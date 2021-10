Kā izvēlēties sienai krāsu? Cilvēki "Pinterest" atrod dažādus toņus, bet neapzinās, ka varbūt viņu telpai tie nebūs piemēroti

"Krāsa veido telpas noskaņu," interjera dizainere un krāsu konsultante Mērija Nolte sacīja HuffPost.com. “Krāsa var būt drosmīga vai kautrīga, spilgta vai izslēgta, rotaļīga vai rāma. Tie var padarīt telpu gaišāku vai radīt mājīgumu. Krāsa var satraukt un nomierināt. Izvēlētajām krāsām vajadzētu radīt noskaņojumu, kuru cilvēks vēlētos tur redzēt ”.

Vai krāsa ir patīkama un mājīga?

“Izstrādājot mājas interjeru, mēs bieži pavadām laiku, izskatot, kādu izskatu vēlamies iegūt, un to, kā tas to nolasīs ciemiņi. Retāk tiek apsvērts, kā krāsu izmantošana var ietekmēt gan mūsu fizioloģisko un psiholoģisko stāvokli, ”sacīja Lī Čembers, vides psihologs, kurš ir pētījis krāsu un telpas psiholoģiskos aspektus. Telpas krāsa var ietekmēt dažādus faktorus, sākot ar to, kā mēs šobrīd jūtamies, un beidzot ar telpas viesmīlību.

Speciālists arī atzīmēja, ka krāsa var ietekmēt mūsu sirdsdarbības ātrumu, ietekmēt mūsu enerģijas līmeni un radīt dažādas reakcijas un uzvedību, kas atšķiras starp indivīdiem. “Rozā ir nomierinoša un lieliska krāsa radošumam. Gaiši zila ir piemērota mājas biroja telpai,” viņš piebilda.

Vai krāsa atspoguļo manu individualitāti?

"Viena svarīga lieta, ko es cenšos iepazīstināt ar saviem klientiem, ir tā, ka krāsai patiešām vajadzētu atspoguļot jūsu personīgo gaumi," sacīja krāsu eksperts Džoans Folliots. Viņš ir pārliecināts, ka ar sienas krāsas izvēli varam telpu padarīt personiskāku, izceļot savu individualitāti. Ziliem un zaļiem toņiem vajadzētu cilvēkus nomierināt, taču, ja esi audzis vidē, kur šī krāsa tevi negatīvi ietekmējusi, iespējams, neuzskatīsi to par relaksējošu! ”, viņš piebilst. "Tas, kas vienam ir pievilcīgs, citam var būt briesmīgs!" sacīja interjera dizainere Kailija Modslija. Tāpēc nevajag krāsot sienas zaļas vai zilas tikai tāpēc, ka kāds to iesaka, sakot, ka tev noteikti patiks. Paļaujies tikai uz savu gaumi!

Kādas ir pašreizējās tendences?

Lai gan mērķis ir izvēlēties krāsu, kas vislabāk atspoguļo jūs un jūsu vēlamo noskaņojumu, ir labi apskatīt to, kas šobrīd ir populārs. Dažreiz tendences var iedvesmot idejas vai palīdzēt noteikt, ko kas patīk vai nepatīk. "Runājot par krāsu izvēli, interjera tendences un psiholoģija ir savstarpēji saistītas un ietekmē cilvēka krāsu izvēli," sacīja Mērija Nolte. “Interjera tendences mainās. Cilvēki mēdz justies ērti, ja jūtas „aktuāli”. Krāsas krāsa ir salīdzinoši vienkāršs un ekonomisks veids, lai atsvaidzinātu telpas izskatu”. Tāpat dažkārt cilvēks grib mājvietā klasisku sienas toni, kas nekad neizies no modes, būs neitrāls un neuzkrītošs, piemēram, gaiši bēši vai brūni toņi.

Vai krāsa piestāv telpai?

Lai gan tendences var palīdzēt jums izvēlēties krāsas, kas jums patīk vai nepatīk, tikpat svarīgi ir apsvērt, vai jūsu izvēlētā krāsa ir piemērota krāsojamajai telpai. "Man ir raksturīgi atrunāt cilvēkus no sekošanas modes tendencēm. Vai vismaz pajautāt, vai šī modernā krāsa iederēsies jūsu istabā," sacīja Folliots. “Varbūt jūsu telpai nav plašuma, pietiekamas dienas gaismas vai tajā atrodas spilgti zaļš kamīns. Cilvēki Pinterest atrod dažādus toņus, bet neapzinās, ka varbūt viņu telpai tie nebūs piemēroti.

"Viena lieta, kas noteikti jāņem vērā, ir telpas funkcija un lielums, jo noteiktas krāsas var paplašināt telpu un pat atvieglot un papildināt telpas izmantošanas iespējas," sacīja speciālists. Ja guļamistabas sienas nokrāso tumši pelēkā sienā, tā iegūst mierīgu un vēsu noskaņu. Taču minētā krāsa neiederēsies bērnistabā vai tumšā virtuvē. Tumšākas krāsas var likt mazai telpai justies vēl mazākai, bet stratēģiski akcentētas sienas vai pat griestu krāsa var pārveidot telpas sajūtu. Ir labi spēlēties ar spilgtām krāsām, ja tās šķiet piemērotas noskaņojumam. Laba krāsas izvēle ir tāda, kad cilvēks bez iemesla iet uz virtuvi, tualeti vai guļamistabu, tikai, lai papriecātos par sienas krāsu.

