažādi: drastisku diētu ievērošana, hormonu disbalanss, dzelzs deficīta anēmija, vairogdziedzera saslimšanas un tā darbības traucējumi – gan vairogdziedzera hormona pārprodukcija, gan deficīts var izraisīt pastiprinātu matu izkrišanu. Mati var sākt pastiprināti izkrist dažu ilgstoši lietotu medikamentu dēļ. Dažādu hormonu, kā arī ginekoloģisko slimību gadījumos bieži ir vērojama matu izkrišana, kā arī tā raksturīga sievietēm pēc dzemdībām, taču parasti, ja nav papildus kādas citas veselības problēmas, tāda matu izkrišana pāriet pati no sevis, dažus mēnešus pēc bērniņa zīdīšanas pārtraukšanas. Vitamīnu un minerālvielu trūkums, ko izraisa atteikšanās no dažādiem pārtikas produktiem var radīt matu izkrišanu. Biežāk matu izkrišanas cēlonis tomēr būs nelabvēlīgi vides apstākļi, organisma vispārējas saslimšanas, kam nepieciešama specifiska ārstēšana u.c. Ļoti svarīga ir pareiza un ātra saslimšanas diagnostika, lai pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt ārstēšanu un palīdzēt pacientam.

Tomēr, bieži vien cēloni matu izkrišanai nav iespējams atrast.

Kā pabarot ādu un matus? Vai iesakāt lietot uztura bagātinātājus? Kam jāpievērš uzmanība?

Pareizs, sabalansēts uzturs ir svarīgākais palīgs, lai āda un mati tiktu labi pabaroti. Normālai matu augšanai ir nepieciešami gan ogļhidrāti, gan tauki un olbaltumvielas. Trūkstot jebkurai no šīm sastāvdaļām, matu un ādas stāvoklis pasliktinās. Ar olbaltumiem bagāts uzturs - gaļa, zivis, olas, piena un sojas produkti ir galvenie olbaltumvielu avoti, kas tik ļoti nepieciešami ādai un matiem. Bieži vien, lai ādu un matus padarītu veselīgākus, ieteicams lietot papildus piemērotus vitamīnu, minerālvielu kompleksus un uztura bagātinātājus, kas satur nepieciešami ādai un matiem. Es ieteiktu izvēlēties tādus uztura bagātinātājus, kas satur mikroelementus biotīnu, selēnu, varu un cinku, kas palīdz uzturēt labu ādas un matu veselību. Uzmanība būtu jāpievērš arī, vai tie satur arī vitamīnu C, E, D, B un A, vai, piemēram, hialuronskābi, koenzīmu Q10, un jūras kolagēnu. Šīs ir īpaši vērtīgas vielas, kas palīdz saglabātā ādas elastību – sekmē starojošas sejas ādas saglabāšanu, aizkavē matu izkrišanu un veicina to barošanu.

Aizvien populārāki kļūst kolagēnu saturoši produkti ādas un matu veselībai? Kāds ir Jūsu viedoklis?

Kolagēns ir dabiska olbaltumviela, kas atrodas visās mūsu ķermeņa struktūrās- ādā, kaulos, cīpslās, saitēs, skrimšļos, orgānos muskuļos, asinsvados, nagos un matos. Tā galvenais uzdevums ir savienot dažādus organisma audus un nodrošināt to elastību un stingrību. Kolagēna zudums organismā sākas jau 18–29 gadu vecumā, pēc 40 gadu vecuma cilvēka ķermenis var zaudēt jau aptuveni 1% gadā. Organismam novecojot, kolagēns iet bojā straujāk, nekā to iespējams aizvietot. Tāpēc būtu ieteicams to uzņemt papildus. Bet kādu izvēlēties?



Zināmi vismaz 28 dažādi kolagēna tipi, bet lielāko daļu no kopējā kolagēna mūsu organismā sastāda tieši I, II un III kolagēna tips. Akcentēšu to nozīmi skaistumkopšanā:

I tipa kolagēns : minimizē smalkās līnijas un grumbas, uzlabo ādas elastību un mitrumu. Palīdz stiprināt nagus un palīdz augt stiprākiem, biezākiem matiem. I tipa kolagēns vispilnīgākais ir tieši jūras izcelsmes kolagēna preparātos.

: minimizē smalkās līnijas un grumbas, uzlabo ādas elastību un mitrumu. Palīdz stiprināt nagus un palīdz augt stiprākiem, biezākiem matiem. I tipa kolagēns vispilnīgākais ir tieši jūras izcelsmes kolagēna preparātos. II tipa kolagēns : veido lielāko daļu olbaltumvielu molekulu skrimšļos, saistaudos, kas aizsargā kaulus locītavās, mugurkaula diskos un acīs, tādejādi atbalstot vairāk locītavu veselību.

: veido lielāko daļu olbaltumvielu molekulu skrimšļos, saistaudos, kas aizsargā kaulus locītavās, mugurkaula diskos un acīs, tādejādi atbalstot vairāk locītavu veselību. III tipa kolagēns: lielos daudzumos atrodams zarnās, muskuļos, asinsvados un dzemdē. Preparātos to visbiežāk izmanto kopā ar I tipa kolagēnu zarnu problēmām un ādas elastībai un mitrināšanai, brūču dzīšanai.

Cilvēka ķermenim ir nepieciešami visi trīs kolagēna tipi, tāpēc svarīgi regulāri izmantot dažādus augstas kvalitātes kolagēna avotus. Katram kolagēna tipam ir atšķirīga loma, tas nozīmē, ka ir svarīgi zināt kurš tieši kolagēna veids būs piemērotākais.

Visbiežāk kolagēnu iegūst no dzīvnieku valsts produktiem – liellopa, cūkas kauliem un cāļu skrimšļiem. To ir iespējams iegūt arī no jūras produktiem- zivīm un jūras moluskiem.

Kāds ir labākais veids, kā uzņemt kolagēnu?

Pastāv dažādi kolagēna preparāti- tabletes, pulveri, šķidrā forma, injekcijas, kosmētiskie līdzekļi u.c.

Dzeramais kolagēns (šķidrā forma) satur hidrolizēta kolagēna peptīdus šķidrā veidā, tas tiek absorbēts asinsritē ātrāk un efektīvāk nekā citas formas. Vairāki zinātniskie pētījumi apstiprina tieši dzeramā kolagēna efektivitāti. Apstiprināts, ka tas stimulē kolagēna veidošanos organismā un veicina ādas un audu reģenerāciju. Tas parasti ir jūras izcelsmes, tam nav zivju smarža vai garša.

Kolagēna pulveris, kad ražošanas procesā olbaltumvielas tiek pārvērstas par želatīnu. Savukārt šis želatīns tiek pārstrādāts tālāk, iegūstot kolagēna hidrolizātus pulvera veidā. Ērta lietošana, jo var pievienot gan pārtikai, gan dzērieniem.

Kolagēna tabletes (vai kapsulas) iegūst ar tādu pašu procesu kā kolagēna pulveri, kas ietverts apvalkā. Ērti lietojamas, bet parasti satur nelielu kolagēna devu.

Kolagēna injekcijas, kad preparātu ievadot tas uzreiz nonāk ādas dermas dziļākajos slāņos. Jāuzmanās, jo var izraisīt nopietnu alerģiju risku un nepadodas korekcijām. Ieteiktu peptīdu un aminoskābju injekcijas, kurās izmanto hidrolizēta kolagēna daļiņas.

Kolagēnu saturošie kosmētiskie līdzekļi iedarbojas tikai uz ādas virsējo slāni. Jo kolagēna molekula ir pārāk liela un nespēj iekļūt dziļi ādā.

Šobrīd ļoti populāri ir dzeramie kolagēni. Kādu izvēlēties?

Tie ļoti labi uzsūcas un iedarbojas uz visu organismu. Svarīgi pievērst uzmanību kolagēna koncentrācijai un devai. Skaistumkopšanā populārākais šobrīd ir tieši jūras izcelsmes kolagēns, jo tas pēc sastāva ir ļoti līdzīgs cilvēka kolagēnam un galvenokārt satur I tipa kolagēnu. Pētījumi apstiprinājuši vairākus I tipa kolagēna būtiskos ieguvumus skaistumkopšanā - samazinās ādas sausums, uzlabojas ādas elastība un samazinās krunkas, notiek veselīgs ādas novecošanas process. Jūras izcelsmes kolagēns uzsūcas 1,5 reizes ātrāk nekā citi kolagēna tipi, un arī ātrāk var redzēt rezultātus. Arī kvalitātes, tīrības un bio pieejamības ziņā jūras kolagēns ir pārāks.



Kolagēnu saturošie uztura bagātinātāji parasti ir droši, viegli lietojami, un noteikti ir vērts izmēģināt to potenciālos ieguvumus. Jāizvēlas kvalitatīvi produkti no uzticama ražotāja, kuri reģistrēti un apstiprināti Latvijā.

