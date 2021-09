Ko priekšnieki domā par attālināto darbu?

Kad pasauli pārņēma Covid-19 radītā pandēmija, daudzi bija spiesti strādāt no mājām. Tas bija izaicinoši ne vien darbiniekiem, bet arī darba devējiem, priekšniekiem un uzņēmumu, iestāžu vadītājiem. Pašlaik, kad liela daļa darbinieku ir vakcinējušies, daudzi darba devēji lūdz darbiniekus atgriezties darbā klātienē.

"Prāta vētra" biroja virtuvītē

Pajautāt padomu blakus sēdošam kolēģim, uzrīkot spontānu „prāta vētru” biroja virtuvītē, kopīgi doties pusdienās, šie ir daži no iemesliem, kāpēc 26 gadus vecajam Džeimsam Rodžersam patīk strādāt no biroja, nevis sava virtuves galda. "Mēs kā uzņēmums vispirms esam šis birojs, un personīgi es uzskatu, ka mēs varam sasniegt vairāk, ja mēs strādājam te, visi kopā," saka Rodžerss, sabiedrisko attiecību vadītājs Londonā.

Uzņēmums aprīlī sāka dot darbiniekiem iespēju atgriezties birojā nepilnu slodzi, bet viņi cer tuvākajos mēnešos birojā atgriezt visus darbiniekus. Cilvēkresursu eksperti saka, ka Rodžersa attieksme liecina par plašu tendenci. Neskatoties uz daudzajiem pasaules mēroga apsekojumiem, kas liecina, ka attālinātai darbībai ir bijusi pozitīva pieredze lielai daļai darbinieku, un daudzi (kaut arī ne visi) vēlas, lai tā turpinātos, daudzi darba devēji tam nepiekrīt. ASV 72% vadītāju, kas pašlaik uzrauga attālinātos darbiniekus, vēlētos, lai visi viņu padotie atrastos birojā, liecina jaunākie pētījumi, ko jūlijā apkopoja BBC Worklife. Zviedrijā firma Winningtemp, kas apkalpo klientus 25 valstīs, saka, ka jau ievēro pazīmes, kas liecina par atgriešanos birojā, jo īpaši valstīs, kur ir augsts vakcinācijas līmenis. Uzņēmuma dibinātājs un izpilddirektors Pjērs Lindmarks pamanījis, ka vadītāji sāk teikt: "Ja jūs saņēmāt otro vakcīnu, jums jābūt birojā".

Nepieciešamība pēc kontroles

Lai gan attālinātais darbs Covid-19 laikā, pierādīja, ka darbinieki var būt produktīvi ārpus biroja, cilvēkresursu eksperti norāda, ka daudzi vadītāji salīdzinājumā ar pirmspandēmijas laikiem ir zaudējuši kontroli pār saviem darbiniekiem. Attālinātā darba pārtraukšana un darbinieku atgriešana pie biroja galda vismaz daļēji var būt atkarīga no vēlmes atgūt zināmu kontroli. "Ja jūs redzat cilvēkus, jums liekas, ka jūs varat viņus kontrolēt," saka Lindmarka. Tagad, kad daudzās valstīs liels procents iedzīvotāju ir vakcinējušies, priekšnieki izdara “emocionālāku” izvēli, lai visi atgrieztos birojā. “Attālināta komandas vadīšana ir grūtāka, jo prasa citas prasmes un spējas. Un daudzi uzņēmumu vadītāji bija spiesti tās apgūt piespiedu kārtā,” piebilst Maija Midlemisa, autore pētījumam par attālināto darbu. "Tātad nav pārsteidzoši, ka uzņēmumu vadītājiem ir radusies pretreakcija, cilvēki, kuri no vadības viedokļa tam nav labi pielāgojušies, labprātāk visus atgrieztu birojā." Mazāk diplomātisku viedokli pauž biznesa un mediju emuāru autors Eds Zitrons, kurš pieļauj, ka daudzi vadītāji vēlas atgūt statusa izjūtu. Viņš domā, ka daudzi vienkārši grib justies svarīgi, “staigājot no tikšanās uz tikšanos” un uzraugot, ko dara viņu komandas. "Lai gan tas var notikt, izmantojot Zoom un MsTeams, klātbūtnes efekts svarīguma statusu tikai paspilgtina," viņš uzskata.

Grūti radošajiem

Priekšnieki, piemēram, Džeimss Rodžerss, norāda, ka klātienes darbs nav tikai par priekšnieku, bet arī pašu darbinieku vajadzībām. "Tas ir labākais veids, ne tāpēc, lai jūs varētu novērot darbiniekus, bet, lai jūs varētu saprast, kur viņiem varētu būt nepieciešams lielāks atbalsts," viņš apgalvo. "Ir vieglāk saprast, vai komandas loceklis var veikt kādu uzdevumu, ja viņš sēž jums priekšā. Jūs vienkārši nespējat saprast otra kompetences, kad viņi atrodas 30 vai 40 km attālumā”. Papildus redzamībai priekšnieki, kas aizstāv pāreju no attālināta darba, mēdz izcelt arī biroja darbinieku sociālās un radošās iespējas. Piemēram, ikdienišķa tērzēšana pie kafijas automāta, personīga iepazīstināšana ar jauniem darbiniekiem, kopīgi dzērieni pēc darba un spontānas "prāta vētras". “Mēs darījām visu iespējamo, lai mēģinātu būt pēc iespējas radošāki un inovatīvāki, taču tas ir diezgan grūti, ja ir jāplāno zvans par katru lietu,” saka Daniels Beilijs no Londonas. "Darbam no attāluma ir absolūti milzīgas priekšrocības, bet es nedomāju, ka tas kādreiz būs labāks par radošu procesu, atrodoties kopā vienā vietā," viņš saka.

Prom no acīm, prom no sirds?

Neatkarīgi no vadītāju motivācijas, skaidri redzams, ka klātienē esošiem darbiniekiem ir dažādas priekšrocības. “Teiciens “prom no acīm, prom no sirds” lieliski izskaidro, cik dziļi mūsu kultūrā ir iesakņojusies ideja par klātienes darbu,” apgalvo Džonijs C. Teilors, organizācijas prezidents un izpilddirektors. Pētījumi liecina, ka daži vadītāji joprojām cenšas uzticēties darbiniekiem, kuri strādā no mājām. Augustā veiktās ASV vadītāju tiešsaistes aptaujas rezultāti liecina, ka viņi nav pilnībā ticējuši trešdaļai savu darbinieku, kuri strādājuši attālināti. Iepriekš Hārvarda universitātes pētījumos par pandēmiju tika atklāts, ka 41% vadītāju bija skeptiski par to, vai attālināti strādājošie darbinieki ilgtermiņā var palikt motivēti. Cilvēkresursu vadības biedrības nesenā aptauja liecina, ka aptuveni divas trešdaļas attālināto darbinieku vadītāju uzskata, ka pilna laika attālināts darbs faktiski kaitē darbinieku karjeras mērķiem. Līdzīga daļa atzīst, ka uzskata attālināti strādājošos darbiniekus par vieglāk nomaināmiem nekā uz vietas strādājošos. Kamēr daļa darbinieku strādā no mājām, daļa klātienē, bet kāds procents daļēji klātienē/daļēji attālināti, rodas svarīgi jautājumi par darbaspēka vienlīdzību.

