"Pieaugušo melīgā dzīve" – jauns Elenas Ferrantes romāns

Jā, tā ir jaunas sievietes ikdiena, kurā nenotiek nekas īpašs. Tēvs un māte, tuvāki un tālāki radinieki, draudzenes un puiši – viņi visi veido Džovannu, un šī ikdienišķā veidošana ir tas, ko mēs saucam par dzīvi. Mīlestībā sakņotas mazas nejaucības un skaudībā balstīta draudzība, pusnoklausītas sarunas, meli un pārlieka atklātība, piepildītas un nepiepildītas cerības un tiekšanās atklāt pašai sevi – tas, kam gājusi cauri ikviena sieviete kopš pasaules pirmsākumiem.



Ferrantes vēstījuma atklātība ir pat augstāka, nekā tā bieži mēdz būt vistuvāko draudzeņu sarunās, un sievietes pieaugšana ir viena no galvenajām tēmām viņas darbos, bet vienlaikus tajos ir arī ļoti spilgti tēlota apkārtēja sabiedrība un tās izpausmes. Sapņi un cerības, aizspriedumi un liekulība, vecāku un bērnu lomas ģimenē, puišu un meiteņu attiecību līkloči –Ferrante to apraksta tā, ka lasītājs burtiski dzīvo kopā ar viņas varonēm.



Kur lai atrod spoguli, kurā var redzēt sevi tādu, kāda patiesībā esi? Kad laimīgā bērnības seja ir pazaudēta, jaunas meklējumi notiek divās atšķirīgās Neapolēs – asinsradiniecēs, kas viena otru ienīst un viena no otras baidās. Viena pilsēta ir augšējā Neapole, kura uzlikusi smalkuma masku, otra – lejas Neapole, kura uzsvērti un rupji izrāda neapvaldītu raksturu. Džovanna svārstās starp augšējo un apakšējo, te gāžas lejup, te rāpjas augšup, un viņu mulsina izjūta, ka ne kalna, ne lejas pilsēta nevēlas sniegt viņai atbildes un glābiņu.



Elenas Ferrantes romāns “Pieaugušo melīgā dzīve” ir tulkots un izdots daudzās valodās, visur ierindojies lasītāko grāmatu saraksta augšgalā un vairāk nekā piecpadsmit pasaules mediji, tostarp “The New York Times”, “The Guardian”, un “Kirkus Reviews”, to novērtējuši kā “Gada romānu”.



Pieejama arī e-grāmata.



No itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere.

