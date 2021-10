"Zalando" sāk sadarbību ar vadošo starptautisko dizaineru zīmolu platformu "Not just a label"

Not Just A Label, dibināts 2008.gadā, ir pasaules laikmetīgās luksusa modes tiešsaistes skatlogs, kurā pieejamas jauno dizaineru kolekcijas no visas pasaules. NJAL atbalsta dizainerus un mudina radīt pēc iespējas ilgtspējīgāku modi un reģionam raksturīgus dizainus, vienlaikus dodot arī ieguldījumu vietējai sabiedrībai, kurā tā ir radīta. Zalando dizaineru modes preču pircēji ieraudzīs NJAL veltītu katgeoriju, kurā ir iespējams apskatīt visus NJAL piedāvātos zīmolus. Tāpat ir iekļauta “Rītdienas ikonas” sadaļa – tajā ir virkne kolekciju, ko radījušas daudzsološas modes dizaineres sievietes, kā arī “Esi radikāls, esi unikāls” kategorija, kas īpaši veltīta sevišķi atšķirīga dizaina modes precēm.

Foto: Publicitātes foto

Saistībā ar šo notikumu Zalando ir gandarīts arī izziņot pirmo sadarbību ar zīmolu no Latvijas. Sakot no šī brīža pircēji gan Latvijā, gan pārējos Zalando darbības tirgos, varēs iegādāties svaigākās kolekcijas no Dinari Jewels.

“Mēs esam sajūsmā par iespēju būt pirmajam Latvijas zīmolam Zalando platformā. Mēs redzam, ka tā ir kļuvusi par lielisku tendenci - tādiem lieliem, starptautiskie mazumtirgotājiem kā Zalando arvien vairāk atbalstīt un palīdzēt virzīties uz priekšu jauniem uzņēmumiem. Preču iepircējiem ir iespēja iepazīties ar jauniem māksliniekiem un dizaineriem, kuriem, savukārt, ir iespēja sevi parādīt,” stāsta Ieva Čandra (Ieva Chandra), Dinari Jewels izveidotāja.

Not Just A Label zīmolu ienākšana Zalando papildinās esošo Zalando Designer’s sadaļas piedāvājumu. Anaheta Metgalči von Bernberga (Anaheta Metghalchi von Berenberg), Zalando Iepirkumu nodaļas direktore, saka: “Mēs dubultojam savu Designer kategoriju, vienlaikus piedāvājot lielāku zīmolu dažādību, un uzlabojot tiešsaistes iepirkšanās pieredzi. Kopā ar tādiem partneriem kā Not Just A Label mēs vēlamies padarīt vēl plašāku un dažādāku mūsu dizaineru un luksusa modes preču piedāvājumu, lai mūsu pircējiem būtu vēl lielāks prieks iepirkties Zalando.”

Štefans Zīgels (Stefan Siegel), Not Just A Label izveidotājs, komentē jauno sadarbību šādi: “NJAL nodrošina dizaineriem platformu, lai viņiem būtu iespēja parādīt sevi visā pasaulē un mēs mudinām viņus radīt modi, kas ir ilgtspējīgāka, atbalsta vietējās komūnas un izceļ vietējās amatniecības meistarību. Mēs joprojām esam apņēmušies pārstāvēt ļoti atšķirīgus dizainerus, tādēļ šī sadarbība ļauj mums parādīt šos jaunos un daudzsološos zīmolus Zalando Designer, kam ir tādas pašas vērtības un ilgtermiņa apņemšanās kā mums.”