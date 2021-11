Draugos ar C vitamīnu: skaistai ādai un labai veselībai

Jautāju farmaceitei, kurus vitamīnus viņa ieteiktu sievietei pēc 30 gadiem ar noslogotu ikdienas dzīvi, dažādām interesēm un vaļaspriekiem, un vēlmi vienmēr labi izskatīties un saglabāt ādu koptu un mirdzošu. Kā pirmo viņa ieteica C vitamīnu, uzsverot, ka tas ir ne tikai viens no nozīmīgākajiem elementiem cīņā ar saaukstēšanos un vīrusiem, bet arī palīgs ādas uzturēšanai pie labas veselības, tās funkciju uzlabošanā, dabīgā aizsargslāņa atjaunošanā.

C vitamīns ir arī būtisks elements kolagēna veidošanās procesā organismā. Uzzināju, ka patlaban kolagēns ir viens no populārākajiem uztura bagātinātājiem, jo, lai arī šī vienkāršā olbaltumviela veido aptuveni 30 % no kopējā olbaltumvielu daudzuma, ar laiku tās līmenis organismā krītas. Kolagēns ir audu vienotājviela un nodrošina to elastību. Tas nozīmē, ka bez tā mūsu kauli, muskuļi, skrimšļi strauji zaudē stiprību, āda – tvirtumu un blīvumu, un novecošanās pazīmes ir daudz pamanāmākas. Tādējādi, lietojot C vitamīnu, mēs palīdzam kolagēnam izstrādāties dabiski, un attiecīgi sev – ilgāk saglabāt ādu možu un stingru1 Trāpīts desmitniekā, ņemot vērā manu aptiekas apmeklējuma mērķi!

Nākamais solis bija izvēlēties, kurš no plašā C vitamīna piedāvājuma būs manējais. Nolēmu tiešā nozīmē “izmēģināt uz savas ādas” trīs ražotāju produkciju, katrai veltot nedēļu un lietojot pēc norādījumiem uz iepakojuma. C vitamīnu, kura sastāvā ir skābe, lietoju vien pāris dienu, jo nekādi ādas stāvokļa uzlabojumi nespētu atsvērt ciešanas, ko raisīja dedzinošā sajūta kuņģī. Otrs ražotājs bija ieteicis lietot trīs tabletes vitamīna dienā, kas manā gadījumā nebija īsti piemēroti (dinamisks dzīvesveids un darba specifika ne vienmēr pieļauj šādu iespēju). Vispiemērotākais manā gadījumā izrādījās Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® LYL premium C – nedēļa kopā ar to pagāja harmoniski un abpusēji ieinteresēti, to pastiprināja klāt nākusī enerģijas un mundruma sajūta gan uz ādas, gan noskaņojumā.

Uz LYL premium C kastītes norādītajā informācijā lasu, ka pirmkārt, tas ir dabisks. Otrkārt, īpašā LYLsmart™ tehnoloģija ļauj C vitamīnam uzsūkties pakāpeniski, 8 stundu laikā (tas nozīmē, ka organisms paspēj izmantot vitamīnu pilnībā), turklāt tas nekairina kuņģi un samazina alerģisku reakciju rašanās iespēju. C vitamīna uzsūkšanos sekmē papildu pievienotie bioflavonoīdi hesperidīns, kvercetīns un rutīns – bioloģiski aktīvas vielas, kas kavē paša vitamīna oksidēšanos un palīdz elpot organisma šūnām. Vēl šī „lieliskā kompānija” uzlabo asins kapilāru veselību, regulē cukura līmeni un samazina holesterīna daudzumu asinīs, normalizē žults sastāvu, cīnās ar vīrusiem un iekaisumiem, ir stiprs antioksidants.

C vitamīna ietekmi uz ādas veselību nav iespējams pārvērtēt: āda ir dažādiem ārējiem apstākļiem un laika ietekmei visvairāk pakļautais orgāns un C vitamīnam ir ļoti svarīga loma ādas atjaunošanās procesos – tas palīdz pret saules apdegumiem un stiprina ādas aizsardzību pret UV stariem, kavē krunciņu veidošanos, ādas noslīdējumu un bālumu, palīdz atgriezt tai gludumu un dzīvīgu izskatu2 Iepazīstoties ar visu šo informāciju un, jau nedēļu sajūtot LYL premium C iedarbību uz savas ādas, rodas pamatots jautājums: kāpēc es šo vitamīnu nelietoju jau sen?

