15 iemesli, kāpēc iegādāties LEGO

Attīsta bērna sīko motoriku

Daudzi veiktie pētījumi pierāda, ka, jo bērnam labāk attīstīta smalkā motorika, jo labāka runas un valodas attīstība. Roku pirkstu kustības stimulē to smadzeņu daļu darbību, kas saistītas ar runas un valodas attīstību, tāpat tādā veidā arī tiek attīstītas koncentrēšanās spējas. Konstruktori ir ļoti piemēroti, lai veicinātu vai uzlabotu šīs tik svarīgās prasmes.

LEGO piedāvā lielu tēmu un spēļu detaļu daudzveidību

LEGO sniedz iespēju veidot konstrukcijas no vairāk nekā 3700 dažāda izmēra un dizaina elementiem ( ieskaitot LEGO klucīšus un citas oriģinālās detaļas).

LEGO piemērots bērniem dažādās vecuma grupās

Ar vecāku līdzdalību vairums bērnu sāk spēlēties ar LEGO jau no 2 vai 3 gadu vecuma. Patstāvīgi - no 4 gadu vecuma. LEGO Duplo ir piemērots pat bērniem no 1.5 gadu vecuma. Ļoti svarīgi vecākiem pazīt savu mazuli, lai pieņemtu lēmumu par pirmā konstruktora iegādi.

LEGO nodrošina neierobežotu radošumu

Jebkuru LEGO konstruktoru var salikt ne tikai pēc ražotāja dotās shēmas. Detaļu daudzveidība un savietošanas iespējas neierobežo bērnu radošo domāšanu un fantāziju.

Interesants fakts: no sešiem 2x4 LEGO klucīšiem iespējams izveidot 915 miljonu dažādu kombināciju?

LEGO klucīši ir izturīgi un kalpos ilgus gadus

Ja tomēr kāda LEGO detaļa ir salūzusi un tas nav noticis tīši, tad ražotājs to nomainīs pret jaunu.

LEGO ir iecienīta spēle neatkarīgi no spēlētāja vecuma

Nereti savu LEGO kolekciju saviem mazbērnam nodod vecvecāki vai vecāki.

LEGO ir izglītojošs

Konstruktors palīdz apgūt krāsas, skaitļus, formas.

LEGO palīdz iejusties dažādās lomu spēlēs

Veikalos LEGO konstruktori nopērkami ļoti plašā izvēlē. To tēmas ir piemērotas gan puišiem, gan meitenēm. Ar LEGO palīdzību bērni var izspēlēt visdažādākās situācijas, iejusties dažādās profesijās.

LEGO attīsta telpisko domāšanu

Darbojoties ar konstruktoriem, bērns domā ne tikai vienā plaknē, bet arī telpiski. Būvējot dažādas sarežģītības konstrukcijas, iemācās radīt un novērtēt telpiskus objektus.

LEGO piedāvā aizraujošu spēlēšanās pieredzi bērniem, kurus vairāk aizrauj spēles datorekrānos

Viens no populārākajiem LEGO produktiem ir LEGO Minecraft jeb dažādās mikro pasaules, kas radītas populārās datorspēles Minecraft iespaidā. Elementi un minifigūras pamudina bērnus atrauties no datora ekrāniem un pārnest Minecraft pasauli realitātē. Bērni rada savu Minecraft vidi, rotaļājas tajā, pārkārto, apvieno, pārbūvē mikro pasaules un ļaujas nebijušiem piedzīvojumiem.

Kopš 1978. gada LEGO Minecraft produktu sērijā pavisam ir izveidotas 49 mikro pasaules;

Pati populārākā (arī mazākā) ir Bišu dravas mikro pasaule, kas sastāv no 300 vienībām;

Pati lielākā – Kalnu alas mikropasaule, kas sastāv no 2863 vienībām.

LEGO bērniem, kas aizrāvušies ar vēsturi un fantāzijas pasauli

LEGO Ninjago konstruktori ir iespēja izspēlēt lomu spēles ar bezbailīgajiem nindzjas karotājiem. Komplekti tiek katru gadu papildināti ar jaunām tēmām un detaļām. Pavisam līdz šim ir radīta 401 tēma par bezbailīgo nindzju piedzīvojumiem.

LEGO attīsta sociālās iemaņas

Bērni ar LEGO spēlējas ne tikai vieni paši, bet arī kopā ar citiem bērniem. Aizraušanās ar konstruktoru veicina draudzību, rosina veselīgu sacensības garu, savstarpēju komunikāciju.

LEGO attīsta loģisko domāšanu

Spēlēšanās ar konstruktoru attīsta loģisko domāšanu, jo jāspēj rīkoties saskaņā ar lielāku plānu un vīziju, soli pa solim veidot kādu objektu, izprast cēloņsakarības.

LEGO konstruktori ir budžetam draudzīgi

Nav jāpērk liels konstruktors, lai uzsāktu darboties ar LEGO. No plašā piedāvājuma var atrast katram budžetam atbilstošu.

LEGO ir ģimenes spēle, kas satuvina paaudzes

Vecākiem tā ir iespēja būt tuviem ar savu bērnu caur kopīgu spēļu pieredzi un kopīgiem piedzīvojumiem. Lai jums labi kopā izspēlēties!

