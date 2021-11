Piedzīvo, sajūti, izgaršo Latviju! Lietas un produkti, kas top Latvijā

Radošā Latvija

No kosmētikas un rokdarbiem līdz inovācijām.



7day Cosmetic gels sejas ādas attīrīšanai

7 Day Cosmetics Cleanser gels sejai maigi un saudzīgi attīra sejas ādu, neizžūst, saglabā ādas dabiskās aizsargspējas, lieliski mitrina. Efektīvi noņem kosmētiku, padara ādu maigu un mirdzošu. Dabiski putotāji, kas iegūti no Dienvidamerikas ziepju koka mizas, no kukurūzas un no kokosriekstiem, saskaroties ar ūdeni, veido putas, kas ir maigas un nav ne kairinošas, ne toksiskas, ne alerģiju izraisošas. Pienskābe, kas iegūta no piena sūkalām, attīra ādu no atmirušajām šūnām, stimulē šūnu reģenerāciju, аtjauno optimālu ādas pH līmeni un veicina ādas lipīdu barjeras nostiprināšanu. Šā procesa vizuāla izpausme ir ādas krāsas uzlabošanās, ādas elastības un tvirtuma palielināšanās, grumbu dziļuma samazināšanās. Greipfrūta eļļa normalizē sebuma ražošanu, sašaurina poras, tonizē un izlīdzina ādu. Augu ogļhidrātu komplekss PENTAVITIN® lieliski novērš ādas sausumu un turpina dziļi mitrināt ādu pat pēc produkta noskalošanas. Maksā 24 EUR (200 ml), 7daycosmetics.lv

Foto: Publicitātes foto

Charlotte outfit jakas meitenēm

Zīmola Charlotte outfit ar rokām adīta vintage stila jaka mazajām princesēm. Lieliski izskatās ikdienā, svētkos un fotosesijā. Adīta ar ļoti smalkām adatām no mīkstas alpakas un zīda dzijas. Dzija ir ļoti mīksta, nekož un ir piemērota arī visjutīgākajai ādai. Hipoalerģiska un septiņas reizes siltāka par aitas vilnu, turklāt ļoti gaisīga.

Jauka un īpaša dāvana Ziemassvētkos vai dzimšanas dienā.

Iespējams pasūtīt no 74. līdz 116. izmēram, ļoti plaša krāsu izvēle. Cena, sākot no 65 EUR, Facebook @stellablaune; sanak.lv

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

Glass Berries stikla rotaslietas

Mūsdienīgas, vieglas un elegantas stikla rotaslietas. Glass Berries zīmolu 2018. gadā radīja stikla māksliniece Ieva Birģele. Iedvesmojoties no dabas formām, to harmonijas un nebeidzamās unikalitātes, katra stikla detaļa tiek individuāli karsēta un veidota 1000 grādu temperatūrā, līdz ar to katra iegūtā forma iegūst dabisku un harmonisku siluetu, kuru nav iespējams atkārtot. Ikviena veidotā stikla rotaslieta ir mākslinieces oriģināldarbs. Izmantotie materiāli: stikls, sudrabs AG 925. Meklē: sanak.lv; Facebook @glassberrieslv; Instagram @glass_berries_jewelry

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

Redzi, ko elpo!

Vēsajos rudens vakaros mēs vairāk laika pavadām mājās, tāpēc ir svarīgi pievērst pastiprinātu uzmanību gaisa kvalitātei. Maple CO2 monitors ir noderīgs palīgs, kas ar iestrādātajām piecu krāsu indikācijām nosaka esošo CO2 līmeni telpā. Sarkans indikators nozīmē, ka gaisa kvalitāte ir kritiska, savukārt zaļa krāsa norāda uz zemu CO2 līmeni. Gaisa kvalitāte atbild par mūsu enerģijas līmeni, koncentrēšanās spējām un ķermeņa imunitāti. Maple CO2 monitors ir izgatavots no dabiska oša koka, pieejams gaišā un tumšākā tonī, ir mazs un piemērots gan mājām, gan birojiem, gan veikaliem. Vairāk informācijas: co2maple.com

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

Pašas taisīts bērnu šūpuļkrēsli

Uzņēmums Pašas taisīts piedāvā bērnu šūpuļkrēslus, kas paredzēti no dzimšanas brīža līdz apmēram 25 kilogramiem (līdz 5 gadi). Šūpoles var regulēt guļus un sēdus pozīcijā. Ļoti ērti, ja bērns aizmieg. Šis ir lielisks palīgs māmiņai, ja mazulim nāk zobi, sāp vēders, ir kāds niķis vai trausls miegs, jo lieganās kustības nomierinās. Lielāki bērni šūpuļkrēslā var lasīt grāmatas, spēlēties, skatīties multenes un gulēt pusdienas laiku. Lieliska dāvana raudzībās, kas kalpos vēl ilgi, Lai burvīgi brīži kopā! Vairāk informācijas: Facebook @PasasTaisits; sanak.lv

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

Mitrinošs gels sejai Reparative

Reparative gels dziļi mitrina un nodrošina izcilu ādas atjaunošanu. Unikāli radīta recepte ar tioktīnskābi – spēcīgāko bioloģisko antioksidantu, kas nodrošina efektīvu ādas atjaunošanu un aizsardzību. Šis gels ir īsta revolūcija ādas mitrināšanā. Jau pirmo lietošanas dienu laikā āda atgūst jauneklīgāku mirdzumu, kļūst acīmredzami gludāka un tvirtāka. Gels piemērots visu tipu un stāvokļa ādai. Lietošanas sākumā var būt velkoša vai dedzinoša sajūta, kas pāriet, turpinot gelu lietot. Pērc dailotava.lv/veikals/; Facebook @Dailotava; Instagram @dailotava

Foto: Publicitātes foto

Māksla, kas radīta valkāšanai!

LoveCrafted ir Latvijas tirgū jauns un unikāls zīmols, kas piedāvā ar roku apgleznotas džinsa jakas, hūdijus un T kreklus. Sezonas aktualitāte – adīti vilnas un mohēras kardigani. Katrs izstrādājums ir vienā eksemplārā, tādējādi apģērbs ir neatkārtojams un pārtop par valkājamu mākslas darbu. Vairāk informācijas: lovecraftedboutique.com; Facebook @lovecraftedboutique; Instagram @lovecrafted_art

Foto: Publicitātes foto

Gold Barbell jauns sporta apakšveļas un apģērbu zīmols GB Wear

Sporta kluba Gold Barbell īpašnieki Lelde un Ivars Cīruļi, sadarbojoties ar profesionāliem sportistiem, sportiska dzīvesveida piekritējiem un dizaineri Daci Nelsoni, kurai ir ilggadēja pieredze veļas un apģērbu izstrādē un ražošanā, izstrādājuši jaunu sporta apakšveļas, apģērba, ikdienas un mājas tērpu kolekciju zīmolam GB WEAR.

Jauno kolekciju raksturo oriģināls dizains un funkcionalitāte, ķermenim tīkams un videi draudzīgs materiāls – 92% kokvilna, 8% elastāns. Pilns ražošanas cikls no auduma piegriešanas līdz gatavā apģērba šūšanai notiek Latvijā. Ražošanā tiek izmantoti Eiropā ražoti materiāli, kas atbilst sporta un veļas nozares prasībām. Sākumā tirdzniecībā tiks palaista apakšveļas un mājastērpu kolekcija, tai sekos sporta apģērbu kolekcija. Iegādājies Instagram @goldbarbellunderwear; Facebook @Gold Barbell underwear

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

MaiMai adījumi

MaiMai ir Latvijas uzņēmums, kura meistari no dabiskiem un augstvērtīgiem materiāliem darina skaistus un kvalitatīvus adījumus visām sezonām. Mūsdienīgie apģērbi un aksesuāri veidoti, izprotot klientu vēlmes un vajadzības. Katrs apģērbs ir mākslas darbs, kurā saplūst maigums un elegance, asprātība un oriģinalitāte. Apģērbu smalkajos pavedienos ieadīta gan gadu gaitā uzkrātā pieredze, gan rūpes un mīlestība pret tā valkātāju. Vairāk informācijas: maimai.lv Facebook @maimailv, Instagram @maimaiknitwear

Foto: Publicitātes foto

Garšīgā Latvija

No atspirdzinošiem un imunitāti uzlabojošiem dzērieniem līdz veselīgiem un gardiem našķiem

BIO Krippu zirņu krekeri

BIO Krippu zirņu krekeri ir garda uzkoda visai ģimenei. Gatavoti no bioloģiski sertificētām izejvielām: turku zirņiem, sēklām, garšaugiem un dārzeņiem. Tie izceļas ar augstu uzturvērtību: olbaltumvielas – 25%, šķiedrvielas – 13%, līdz ar to bio zirņu krekeri ir lieliski piemēroti aktīviem cilvēkiem, veģetāriešiem, vegāniem vai cilvēkiem ar pārtikas alerģijām, jo nesatur glutēnu, riekstus, pienu, olas, soju u. c. Zirņu krekerus izvēlas kā alternatīvu maizei un sausmaizītēm, lieliska uzkoda un veselīgs našķis, ar ko papildināt salātus vai pamatēdienus. Vairāk informācijas: krippu.com, Facebook.com @krippu.lv; Instagram.com @krippu_snacks

Foto: Publicitātes foto

Dzīvības dzēriens Kombuča

Dzīvības dzēriens ir dzīvs, termiski neapstrādāts un dabiski raudzēts tējas sēnes dzēriens, kas saglabā mūsu gremošanai nepieciešamos labvēlīgos mikroorganismus. Tas ir bioloģiskas izcelsmes, un ražošanas procesā tiek izmantotas tikai auksti spiestas sulas – ingvera, kurkumas, marakujas un ananasu. Mūsu ražotā kombuča ir 100% dabisks, garšīgs imunitātes stiprinātājs un lieliska alternatīva tavai ierastajai limonādei. Mūsdienu laikmetam piestāv funkcionāli produkti! Pasūti ar piegādi online veikalā: dzivibasdzeriens.lv

Foto: Publicitātes foto

Pikolo cidoniju sukādes šokolādē un melnā plūškoka sula

Mīkstās cidoniju sukādes ir pārklātas ar plānu beļģu tumšās, piena un baltās šokolādes kārtiņu, tādējādi izceļot cidoniju saldskābo garšu. Iepakojums ir ērti atverams un atkārtoti aizverams. Lieliska izvēle gardēžiem!

Melnā plūškoka sula ir sen zināma kā imunitātes stiprinātājs, jo satur antioksidantus. Sulu ieteicams lietot profilaktiski organisma stiprināšanai pret vīrusiem. Maksā 4–19 EUR, pikolo.lv; sanak.lv

Foto: Publicitātes foto

MARIO sausmaizītes

Tepat Rīgas pievārtē, Baložos, ir konditorejas fabrika MARIO, kur cep dažnedažādus gardumus. Fabrika jau 20 gadus ražo kraukšķīgas sausmaizītes no rudzu miltiem. Sausmaizīšu pagatavošana ir īpaša – tās netiek raudzētas, līdz ar to tām netiek pievienots ne cukurs, ne raugs. Turklāt sausmaizītes tiek ceptas bez cepšanas. Kā tas ir? Ar saudzīgo ektrūzijas metodi līdz 100 grādiem, kas ļauj saglabāt iespējami daudz vērtīgo vielu, kas rudzu miltos nāk no dabas. Seko jaunumiem @MARIOBALOZI!

Foto: Publicitātes foto

Pūres Smēriņš

Vai zināji, ka Pūres Smēriņu™ sastāvā ir 77,7% ogu vai augļu? Vairāk ogu, mazāk cukura – mazāk kaloriju. Pūres Smēriņu ražošanas tehnoloģija ļauj saglabāt veselu ogu un augļu gabaliņu formu, tāpēc tiem ir īpaši izteiksmīga garša, un tie nesatur krāsvielas un konservantus. Smēriņi lieliski garšos ar pankūkām, vafelēm un saldējumu, tie ir izcila piedeva kūkām un tortēm. Pūre – palutini sevi un citus! Vairāk informācijas: purefood.lv, Facebook, Instagram: @purefood.lv

Foto: Publicitātes foto